Cencosud recauda más de US$300 millones en bonos locales para financiar compra de The Fresh Market

La firma de retail de los Paulmann afirmó que obtuvo los spreads más bajos de su historia.

Paulina OrtegaPor 
Paulina Ortega

La firma de retail chilena Cencosud anunció este miércoles una colocación de dos nuevas series de bonos en el mercado local, por un monto total de UF 7,5 millones. Esto equivale a una recaudación de más de US$300 millones.

La compañía detalló que se colocaron bonos serie S por UF4,5 millones. Los papeles - con vencimiento al 2032- lograron una tasa de interés de 3,18%, con una tasa cupón anual de 3,2%.

También se emitieron de serie U - con vencimiento al 2046- que recaudaron UF3 millones. La tasa de los papeles alcanzó un 3,35%, con una tasa cupón anual de 3,40%.

Cencosud aseguró que la emisión de bonos obtuvo “una sólida demanda por parte del mercado. La serie corta fue sobresuscrita en 2,4 veces, mientras que la serie larga alcanzó una sobresuscripción de 2,6 veces, reflejando el sólido interés de los inversionistas locales”.

Adicionalmente, la firma apuntó a que obtuvo los spreads más bajos de su historia. La serie corta se colocó con 78 puntos base sobre la tasa de referencia, mientras que la serie larga alcanzó un spread de 82 puntos base.

“Esta colocación en el mercado chileno confirma la confianza de los inversionistas locales en Cencosud y nos permite alcanzar el spread más bajo en la historia de la Compañía en el mercado nacional para financiar la compra del 100% de The Fresh Market, consolidado nuestra operación en Estados Unidos”, explicó Andrés Neely, CFO de Cencosud.

A finales de agosto la compañía llegó a un acuerdo con AP VIII Pomegranate Holdings, ligado al fondo Apollo, para adquirir el 33% de las acciones de The Fresh Market Holdings que aún no eran de su propiedad. La operación fue valorizada en US$ 295 millones, y con esta busca fortalecer su presencia en Estados Unidos.

