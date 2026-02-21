CEO de minera de oro Gold Fields: “Chile es el primer país donde quisiéramos avanzar con proyectos”

El 28 de octubre pasado, la compañía sudafricana Gold Fields inauguró su primera mina de oro en Chile, llamada Salares Norte, en la Región de Atacama.

La inversión de US$2.100 millones marcó un hito porque se trató del primer proyecto aurífero levantado en Chile desde cero (greenfield como se llama técnicamente) de la última década. Además, sus entregas elevarían la producción nacional del metal dorado en un 25%, para volver a poner al país entre los 20 mayores productores de oro del mundo, lo que no ocurría desde 2016.

La apuesta sudafricana, además, coincide con el actual auge del precio del oro que lo tiene en niveles nunca antes vistos, lo que ha generado para la empresa una ingente inyección de recursos.

De hecho, los resultados financieros de Gold Fields, dados a conocer el jueves, hablan de que su producción aumentó un 18%, a 2,438 millones de onzas de oro equivalente gracias a las 397 mil aportadas por Salares Norte, que estuvieron por sobre su pronóstico de entre 325 mil y 375 mil. La compañía a nivel global generó un flujo de caja libre ajustado de US$2.970 millones, que casi quintuplicó el de 2024, debido a los US$808 millones provenientes de la operación chilena, que la convirtió en la principal contribuyente de sus nueve operaciones en el mundo.

Exultante tras dar a conocer estos resultados, el presidente ejecutivo (CEO) de Gold Fields, Mike Fraser, resalta justamente el aporte de Chile, que superó todas las expectativas. Y del cual, dice en una entrevista vía telemática desde su casa matriz en Sudáfrica, esperan aún más.

¿Cuál es la meta de producción de Salares Norte para 2026?

-Para 2026 pronosticamos entre 525 mil y 550 mil onzas de oro en Salares, así que vamos a ver otro aumento significativo.

En términos financieros, ¿cuándo el proyecto pagará su inversión? ¿Y cuándo la empresa comenzará a obtener ganancias netas?

-Estamos en un momento extraordinario para los precios del oro y de la plata. Y Salares Norte también produce plata. Así que al cierre de 2025, Salares Norte por sí solo entregó más de US$800 millones de efectivo libre. Entonces, si tenemos una inversión de capital de U$2.100 millones, con los precios actuales esperamos que la inversión se recupere por completo en el año 2026.

Salares Norte resultó mejor de lo esperado...

-Quisiera agregar que esto es lo que deberíamos reconocer: lo que es único de Salares Norte es un contenido muy bueno en calidad de ley de oro. Es realmente extraordinario y somos muy afortunados de poder entregar este proyecto dentro de un ambiente de precios también muy extraordinario.

Luego de que Salares Norte fuera el gran impulsor de la caja de la compañía en 2025, ¿cuáles son las proyecciones en términos financieros para esta operación en 2026?

-Si uno ve el flujo de caja de 2025, Salares Norte tuvo un efectivo libre de más de US$800 millones con una producción de 397 mil onzas. Este año serán entre 525 y 550 mil. Y si los precios del oro se mantienen, espero que contribuya aún más significativamente a Gold Fields.

Justamente, la puesta en marcha coincidió con este boom de precios del oro. ¿Ustedes hicieron algo como para que pudiera encajar con esta escalada? ¿Lo retrasaron un poco para alinearse o sólo fue una coincidencia?

-Jajaja (ríe), es una gran pregunta y voy a contestar honestamente. Podemos comentar que este proyecto realmente está dos años atrasado versus su cronograma inicial. Nos hubiera encantado producir esto antes. Por suerte, el valor del proyecto aumentó por este atraso, pero ahora estamos capturando un mayor valor de lo que producimos por los mayores precios. Pero eso no fue parte del diseño.

De permisos y cambio de gobierno

En el proceso de construcción de Salares Norte, situado a más de 4 mil metros de altitud, Gold Fields debió lidiar con adversas condiciones climáticas que incluso provocaron el congelamiento de sus instalaciones productivas, así como indicaciones de autoridades ambientales que se centraron en una problemática particular: relocalizar las comunidades de chinchillas que vivían en torno a la mina, lo que incluso le significó reparos de la Superintendencia de Medio Ambiente y de tribunales ambientales, a mediados de 2024.

¿El atraso de dos años del proyecto Salares Norte estuvo relacionado con decisiones de autoridades o con problemas de permisos?

-No, fueron probablemente autogoles. Tuvimos dificultades para desarrollar el proyecto según el calendario original. Enfrentamos desafíos con la pandemia del Covid, lo que fue un aprendizaje para nosotros. Enfrentamos desafíos en 2024 también. Pero lo único que diría es que muchos de los permisos fueron entregados y estaban bien hechos.

¿Y la problemática de las chinchillas?

-Una cosa que recibe mucha atención es respecto a las chinchillas, lo que estamos gestionando como parte de nuestras actividades mineras, y es también una nueva oportunidad de aprendizaje para nosotros y para muchos más. Porque hay muchos científicos que también están trabajando en eso.

O sea, en general, ¿no tuvieron problemas con el gobierno actual?

