China compra amigos a través de puertos y carreteras. Ahora Estados Unidos está tratando de competir

Un antiguo astillero tiene un nuevo pretendiente que lo está evaluando para invertir: el gobierno de Estados Unidos.

Para contrarrestar la creciente influencia económica mundial de China, Washington ha tomado una nueva dirección con la ayuda para el exterior. En lugar de simplemente prestar dinero o promover el comercio, como en las últimas décadas, Estados Unidos ahora está invirtiendo dólares en el extranjero para promover los intereses de seguridad nacional estadounidenses. Quiere que los puertos, las redes celulares y otros activos estratégicos permanezcan en manos amigas.

A la vanguardia de este esfuerzo se encuentra un Congreso de la agencia reformado en 2019, la Corporación para el Desarrollo Financiero Internacional de EE.UU., o DFC por sus siglas en inglés.

“Es una herramienta de inversión muy importante que tenemos para competir” contra China, afirmó el representante Michael McCaul, el principal republicano en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.

La administración Trump se apresuró a utilizar el DFC, discutiendo la compra del astillero con funcionarios griegos y ofreciendo préstamos para que Etiopía evitara los equipos celulares 5G de Huawei Technologies Co. de China.

La administración Biden quiere ir más allá, buscando contrarrestar la diplomacia de vacunas de Beijing y otros esfuerzos. El Grupo de las Siete democracias más ricas anunció el mes pasado una nueva iniciativa, llamada Build Back Better World, que prometieron liberaría cientos de miles de millones de dólares para proyectos en países más necesitados. Fue diseñado como una alternativa explícita a las ofertas de infraestructura de China.

Los funcionarios estadounidenses dicen que el DFC es la herramienta más poderosa de la iniciativa. Su límite de inversión de US$60.000 millones excede los recursos combinados de sus contrapartes en las otras seis naciones. “Vamos a invertir más este año que en cualquier otro momento en la historia de la agencia, lo que refleja la visión del presidente”, afirmó el director de operaciones David Marchick.

Los líderes estadounidenses dicen que la DFC ofrece financiamiento con menos condiciones en comparación con Beijing, cuyos préstamos pueden tener altas tasas de interés, garantías sólidas como puertos y requisitos para utilizar proveedores chinos. El DFC tiene como objetivo estimular la inversión del sector privado, y no solo para las empresas estadounidenses.

El objetivo de la DFC y sus homólogos del G-7 es “ofrecer un producto mejor que los términos opacos, extractivos y coercitivos” de los proyectos respaldados por China, afirmó el asesor adjunto de seguridad nacional Daleep Singh, funcionario de la Casa Blanca que trabaja en estrecha colaboración con la DFC.

La nueva agresividad de China en el escenario mundial ha reenfocado el juego de asistencia exterior de Washington. El DFC resultó de un esfuerzo bipartidista poco común hoy en día, ampliamente apoyado en el Congreso y por las administraciones de Trump y Biden.

La ayuda extranjera en los países en desarrollo es intrínsecamente riesgosa, y la DFC aún podría retirarse de los proyectos de Grecia y Etiopía después de que cada uno tenga obstáculos. El Congreso todavía está debatiendo qué países deberían calificar para recibir financiamiento. La DFC se vio brevemente involucrada en un esfuerzo desordenado el verano pasado para financiar la producción químico-farmacéutica de covid-19 en Eastman Kodak Co., pero por lo demás se ha concentrado en el extranjero.

El DFC es la última encarnación de la ayuda exterior estadounidense de la posguerra, que incluyó el Plan Marshall que ayudó a reconstruir Europa y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que brinda asistencia económica y en casos de desastre a los países en desarrollo. Washington lanzó estos programas para fortalecer los lazos con aliados, detener la propagación del comunismo y abrir mercados para las empresas estadounidenses.

Después del colapso de la Unión Soviética, la misión de ayuda se amplió, con iniciativas como el Plan de Emergencia del Presidente para el Alivio del SIDA, lanzado en 2003 por el Presidente George W. Bush para mejorar la atención médica en África subsahariana. Algunos críticos del Congreso dicen que la ayuda estadounidense perdió el foco.

