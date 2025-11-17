OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Claudia Martínez: “Los resultados en el Senado dan cuenta de que serán necesarios acuerdos en el proceso legislativo”

    La directora del Instituto de Economía de la Universidad Católica (UC) dice que los grandes problemas que deberá enfrentar el próximo gobierno serán la estrechez fiscal, el empleo, el aumento de la pobreza, el bajo crecimiento y una situación internacional incierta.

    Julio NahuelhualPor 
    Julio Nahuelhual
    23.10.2018 CLAUDIA MARTINEZ (EN LA IMAGEN) PROFESORA DE INSTITUTO DE ECONOMIA UC E INVESTIGADORAS DEL CENTRO J-PAL, POSAN PARA RETRATOS DE ENTREVISTA REALIZADA PARA PULSO DE LA TERCERA FOTOS: PATRICIO FUENTES Y./ LA TERCERA PATRICIO FUENTES Y.

    ¿Le sorprendió el resultado electoral? ¿Era lo que esperaba?

    Los dos candidatos ganadores eran bastante predecibles de acuerdo a las últimas encuestas. Las magnitudes han sido un poco sorprendentes respecto a lo que decían las encuestas; los que está saliendo tercero y cuarto también está un poco “off” respecto a lo que uno esperaba. Parisi está muy alto, sobre todo en el norte.

    Las encuestas subestimaron a Parisi fuertemente…

    Claramente. Hay algo que está pasando con las encuestas. Hay que ser justos y decir que hay una elección con voto obligatorio y es distinta a una con voto voluntario. Pero, claramente, hay algo que las encuestas no están agarrando bien.

    De todas formas, hay un apoyo a la oposición y un castigo al oficialismo en esta elección. ¿En qué cree que se funda eso?

    Más allá de hacer un análisis político, se puede constatar que las últimas elecciones han sido contra el gobierno de turno.

    Loa acuerdos políticos serán necesarios en el Parlamento de acuerdo al resultado que hubo en el Senado…

    Los resultados en el Senado dan cuenta de que serán necesarios acuerdos en el proceso legislativo. La evidencia muestra que los acuerdos, como señalan los ganadores del Premio Nobel de Economía, Daron Acemoglu y James Robinson, pueden generar círculos virtuosos para sostener a las democracias, generar crecimiento económico y disminuir la pobreza.

    ¿Qué implicancias económicas tiene que Jeannette Jara y José Antonio Kast pasen a segunda vuelta?

    El mercado debe haber tenido internalizado quienes pasaban a la segunda vuelta. Y en ese sentido no hay una sorpresa. Pero la diferencia es sorpresiva. Y dado que se interpreta que el candidato Kast es más promercado, procrecimiento, uno podría esperar que los mercados respondan positivamente.

    Es posible, entonces, que el mercado bursátil se muestre al alza y el tipo de cambio a la baja…

    Al menos en el corto plazo. No creo que se mantenga mucho en el largo plazo, pero en el corto plazo creo que sí.

    ¿Cómo cree que deberían perfilarse a esa segunda vuelta en materia económica los candidatos?

    Los dos candidatos tienen un programa bastante distinto. El candidato Kast tiene un proyecto que es menos gasto público, de menores impuestos, etcétera, versus la candidata Jara, quien busca cómo reorganizar el gasto público. Ambos tienen como objetivo el aumento del crecimiento y del empleo, pero por vías bastante distintas.

    23.10.2018 CLAUDIA MARTINEZ PATRICIO FUENTES Y.

    ¿Cree que José Antonio Kast debería explicitar y ahondar más la medida de recorte de gasto público prometida?

    Es importante para los electores y también para los mercados entender bien cuáles son los programas de gobierno. Entonces, mientras más claridad se pueda tener, mejor.

    Jara, a su vez, ha sido criticada por su propuesta de un ingreso mínimo de $ 750.000, por ejemplo. ¿Cree que ella debiera moderar alguna propuesta del programa económico en segunda vuelta?

    Es difícil pensar en el ingreso que ella está proponiendo, dada la situación fiscal que tenemos y dada la situación del mercado de trabajo.

    ¿Cuál cree que va a ser el gran dilema o desafío económico que debiera enfrentar el próximo presidente en los próximos cuatro años?

    Tenemos varios desafíos. El crecimiento está estancado en el 2%. Tenemos un déficit fiscal alto con un nivel de deuda pública que está creciente y que se está acercando rápidamente al nivel prudente del 45% del PIB. Y eso implica que cualquiera que sea el próximo gobierno va a estar muy apretado en términos de recursos.

    Tenemos el tema del empleo también. Si bien la última cifra fue positiva, estamos muy lejos de los niveles prepandemia. Y a eso yo le agregaría el tema de pobreza. Todavía no tenemos la última estimación de pobreza con la Casen del 2024, pero dado que se van a asumir gran parte de las recomendaciones de cambio en la medición de pobreza se espera que ésta suba tres veces respecto al nivel que se había estimado anteriormente. Entonces, vamos a estar con un nivel de pobreza cerca del 20%. Estamos en una situación difícil en términos económicos para el próximo gobierno.

    Es decir, el próximo gobierno debería enfrentar tres problemas claves: estrechez fiscal, empleo y pobreza…

    Y bajo crecimiento. Una situación externa difícil o incierta también le añade un quinto punto crítico.

    ¿Cómo se solucionan todos estos problemas?

    Como en todas las cosas importantes, no hay soluciones mágicas, pero claramente tenemos que crecer más. Para poder fomentar el empleo hay que aumentar la productividad de manera que pueda efectivamente haber mayores salarios. La forma de disminuir la pobreza son más empleo y más gasto público. En este minuto, lamentablemente, el gasto público está tapado por el déficit fiscal, por lo que la única forma de financiar más gasto social es a través de reasignaciones. Y todas las reasignaciones son difíciles técnica y políticamente.

