CMF aplica millonarias multas a dos directores de Iansa por comprar acciones en periodo de abstención

La CMF anunció esta mañana que el consejo decidió sancionar a los directores de Iansa Jade Moore y a Phillip Murnane por participar en compras de acciones estando en posesión de información privilegiada.

El regulador dijo que ambos infringieron el deber de abstención establecido en la parte final del inciso primero del artículo 165 de la Ley N° 18.045 de Mercado de Valores y aplicó una multa de UF 7.200 (unos $ 285 millones) a cada uno.

La adquisición de títulos se enmarca en la operación de compra de un paquete accionario de Iansa y Sociedad de Inversiones Campos Chilenos por parte de ED&F Man.

CMF sanciona a directores de Iansa

“La información privilegiada estaba dada por un hecho reservado de Empresas IANSA S.A., que informaba a la CMF del inicio de un proceso de venta del negocio de alimento de mascotas”, precisó el regulador.

El 30 de junio pasado, los controladores de ED&F Man Chile Holdins, propietaria de Empresas Iansa, alcanzaron un acuerdo con Hartree Partners para la venta de la compañía.

La transacción se da luego que en agosto de 2024 Hartree Parthers adquiriera los pasivos de la británica en medio de una reestrucuturación financiera de ésta.

Con ello la multinacional Hartree Partners, firma especializada en la comercialización de commodities, quedó con derechos preferentes para adquirir activos de ED&F Man.