Se agudizó nuevamente con la iniciativa de “Belt and Road” (Nueva ruta de la seda) de China. Lanzada por primera vez en 2013 como un esfuerzo para construir una versión moderna de las antiguas rutas comerciales de la Ruta de la Seda, la iniciativa incluye una red global de puertos, ferrocarriles y otros proyectos construidos en gran parte por empresas chinas y utilizando al menos US$ 400.000 millones en fondos de bancos administrados por el gobierno.

El senador Chris Coons (Demócrata, Delaware) vio cómo el poder blando de Beijing ganaba amigos. Como miembro de un subcomité de relaciones exteriores centrado en África, visitó un hospital en Benin donde Estados Unidos financió la medicina y la formación.

“Pero si usted fuera el beninés que entra en el hospital, no lo sabría”, afirmó Coons. Un letrero en chino en el exterior dejaba en claro que una empresa china había renovado el hospital.

Tales experiencias, y las noticias de los líderes africanos sobre los lanzamientos de infraestructura chinos, lo persuadieron de defender una legislación que ofreciera una alternativa estadounidense a la ruta de la seda china. Ganó el apoyo de ambos partidos. Los demócratas querían fortalecer los programas de asistencia exterior de EEUU. Los republicanos en el Congreso y la administración Trump vieron la oportunidad de golpear a Beijing.

El Congreso aprobó la Ley BUILD, dirigida por el Senador Coons y Bob Corker (Republicano, Tennesse), en 2018. La ley transformó una agencia de asistencia existente, la Overseas Private Investment Corp., en la DFC.

La nueva agencia abrió sus puertas en diciembre de 2019, presidida por el secretario de Estado. El límite de inversión de la DFC —esencialmente un límite de tarjeta de crédito— se elevó a US$ 60.000 millones, el doble que el de la antigua agencia. Y no se le requiere que respalde proyectos que involucren solo a empresas estadounidenses. Eso facilitó la focalización de proyectos de telecomunicaciones, considerados vitales. EEUU carece de un actor internacional importante en la industria.

El DFC recibe una asignación federal anual para gastos administrativos y de otro tipo. El fondo de inversión de la DFC y su predecesor nunca han tenido pérdidas en el año fiscal, pero no tienen ningún requisito legal que los obligue a obtener ganancias. Su mandato es equilibrar la devolución de dinero a los contribuyentes estadounidenses con los objetivos de política exterior y seguridad nacional, que incluyen contrarrestar a los gobiernos autoritarios y promover el crecimiento económico en los países en desarrollo.

Ensayos tempraneros

Una de las primeras iniciativas de DFC, anunciada a fines de 2019, fue acordar un préstamo de hasta US$ 190 millones a una empresa con sede en Nevada para crear el cable de fibra óptica submarino más largo del mundo, entre Estados Unidos, Singapur, Indonesia y Palau, ofreciendo una alternativa a las redes submarinas construidas por Huawei.

Adam Boehler, designado por la administración Trump que se desempeñó como el primer director ejecutivo de la DFC, dijo que le era fácil llegar a los líderes de cualquier país en desarrollo.

“Los países están más emocionados de conocer al jefe de DFC que al secretario de estado”, afirmó Boehler, quien renunció en enero en medio de la transición de la administración. “Es dinero duro”.

El potencial de la DFC surgió rápidamente en Grecia, que era demasiado rica para calificar inicialmente para la asistencia de la DFC. El gigante naviero chino Cosco compró en 2016 una participación del 51% en el puerto del Pireo en las afueras de Atenas por el equivalente a más de US$310 millones, una inversión que el presidente chino, Xi Jinping, denominó la “cabeza del dragón” de la iniciativa Belt and Road en Europa.

