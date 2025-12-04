Cita de Sofofa: Boric dice que su gobierno sentó “las bases para crecer más” y Navarro pide “oposición constructiva” en nuevo ciclo

Fue quizás la última vez que el Presidente Gabriel Boric estuvo al frente de un grupo amplio del empresariado del país. Se trató del Encuentro Anual de la Industria 2025, organizado por la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), que se realizó este miércoles por la noche en el campus Beauchef de la Universidad de Chile, en la zona del Parque O’Higgins. Y el tono que ocupó el mandatario fue de despedida ante los representantes del mundo privado. En octubre pasado Boric también expuso en la Enade 2025, pero en esa ocasión su presentación fue telemática, ya que se encontraba de visita en Roma, Italia.

Ahora su discurso en la cita de la Sofofa fue más breve que en años anteriores y se centró el valorar el diálogo para alcanzar acuerdos. Agradeció especialmente el rol que tuvo la presidenta del gremio industrial, Rosario Navarro, en su acercamiento con el empresariado, ya que reconoció que antes de asumir el cargo tenía una desconfianza hacia ellos.

“Antes de ser Presidente dije que ‘en los empresarios no confío’. Luego, en el ejercicio del cargo, hemos tenido un diálogo frecuente y franco, con nuestras diferencias, pero pensando en Chile”, expresó el Presidente.

En esa misma línea, añadió que “con la Sofofa hemos tenido un diálogo permanente sin renunciar a diferencias legítimas que tenemos en el marco del diálogo democrático y sin renunciar al rol distinto que se tiene desde el gobierno y de la empresa, pero con una visión común puesta en Chile, siempre con ánimo colaborativo”.

Resaltó que “la imagen de Chile en el exterior es mucho mejor que la que a veces pareciera tener la élite respecto de nuestro propio país. Chile es un país serio, es un país confiable, es un país que no solamente es un buen socio comercial, sino que es un referente en materia cultural”.

En cuanto al crecimiento económico, recordó que “el año pasado se decía hasta el cansancio que el crecimiento en Chile iba a ser del 1,5% y fue de 2,6%. ¿Es suficiente? No, pero fue mucho más de lo que se esperaba y pareciera que no nos alegramos por eso. Es una buena noticia, pero tenemos que ir más allá”.

Esto, porque enfatizó que el crecimiento “es fundamental para el desarrollo del país. No estamos conformes con el potencial que tiene Chile hoy día, podemos crecer más y tengo la convicción que nuestro gobierno ha sentado las bases para que de aquí en adelante se pueda crecer más. Y no sólo eso, sino que durante nuestro periodo hemos crecido más de lo que estaba pronosticado. Yo sé que a veces puede parecer reiterativo o que a algunos no les gusta escucharlo, pero debemos recordar dónde estamos”.

Siguiendo con su análisis, realzó que “las exportaciones nacionales siguen batiendo récords y son índices de los cuales tenemos que estar contentos, ponernos objetivos más ambiciosos sin lugar a dudas, no dormirnos en la complacencia por ningún motivo, pero no caer en el catastrofismo ni en profecías autocumplidas: déjenme decirles desde este espacio o desde cualquiera que Chile no se cae a pedazos. Chile es un país del cual tenemos que estar profundamente orgullosos”.

Ya hacia el final de su presentación el mandatario insistió en la necesidad de que se avance con diálogo, buscando los espacios de acuerdo y que “el desarrollo no se hace en oposición al medioambiente y el cuidado al medioambiente no se hace en oposición al desarrollo”.

A ello agregó que “espero que al final del día, cuando ya calmadas las pasiones se pueda hacer una evaluación de lo que han sido estos últimos años, poder haber contribuido con un granito de arena a aquello, a encontrar esos espacios de confluencia entre chilenos y chilenas que nos hacen no sólo pensar, sino creer y hacer un Chile mejor”.

El punto de inflexión de Sofofa

Antes de que hablará el Presidente Boric, la encargada de abrir el encuentro fue la presidenta de la Sofofa, Rosario Navarro. Su discurso estuvo enfocado en el nuevo ciclo que comienza, con llamados a trabajar en diálogo y generando las confianzas tal como se hizo con el actual gobierno, y valorando el empuje que dio esta administración a la ley de permisos sectoriales. “Queremos valorar la prioridad que ha venido tomando para la agenda de gobierno el crecimiento y una agenda proinversión. Por ello agradecemos el respaldo del gobierno y el Congreso a la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales”, dijo.

Mirando ya hacia el próximo periodo presidencial, Navarro sostuvo que “Chile inicia un nuevo ciclo político y social. Venimos de una década marcada por el estancamiento, la desconfianza, la fragmentación y, en ocasiones, la rabia. Una década que ha erosionado silenciosamente nuestras instituciones y liderazgos”.

Y manifestó que espera que “este nuevo ciclo político sea un punto de inflexión. Seamos optimistas sobre el futuro, porque cuando Chile decide con grandeza, el futuro deja de ser promesa y se convierte en destino”.

En su discurso también mencionó que “la evidencia es clara: seguridad y crecimiento se han convertido en las dos grandes prioridades de los chilenos”. Y añadió que “el estancamiento económico ha tenido consecuencias humanas: no solo ha enfriado la economía, ha enfriado el ánimo del país. Y cuando un país deja de creer en su futuro, ni las mejores políticas logran recuperar la confianza”.

Por lo mismo, enfatizó que “debemos repetirlo con claridad: el crecimiento no es una obsesión empresarial; se ha convertido en causa ciudadana, que tiene rostro humano. Detrás de cada punto del PIB hay empleos, oportunidades, movilidad social y dignidad. El crecimiento hace mucho tiempo es parte esencial de la vida cotidiana de las personas, porque crecer está en nuestra naturaleza y en nuestro ADN”.

Para Navarro, “el desafío ya no es solo volver a crecer, sino crecer con propósito, con visión y con confianza mutua. Un crecimiento que les llegue a todos los chilenos”.

Además, mandó un mensaje a la futura oposición: “Quiero hacer un llamado a quienes conformarán la futura oposición, una vez la ciudadanía resuelva en las urnas quién gobernará el país (…) la etapa que se inicia requerirá de una oposición constructiva y que cuide nuestras instituciones poniendo siempre delante a Chile, su desarrollo y las oportunidades de sus familias. La historia nos ha enseñado que cuando hay alternancia en el poder, ella no es una alternancia para imponer, ni tampoco una para obstruir”.

Y profundizó en su mirada al señalar que “tanto las nuevas autoridades como la futura oposición deben estar dispuestos a dar respuesta a los chilenos para permitir liberar la fuerza emprendedora y la capacidad de crear oportunidades para todos, más allá de las ideologías. Vemos la responsabilidad de que al país le vaya bien como una tarea compartida”.

Para cerrar su presentación dijo que “tenemos la oportunidad de proyectarnos al desarrollo. Uno que no dependa del precio del cobre ni de los ciclos políticos, sino de nuestra capacidad de crear valor, innovar y abrir nuevos caminos. El desarrollo no es una línea recta: es una obra colectiva que se escribe cada día con los millones de decisiones que tomamos".