Chile registra su mayor producción de oro de la década y también aumenta la de plata

En un escenario de precios favorables para los metales, la producción de oro nacional registró en 2025 su mejor desempeño desde 2014, y la plata desde 2023. Así, durante el año pasado la producción de oro reportó 45.364 kilogramos de metal fino, un crecimiento de 27% respecto de 2024, cuando fue de 35.684 kilogramos de oro fino.

Según los datos de Cochilco, con este resultado, la producción de oro en 2025 superó la barrera de las 40 toneladas, hito acontecido por última vez en 2016. Desde ese último año hasta 2024, se mantuvo entre las 30 y las 37 toneladas de oro. Esta vez, además, superó la producción de 2015, aunque fue menor a las 46,7 toneladas de 2014.

En el caso de la plata, su producción alcanzó a 1.327.331 kilogramos de metal fino el año pasado, lo que representa un alza de 8% frente al ejercicio previo. En 2024 se produjeron a nivel local 1.224.061 kilogramos de plata fina.

A nivel histórico, el desempeño de la plata es el mejor desde 2023: ese año se produjeron 1.377.744 kilogramos del metal. En la década, el mejor registro reportado fue el 2015, con una producción de 1.535.624 kilogramos. Al observar años previos a esa fecha, la producción de plata es más alta, teniendo como peak el 2007, con casi 2 millones de toneladas del metal.

Precios favorables y razones del alza

El 2025 fue particularmente favorable en materia de precios del oro y la plata. El oro promedió US$3.446 la onza , alcanzando peaks importantes, como el del 20 de octubre, de US$4.338 la onza en la Bolsa de Metales de Londres. El precio durante 2025 -basado en información proporcionada por GEM- fue 44% mayor que el valor que se promedió durante 2024, cuanto alcanzó US$2.390 la onza.

A su turno, el precio de la plata experimentó una variación positiva entre 2024 y 2025 de 42%. Durante el año pasado el valor de la plata promedió US$40,291 la onza , mientras que en 2024 fue de US$28,285 la onza.

Ambos metales son producidos, fundamentalmente, como subproductos de la minería del cobre. Es por ello que en un contexto de mejores precios para el oro y la plata, las mineras tienen el incentivo económico de producir más estos metales.

La información del origen de la producción no está cerrada aún por Cochilco, pero al menos en 2024 la minería del cobre fue responsable del 57% de la producción nacional de oro. Las mineras de oro representaron el 44%.

Para el caso de la plata es similar, aunque más contundente, ya que el principal origen de este metal corre por parte de la minería del cobre y del oro. Durante 2024, el sector productivo del cobre representó el 80% de la producción de plata, mientras que la del oro, el 20%. La minería de plata como tal, aportó con menos del 1%.

El líder de economía de GEM, Patricio Faúndez, señala respecto del oro, que “ la razón más importante es el ramp-up del proyecto Salares Norte de Gold Fields, que explica gran parte, sino todo el incremento . A esto se suma que mineras como Centinela y Los Pelambres, de AMSA, hayan incrementado el oro como subproducto, en línea con los altos precios”.

Sobre la plata, el experto dice que “es fundamentalmente un subproducto de la minería del cobre. En este sentido, en el corto plazo, el precio no manda en términos de incrementos de producción”.

Al ser consultado sobre los proyectos que podrían impactar positivamente la producción durante 2026, Faúndez apunta que “respecto al oro, Salares Norte de Gold Fields debiera seguir aportando incrementos en producción, con un incremento de cerca de 250 mil onzas de oro este año. En los próximos años también se debe considerar la incorporación de la extensión de la Coipa y de Minera Florida”.

Nivel mundial

A 2024, Chile se ubicaba en el puesto 25 como productor mundial de oro y séptimo de plata, según información de Cochilco de ese año. El consolidado mundial de producciones que hace el organismo todavía no está cerrado a 2025.

Sin embargo, considerando el oro y la plata que produjo Chile durante 2025, el país subiría lentamente algunos escalones y pasaría en producción de oro al puesto 22 y en plata al sexto lugar mundial.

En oro, Chile superaría lo que produce Papúa Nueva Guinea, Argentina y Zimbabue. Mientras que en la plata sobrepasaría a Rusia, quedando por debajo de Polonia, que produjo en 2024 un total de 1.392.875 kilogramos de plata fina.