    ¿Es recomendable que las candidaturas den señales de quién puede ser su ministro de Hacienda en la campaña de segunda vuelta?

    Históricamente, ha sido muy importante en la segunda vuelta dar esa tranquilidad de decir quién va a ser el ministro de Hacienda; es una figura primordial en el manejo económico.

    Más sobre:ucinstituto de economiajarakast

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Metro de Santiago presenta interrupción en línea 1: cuatro estaciones sin servicio

    Cómo fue la detención de Wilmer “Pipo” Chavarría, el presunto líder de la banda criminal Los Lobos de Ecuador

    Resultado electoral: mercado anticipa dólar a la baja, bolsa al alza y expectativas económicas mejorando en el corto plazo

    Las grandes diferencias económicas entre Jara y Kast: reforma tributaria, ajuste fiscal y mercado laboral

    Vittorio Corbo: “Los resultados son buenos si esto permite avanzar en los problemas de permisología y de solvencia fiscal”

    Mujer es amenazada con un arma de fuego por su pareja en Renca

    Lo más leído

    1.
    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    2.
    Kaiser arremete contra Parisi: “No se demoró ni cinco minutos en poner en venta su respaldo político”

    Kaiser arremete contra Parisi: “No se demoró ni cinco minutos en poner en venta su respaldo político”

    3.
    Las sorpresas de las figuras del espectáculo aspirantes al Congreso: Dr. File entra y Pablo Herrera queda fuera

    Las sorpresas de las figuras del espectáculo aspirantes al Congreso: Dr. File entra y Pablo Herrera queda fuera

    4.
    “Se han reído de todo un país”: la reflexión de la jueza Ibacache durante la formalización por la trama bielorrusa

    “Se han reído de todo un país”: la reflexión de la jueza Ibacache durante la formalización por la trama bielorrusa

    5.
    Minuto a minuto

    Minuto a minuto

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    Qué es el efecto Dunning-Kruger, las personas que creen que lo saben todo pero son “incompetentes”

    Qué es el efecto Dunning-Kruger, las personas que creen que lo saben todo pero son “incompetentes”

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    Servicios

    Revisa cuándo es la segunda vuelta y si tiene voto obligatorio

    Revisa cuándo es la segunda vuelta y si tiene voto obligatorio

    Dónde y a qué hora ver a Portugal vs. Armenia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Portugal vs. Armenia en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 16 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 16 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Metro de Santiago presenta interrupción en línea 1: cuatro estaciones sin servicio
    Chile

    Metro de Santiago presenta interrupción en línea 1: cuatro estaciones sin servicio

    Mujer es amenazada con un arma de fuego por su pareja en Renca

    Boric sufre duro golpe que pone en duda la continuidad de su proyecto político

    Claudia Martínez: “Los resultados en el Senado dan cuenta de que serán necesarios acuerdos en el proceso legislativo”
    Negocios

    Claudia Martínez: “Los resultados en el Senado dan cuenta de que serán necesarios acuerdos en el proceso legislativo”

    Resultado electoral: mercado anticipa dólar a la baja, bolsa al alza y expectativas económicas mejorando en el corto plazo

    Las grandes diferencias económicas entre Jara y Kast: reforma tributaria, ajuste fiscal y mercado laboral

    Cómo fue la detención de Wilmer “Pipo” Chavarría, el presunto líder de la banda criminal Los Lobos de Ecuador
    Tendencias

    Cómo fue la detención de Wilmer “Pipo” Chavarría, el presunto líder de la banda criminal Los Lobos de Ecuador

    Cuáles son los beneficios del ajo para la salud

    Cómo Rusia ha convertido aulas escolares de clases en campos de entrenamiento militar, según reportes

    Directo al cuadro principal del Abierto de Australia: Christian Garin se proclama en el Challenger de Montevideo
    El Deportivo

    Directo al cuadro principal del Abierto de Australia: Christian Garin se proclama en el Challenger de Montevideo

    Atención, Bolivia: República Democrática del Congo bate a Nigeria en penales y se anota en la repesca intercontinental

    No hubo milagro para la Azzurra: la Noruega de Haaland golea a Italia y clasifica al Mundial después de 28 años

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre

    Cómo CNC abrió una puerta nueva para la escucha de música clásica

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia

    Steve Lukather de Toto: “The Beatles, Pet Sounds de The Beach Boys y Steely Dan son la Santísima Trinidad”
    Cultura y entretención

    Steve Lukather de Toto: “The Beatles, Pet Sounds de The Beach Boys y Steely Dan son la Santísima Trinidad”

    Elías Lafertte, la historia del acontecido primer candidato presidencial del PC

    Carla Guelfenbein: “Hace 10 años la escritura hecha por mujeres era considerada sentimentaloide, menor. Eso ha cambiado”

    La  fuerza internacional y la división de la franja: la nueva fase del plan de Trump para Gaza se enfrenta a grandes interrogantes
    Mundo

    La  fuerza internacional y la división de la franja: la nueva fase del plan de Trump para Gaza se enfrenta a grandes interrogantes

    De aliados a marginados: el rol de los movimientos sociales de Bolivia tras quedar fuera del gobierno de Rodrigo Paz

    Trump advierte de sanciones “severas” contra “cualquier país” que haga negocios con Rusia

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?
    Paula

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?

    El fenómeno de quedarse sin batería: lo que la hiperconectividad nos quitó

    (Yerma): la infertilidad y el deseo de ser madre llevados a escena