CMF denuncia a seis aplicaciones de préstamos por presunta usura y advierte que operan libremente en Google Play

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) emitió este martes una alerta pública dirigida a usuarios y consumidores sobre la existencia de seis aplicaciones móviles que ofrecen préstamos rápidos sin estar autorizadas por el regulador y que, además, incurrirían en prácticas de usura.

Según el organismo, estas plataformas pueden descargarse libremente desdela plataforma Google Play y desde distintos portales web, pese a operar al margen de la normativa financiera vigente.

El regulador informó que presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público contra quienes resulten responsables del funcionamiento de estas aplicaciones, debido a la sospecha de que estarían aplicando intereses excesivos, cobranzas abusivas y otras prácticas ilegales.

Las apps señaladas son: “APP Préstamos Rápidos – Alta Cuantía”, “APP Rapiluka – Préstamos Rápidos”, “APP GanaFacil – Préstamos Rápidos”, “APP Inti Préstamo”, “APP Banacredi – Prestamo Rápido” y “APP Saco Fácil”.

Bajo este tenor, la CMF explicó que estas plataformas no están registradas ni supervisadas, por lo que no entregan garantías sobre el manejo de datos personales, el cálculo de intereses, la legalidad de los contratos o la transparencia en los cobros.

La situación –advirtió- puede exponer a los usuarios a fraudes, robo de información y endeudamiento bajo condiciones abusivas, un fenómeno que ha aumentado con la proliferación de “financieras informales” en internet.

El organismo recordó a la ciudadanía que, antes de solicitar créditos, inversiones o seguros, es fundamental verificar si la entidad está fiscalizada. Para ello, puso a disposición su sitio web de alertas de fraudes, donde es posible revisar listados de empresas reguladas, advertencias emitidas tanto por la CMF como por supervisores internacionales y diversas recomendaciones para proteger a inversionistas y consumidores financieros.

En este contexto, la denuncia de estas plataformas apunta a establecer responsabilidades penales y frenar el avance de las mismas, cuyo uso se ha masificado debido a la rapidez con la que prometen entregar financiamiento.

En tanto, la CMF pidió extremar precauciones, evitar entregar datos personales o bancarios a plataformas no verificadas y reportar cualquier actividad sospechosa a través de sus canales oficiales.