Citi proyecta un alza del cobre a US$6,35 por libra en los próximos tres meses

Citi, una de las mayores instituciones financieras del mundo, proyecta que el precio del cobre alcanzará US$14 mil por tonelada, equivalente a US$6,35 por libra, según informó la agencia Reuters este martes.

La cifra supera el promedio anual que el banco prevé para 2026, fijado en US$13 mil por tonelada, (US$5,90 por libra). El banco también mantiene su estimación de un precio máximo para el periodo de US$15 mil por tonelada, correspondiente a US$6,8 por libra.

Esta postura se fundamenta en la expectativa de que “un acuerdo nuclear limitado entre EE.UU. e Irán, o una desescalada a corto plazo apoye a los activos sensibles al riesgo, incluido el cobre”, dice Citi, citado por Reuters. A este escenario se añade un riesgo limitado debido a las proyecciones de fuertes compras físicas y financieras, sumadas a los próximos retiros estacionales de inventarios en China.

En la Bolsa de Metales de Londres, el cobre registró su mayor precio el 29 de enero, cuando llego a US$6,28 por libra para después caer a cerca de US$5,7 al inicio del Año Nuevo chino y en los últimos días ha anotado un repunte hasta US$5,9 por libra, impulsado por la reactivación de la industria después del término de las festividades en China.

En el plano local, la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) también entregó proyecciones positivas. A comienzos de febrero, la entidad actualizó su proyección de precio promedio a US$4,95 por libra para 2026, marcando un incremento de 40 centavos de la estimación anterior.

Otras instituciones financieras también han revisado sus estimaciones para el metal rojo. Deutsche Bank proyectó a mediados de febrero un precio promedio de US$12.125 por tonelada (US$5,5 por libra) para 2026, con un máximo de US$13 mil por tonelada (US$5,9 por libra) durante el año. Mientras que Bank of America estimó un promedio de US$11.313 por tonelada (US$5,13 por libra) para el mismo periodo.

J.P. Morgan Global Research, en tanto, estimó a mediados de noviembre de 2025 un precio promedio de US$12.075 por tonelada para 2026 (US$5,48 por libra) y un máximo de US$12.500 por tonelada (US$5,67 por libra) en el segundo trimestre, en una mirada más conservadora que Citi y Deutsche Bank.