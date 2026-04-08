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    CFA y reforma tributaria de Kast: “Cualquier propuesta que incluya baja de impuestos se (debe) evaluar rigurosamente en el marco de la sostenibilidad fiscal”

    La presidenta del Consejo Fiscal Autónomo, Paula Benavides, en una presentación en la Comisión de Hacienda del Senado, afirmó que “estamos en el momento de ejecutar medidas que aún pueden ser realizadas de forma planificada y ordenada”.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    Consejo Fiscal Autónomo expuso ante la Comisión de Educación del Senado.

    El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) expuso este miércoles ante la Comisión de Hacienda del Senado su último informe de Balance Estructural y nivel prudente de deuda, en el que se analizan las proyecciones fiscales para el período 2026-2030.

    A la instancia, en representación del Consejo, asistieron su presidenta, Paula Benavides, y su vicepresidente, Sebastián Izquierdo. En la sesión también estuvo el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

    El la presentación, el CFA aseguró que la posición fiscal de Chile se ha venido deteriorando de forma paulatina y persistente desde 2008, enfrentando hoy una situación de estrés que se ha prolongado y profundizado en los últimos años, con nulas holguras en el mediano plazo; un nivel de deuda bruta muy cerca del umbral definido como prudente, y fondos soberanos en niveles muy inferiores a los recomendados por organismos internacionales.

    “Estamos en el momento de ejecutar medidas que aún pueden ser realizadas de forma planificada y ordenada”, dijo Benavides.

    La presidenta del CFA enfatizó: “La sostenibilidad fiscal juega un rol central para asegurar y mejorar el bienestar de la población, ya que entre otros aspectos se relaciona con un crecimiento económico inclusivo y con volatilidad acotada; una inflación baja y estable; la sostenibilidad de las políticas sociales; disposición de fondos soberanos para afrontar shocks transitorios adversos de gran magnitud y acceso a financiamiento a costos razonables, es decir, contar con la posibilidad de actuar en forma contracíclica con mayor flexibilidad”.

    CFA

    Benavides advirtió que “en caso de que la senda de consolidación fiscal se siga postergando, nos podríamos quedar sin espacios para absorber shocks adversos a nivel global, con impactos en el empleo, la inflación y la sostenibilidad de políticas públicas”.

    En este contexto, sostuvo que “es imprescindible construir un diagnóstico común acerca de nuestra situación fiscal actual y, sobre esa base, generar un acuerdo amplio en pos de la sostenibilidad fiscal que se materialice y se concrete en las decisiones que adopte en el futuro tanto el Ejecutivo como el Legislativo”.

    Para ello, Benavides indicó que se debiese abordar una consolidación fiscal a mediano plazo, considerando una combinación equilibrada en cuatro dimensiones: aumentar el crecimiento tendencial de la economía; generar nuevas fuentes de ingresos fiscales; disminuir la evasión y elusión tributaria, y mayor eficiencia o ajustes en el gasto.

    Luego tomó la palabra el ministro Quiroz, quién valoró el hecho de que exista un diálogo compartido con el CFA. En ese sentido, dijo que bajo su administración cambiará la forma en que se miran las finanzas públicas. “Vamos a mirar el portafolio completo del Estado. Eso significa que hay otros activos financieros que no son líquidos, pero que tenemos que convertirlas en líquidos. Eso se hace con planificación, consenso con las comunas y regiones”, adelantó.

    El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, expuso junto al CFA ante la Comisión de Hacienda del Senado.

    Reforma tributaria

    En la ronda de preguntas de los senadores, Daniella Cicardini, (PS) le consultó al CFA como se relaciona la situación fiscal del país con la propuesta de rebaja de impuesto a las empresas lo que generaría una menor recaudación.

    Ante esa interrogante, Benavides sostuvo que “estamos en una situación de desequilibrio, por ello es importante que cualquier propuesta que incluya baja de impuestos se evalué rigurosamente en el marco de la sostenibilidad fiscal y en coherencia con las metas que se definan de balance estructural y ancla de deuda".

    Asimismo, expresó que A futuro se deben enfrentar presiones de gasto por el envejecimiento de la población y en ese contexto hemos remarcado la importancia de avanzar en las 4 dimensiones mencionadas para mejorar la posición fiscal del país.

    Más sobre:CFAConsejo Fiscal Autónomo

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