La satisfacción griega con el acuerdo pronto se desvaneció, luego de que China comenzara a ejercer presión política para que la apoyara en disputas internacionales. Los residentes de Atenas vieron pocas ganancias económicas del gasto de Cosco dentro de la vasta instalación portuaria.

El embajador de Estados Unidos en Grecia, Geoffrey Pyatt, vio un papel para la DFC en el país, particularmente en el astillero Elefsina, a poca distancia en automóvil del Pireo. Los funcionarios griegos dijeron que los compradores chinos podrían intentar apoderarse del astillero, pero prefieren un inversionista estadounidense.

“Es importante para nosotros que la presencia de Estados Unidos en esta área sea significativa”, afirmó Adonis Georgiadis, ministro de Desarrollo e Inversiones de Grecia, en una entrevista. Dijo que el gobierno debe ayudar a los astilleros griegos y que “no podemos darle todo a China”.

Justo cuando el DFC estaba abriendo sus puertas a finales del 2019, el embajador Pyatt presionó con éxito al Congreso para que añadiera a Grecia a sus competencias. Conectó a Boehler, funcionarios griegos y Onex SA, un grupo industrial greco-estadounidense que quería comprar Elefsina.

El presidente ejecutivo de Onex, Panos Xenokostas, dijo que quiere ayuda estadounidense porque los subsidios de Beijing hacen que las empresas chinas sean competidores duros. “La financiación para las empresas chinas en el negocio de los astilleros es enorme”, afirmó en una entrevista.

El año pasado, Onex llegó a un acuerdo provisional con los accionistas privados del astillero, negociado por el gobierno, para comprar y modernizar la instalación. Prometió más de US$ 300 millones durante 10 años para cubrir inversiones y deudas. El acuerdo está siendo revisado por un tribunal griego, que podría fallar este otoño.

La DFC discutió un préstamo a largo plazo por unas decenas de millones de dólares, dijo el ex funcionario de la DFC, Caleb McCarry. Los funcionarios actuales de DFC dicen que el proyecto sigue siendo incierto debido a preocupaciones sobre su viabilidad financiera.

Los representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores de China no respondieron a una solicitud de comentarios para este artículo. El viceministro de Relaciones Exteriores de China, Le Yucheng, dijo a principios de este mes que el nuevo impulso de Estados Unidos para financiar proyectos de infraestructura solo demuestra que la iniciativa Belt and Road de China “es el camino correcto y el camino del futuro”.

Otro trato que Boehler, un empresario de la salud y ex líder del Departamento de Salud y Servicios Humanos, hizo fue con Etiopía. El país de África Oriental es importante para los esfuerzos de Estados Unidos contra los grupos terroristas vinculados a Al Qaeda y al Estado Islámico.

Durante su visita en 2019, Boehler le preguntó al primer ministro Abiy Ahmed, que acababa de ganar el Premio Nobel de la Paz, sobre las oportunidades de infraestructura. Etiopía estaba abriendo su mercado de telecomunicaciones, controlado durante mucho tiempo por un monopolio gubernamental con un servicio poco confiable, a operadores inalámbricos privados.

El país había estado utilizando equipos de telecomunicaciones de Huawei y ZTE Corp de China. De 2006 a 2013, los dos prestaron US$ 3.100 millones a Etiopía para proyectos de telecomunicaciones, según la Iniciativa de Investigación de África de China y el Centro de Políticas de Desarrollo Global de la Universidad de Boston. Estados Unidos considera como amenazas de espionaje a Huawei y ZTE, una acusación que las empresas niegan.

Boehler se enteró de que una agencia de ayuda exterior del Reino Unido estaba en conversaciones para financiar una oferta etíope liderada por el gigante inalámbrico Vodafone Group PLC, con sede en Londres. Preguntó a su homólogo británico y a Vodafone si el DFC podía colaborar.

Boehler dijo que Vodafone estaba considerando usar equipos chinos porque cuestan menos que las alternativas aprobadas por Estados Unidos de Ericsson AB de Suecia, Nokia Corp. de Finlandia y Samsung Electronics Co. de Corea del Sur.