-Una cosa que sé de Chile es que tiene un proceso de permisología muy robusto. Yo siempre argumentaría a favor de simplificar y hacer más eficientes los procesos. Porque, al final, es bueno para la sociedad tener una industria fuerte. Pero Chile es un distrito minero muy atractivo y sería el primer lugar donde iríamos a avanzar con proyectos. No es que sea fácil obtener permisos, porque uno tiene que pasar por procesos robustos. Pero no es peor que ninguna otra jurisdicción. Pero sí hay espacio para mejorar, absolutamente.

Chile está atravesando por un cambio de gobierno, donde se pasa de la izquierda a la derecha. ¿Qué esperan de esta nueva administración?

-A través de las décadas, Chile se ha considerado un distrito minero superatractivo. La primera vez que fui a Chile fue hace 25 años, y si pienso en el desarrollo social, económico y de calidad de vida en Chile, argumentaría que gran parte de eso es debido a las contribuciones de la industria minera. Y sin importar los cambios de gobierno, es algo para enorgullecerse. Nosotros vemos cambios de gobierno cada cierto tiempo y una cosa que se nota fuerte en Chile son las instituciones y el apoyo general a la industria minera. Así que lo que hemos visto en este gobierno es aún más apoyo para el progreso de la industria y una industria responsable. Así que creo que tiene los equilibrios necesarios.

¿Cuál es su mirada respecto del sistema tributario en Chile para la minería, que además de la tasa corporativa del 27% suma un royalty, tomando en cuenta que el nuevo gobierno ha planteado la posibilidad de reducir impuestos?

-Yo soy liberal en lo que se refiere a impuestos, y creo que la economía chilena ha hecho posible un ambiente habilitador para la industria minera. Chile ha sido competente en ese ambiente y atrae buena parte de la inversión, desde la exploración hasta la explotación, y eso es debido a que tiene un régimen competitivo. Si pienso en otros países donde operamos, no es lo mismo. Y por eso, cuando pensamos en lugares como Chile, es siempre el primer lugar donde quisiéramos ir, porque sabemos que es un lugar estable, con buena comprensión de la minería, con buenas instituciones, y sabemos que vamos a tener estabilidad y retornos a largo plazo. Es lo único que uno quiere.

CEO de Gold Fields, Mike Fraser.

Los proyectos en el país

Dice que en el caso de tomar una decisión de inversión, el primer país en el que piensan es Chile. En ese sentido, ¿cómo han avanzado los proyectos de exploración Santa Cecilia y Horizonte?

-Si se piensa en Salares Norte, es muy importante para nosotros buscar más recursos para desarrollar aún más ese activo. Lo único que necesitamos es agregar. Entonces, en Horizonte (situado en los alrededores de Salares Norte) estamos gastando una cantidad importante de dinero, y eso es una prioridad de corto plazo, además de más exploraciones en el entorno de Salares Norte. Y estamos muy entusiasmados con Santa Cecilia (situado más al sur, en el cinturón de Maricunga) también, donde estamos trabajando con Torq Resources. Vamos a tomar una participación mayoritaria en ese activo este año. Y si miramos los resultados de las perforaciones, han sido muy atractivos. Así que ahora estamos en transición a otra fase de ese proyecto. Además, hemos identificado varias otras oportunidades de exploración que queremos también realizar para el desarrollo. Y eso es muy emocionante.

¿Cuánto están invirtiendo en exploración hoy día y cuánto significaría tomar la participación mayoritaria en Santa Cecilia, el joint venture con Torq?

-Vamos a aumentar nuestra participación mientras lo desarrollamos. Pero son como US$12 millones de inversión allí. Y vamos a estar invirtiendo alrededor de US$20 millones en perforaciones en los alrededores de Salares Norte en 2026.

El mercado del oro

Respecto a los movimientos del mercado del oro, ¿cuáles son sus proyecciones de precio sobre las actuales condiciones de oferta y demanda?

-Las condiciones que se están presentando y que han resultado en este precio del oro es algo que no vamos a ver de nuevo en otro momento. Esto obviamente tiene que ver con incertidumbre geopolítica, pues seguimos viendo mucha incertidumbre y preocupación. Además, muy bajos niveles de crecimiento y una demanda muy fuerte de los bancos centrales, especialmente de China, India y Europa, en la medida que las personas buscan alejarse del dólar y de los bonos de Tesoro de Estados Unidos.

¿Creen que este auge, con los precios actuales, se mantenga en el tiempo? ¿Por cuánto tiempo?

-Hay que entender que el oro sigue siendo un commodity cíclico. Por cierto, hay mucho potencial para que el oro y la plata sigan en estos niveles por algún tiempo. Pero deberíamos ver un regreso en los precios del oro en un ambiente global más benigno. En todo caso, creo que la vara de los precios está más alta que antes. Y esto también aplica para el cobre, donde vemos que los precios siguen bastante fuertes por un tiempo. Estamos en una buena posición y esperamos poder entregar buenos retornos por los años venideros. Creo que en el ambiente de precios habrá mucha volatilidad, pero con una base mucho más alta.