CMF inicia nueva consulta pública para regulación sobre Cooperativas de Ahorro y Crédito

La Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) inició una nueva consulta pública para la propuesta normativa que busca modernizar el marco regulatorio de las Cooperativas de Ahorro y Crédito (CACs) fiscalizadas por la entidad regulatoria.

“La propuesta en consulta tiene como objetivo contar con una regulación y fiscalización proporcional, que resguarde la resiliencia financiera y el rol de las CACs en la inclusión financiera. La proporcionalidad se aplicará tanto en la definición de un marco normativo diferenciado para las CACs, como en una supervisión basada en riesgos, adaptada a las características de estas entidades fiscalizadas”, dijo la CMF en un comunicado.

Sobre esta base, precisó que “la propuesta se materializa en la creación de la Recopilación Actualizada de Normas de CACs (RAN-CACs) y del Manual de Sistemas de Información de las CACs (MSI-CACs), cuerpos normativos orientados a preservar la identidad del sector y facilitar la comprensión y actualización de su regulación.”

La implementación del nuevo enfoque se realizará de manera gradual, de manera de permitir a las entidades una adopción paulatina, indicó.

Asimismo señaló que en la nueva propuesta en consulta se incorporan ajustes derivados de los comentarios recibidos durante el primer proceso de consulta pública, los cuales abordaron principalmente materias de gobernanza, funcionamiento de los órganos sociales, evaluación de gestión y transparencia.

Además, se actualizan los archivos mencionados en la sección Antecedentes del MSI CACs, adecuando el listado de requerimientos de información que resulten pertinentes.

La CMF explicó que dicho listado no excluye la información que las CACs deben remitir conforme a otras normativas trasversales, aplicables a distintos tipos de entidades.

Ley de Resiliencia Financiera

En diciembre de 2023 se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 21.641, conocida como Ley de Resiliencia Financiera (LRF), cuyo objetivo es fortalecer la estabilidad del sistema financiero chileno.

Entre sus medidas, se incluyó la modernización del marco regulatorio de las CACs, reforzando su solidez operativa y sostenibilidad a largo plazo.

La LRF transfirió a la CMF las funciones de regulación y supervisión de las CACs en ámbitos de gestión interna y gobierno corporativo, atribuciones que previamente se encontraban asignadas a la División de Asociatividad y Cooperativas del Ministerio de Economía.