“Nos encantaría hacer esto, pero ¿puedes sacar el equipo de Huawei?”, afirmó Boehler. Los equipos no chinos costarían alrededor de US$ 400 millones más, dijo. La DFC acordó subsidiar eso prestando hasta US$ 500 millones a una tasa de interés por debajo de los términos comerciales.

Vodafone solo enfrentó a otro postor por una licencia inalámbrica etíope: MTN Group de Sudáfrica, un antiguo usuario de Huawei y ZTE cuya propuesta fue respaldada en parte por el Fondo de la Ruta de la Seda, propiedad del gobierno chino, que fue diseñado para ayudar a financiar proyectos de la iniciativa Belt and Road.

En mayo, Etiopía anunció solo un ganador: el consorcio respaldado por Estados Unidos.

Es posible que el acuerdo no cierre la puerta a los equipos chinos. Vodafone, que no está obligada a cumplir con el préstamo, dijo que aún está decidiendo qué proveedores de equipos utilizar.

Y no está claro si Estados Unidos tampoco quiere seguir adelante con el préstamo. El secretario de Estado, Antony Blinken, ha criticado al gobierno de Etiopía por no permitir el acceso humanitario a la región de Tigray del país, donde dijo que había informes creíbles de abusos a los derechos humanos en medio de un conflicto violento.

Una vocera de DFC dijo que esta y otras agencias estadounidenses estaban monitoreando la situación en Tigray “y considerarán cuidadosamente su impacto en cualquier posible financiamiento del consorcio Vodafone”. Una vocera del gobierno etíope dijo que los grupos humanitarios han tenido acceso a la región durante meses y que el gobierno está enfocado en mejorar la vida de las personas a través de iniciativas como el proyecto de telecomunicaciones.

Al senador Coons no le sorprende que la DFC se haya enfrentado a desafíos. “Hacer inversiones en desarrollo e infraestructura en el mundo en desarrollo es intrínsecamente riesgoso, ese es el punto”, afirmó.

Nueva administración

El gobierno de Biden considera al DFC como una de sus herramientas de asistencia extranjera más poderosas debido a su gran límite de inversión y flexibilidad para ofrecer préstamos, financiamiento de capital, subvenciones y seguros, afirmó Singh, el asesor adjunto de seguridad nacional. Dijo que la Casa Blanca está enfocando el DFC en cuatro áreas: salud, tecnología, cambio climático e igualdad de género.

En marzo, después de que el presidente Biden se reuniera con los líderes de Australia, India y Japón como parte de una alianza conocida como Quad, la Casa Blanca pidió a la DFC que colaborara con los aliados en una iniciativa de salud. La DFC pidió a la Embajada de Estados Unidos en India, uno de los países productores de vacunas más grandes del mundo, que identificara las compañías farmacéuticas a las que podría unirse.

Así fue como Mahima Datla terminó en una llamada con Marchick y otros funcionarios de la DFC. “Dijeron: ‘Si tuvieras acceso a capital, ¿cuántas vacunas más podrías fabricar?’”, Recordó Datla, directora general del fabricante de vacunas Biological E Ltd.

Biological E ya había acordado producir al menos 600 millones de dosis de la vacuna contra el covid-19 de una sola dosis de Johnson & Johnson, a un ritmo de 50 millones por mes. Dijo que un préstamo de la DFC le permitiría agregar una tercera línea de ensamblaje a sus instalaciones de Hyderabad y producir 100 millones de dosis al mes.

Datla y los funcionarios de DFC acordaron un acuerdo provisional en menos de un mes y esperan completarlo pronto. El acuerdo exige que Biological E produzca al menos mil millones de dosis de vacunas para fines de 2022.

Los funcionarios de DFC dicen que si bien el avance de la atención médica en el mundo en desarrollo es la principal motivación detrás de la posible inversión, proporcionar una alternativa a la diplomacia de las vacunas de Beijing también es un factor.

—William Mauldin y Alexandra Wexler contribuyeron a este artículo.