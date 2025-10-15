SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

CNE detecta y corrige doble ajuste por inflación en tarifas eléctricas: cuentas de luz bajarían en enero

En el Informe Técnico Preliminar aprobado este martes, la Comisión Nacional de Energía admite una “inconsistencia metodológica”, es decir, la aplicación simultánea del IPC y de una tasa de interés para operaciones no reajustables, en fijaciones pasadas, entre julio 2022 a septiembre de 2024.

Por 
Roberto Martínez
Aumento en las cuentas de luz a partir de julio: Este es el alza según cada comuna.

La Comisión Nacional de Energía (CNE) incluyó en su Informe Técnico Preliminar para la fijación de precios del primer semestre de 2026 una corrección que admite explícitamente un error metodológico en fijaciones anteriores.

Esto debido a que se aplicó simultáneamente la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y, a la vez, la tasa de interés corriente para operaciones no reajustables, con lo cual el efecto inflacionario se terminó trasladando dos veces a los montos que habrían de ser repercutidos en las tarifas reguladas.

El documento -difundido por T13-, aprobado mediante la Resolución Exenta N° 633 y que desarrolla las reglas de cálculo con base en la Resolución Exenta N° 379, señala que esas correcciones se efectuarán conforme al artículo 17° de la citada resolución y abarcan el período julio de 2022 a septiembre de 2024.

En varios cuadros del informe se pueden apreciar partidas de “Corrección Art. 17º RE 379/2024” con montos negativos que restan cantidades previamente contabilizadas a cargo de las distribuidoras y los suministradores.

No obstante cuando se usó la tasa de interés corriente para operaciones no reajustables (un factor financiero distinto), el resultado fue una doble actualización del mismo efecto inflacionario.

¿A cuánto equivale la corrección?

El propio Informe traduce el efecto agregado en un cargo unitario negativo de -1,281 $/kWh por concepto de Diferencias de Facturación en la fijación presente. Esto significa que en la componente energética del precio de nudo promedio figura un descuento por kWh que reduce lo que se traspasa a las tarifas reguladas.

Además, las tablas consolidadas muestran correcciones por cientos de millones y miles de millones de pesos por suministrador y distribuidora, lo que explica por qué el cargo unitario resulta negativo a nivel sistémico.

¿Qué es el “Precio de Nudo”?

El Precio de Nudo Promedio representa el valor de referencia al cual las empresas distribuidoras compran la electricidad a las generadoras para luego venderla a los clientes regulados.

Este se determina semestralmente por la CNE, tomando en cuenta los costos de generación, transmisión y las condiciones de los contratos de suministro, además de los mecanismos de estabilización tarifaria vigentes.

El documento técnico detalla los Precios de Nudo de Largo Plazo (PNLP), derivados de las licitaciones eléctricas adjudicadas desde 2006, y los Precios de Nudo de Corto Plazo (PNCP), provenientes de contratos anteriores a 2005.

En total, se consideran decenas de contratos entre empresas generadoras -como Aela Generación, Abengoa, E-CL, Acciona o Enel Generación- y las distribuidoras agrupadas en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

El efecto que tendría en las cuentas

Con estos resultados, si el decreto tarifario definitivo incorpora íntegramente las correcciones del referido informe -paso que sigue al envío del informe al Ministerio de Energía- habría una reducción en la componente de energía que pagan los clientes regulados durante el semestre siguiente.

No obstante, el documento y la normativa prevén otros componentes, tales como potencia, cargos de transmisión, fondos de estabilización, mecanismos de equidad residencial, los que también influyen en la factura final.

Asimismo, parte de los ajustes por “Diferencias por Retraso” se liquidan mediante cuotas o abonos según el caso, por lo que la forma en que el beneficio llegue al usuario -sea descuento directo en la tarifa, abono en cuotas, etc.- podría variar.

Cabe señalar que el informe aprobado es preliminar, ya que su contenido será recibido por el Ministerio de Energía, que formalizará el decreto semestral aplicable.

Más sobre:ElectricidadCNEComisión Nacional de EnergíaInforme Técnico PreliminarError metodológicoCuentas de luzPulso

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Atentado con coche bomba deja un muerto y dos heridos frente a un hotel en el norte de Guayaquil

Guns N’ Roses remece al Parque Estadio Nacional con un show cargado de clásicos

Dorothy Pérez alerta falta de recursos para Contraloría en 2026: pide 10 funcionarios y $ 1.200 millones extras por riesgo en sistemas informáticos

EE.UU. revoca visas a seis extranjeros por celebrar el asesinato de Charlie Kirk

Ruth Hurtado asegura que Jaime Guzmán estaría hoy en el Partido Republicano y que apoyaría a José Antonio Kast

Senado aprueba proyecto que otorga nacionalidad por gracia a la coreógrafa australiana Karen Connolly

Lo más leído

1.
Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

2.
Cathy Barriga debió ofrecer disculpas públicas a Alejandra Valle tras querella por injurias

Cathy Barriga debió ofrecer disculpas públicas a Alejandra Valle tras querella por injurias

3.
La provocativa reflexión de Don Francisco ante la Enade: “En este país demonizamos el éxito”

La provocativa reflexión de Don Francisco ante la Enade: “En este país demonizamos el éxito”

4.
Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

5.
F1 llega al streaming: dónde ver la película de Brad Pitt que fue éxito de taquilla

F1 llega al streaming: dónde ver la película de Brad Pitt que fue éxito de taquilla

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Servicios

Cómo participar en la feria laboral virtual de Laborum que ofrece más de 13 mil vacantes

Cómo participar en la feria laboral virtual de Laborum que ofrece más de 13 mil vacantes

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Cómo revisar los resultados de la Admisión Escolar y cuáles son las próximas fechas clave del proceso

Cómo revisar los resultados de la Admisión Escolar y cuáles son las próximas fechas clave del proceso

Dorothy Pérez alerta falta de recursos para Contraloría en 2026: pide 10 funcionarios y $ 1.200 millones extras por riesgo en sistemas informáticos
Chile

Dorothy Pérez alerta falta de recursos para Contraloría en 2026: pide 10 funcionarios y $ 1.200 millones extras por riesgo en sistemas informáticos

Ruth Hurtado asegura que Jaime Guzmán estaría hoy en el Partido Republicano y que apoyaría a José Antonio Kast

Senado aprueba proyecto que otorga nacionalidad por gracia a la coreógrafa australiana Karen Connolly

CNE detecta y corrige doble ajuste por inflación en tarifas eléctricas: cuentas de luz bajarían en enero
Negocios

CNE detecta y corrige doble ajuste por inflación en tarifas eléctricas: cuentas de luz bajarían en enero

PIB per cápita: Chile sigue tercero en la región, pero pierde terreno frente a Uruguay y no superará los US$42 mil a 2030

Primeros 100 días del próximo gobierno: empresarios piden centrarse en medidas proinversión y de seguridad pública

YouTube lanza herramientas de salud mental y bienestar para adolescentes
Tendencias

YouTube lanza herramientas de salud mental y bienestar para adolescentes

Este concurso busca al chileno que más camina

Qué es la destrucción creativa, la teoría que plantea el premio Nobel de Economía para crecer

La dura sanción a San Antonio Unido que lo condena a abandonar el profesionalismo
El Deportivo

La dura sanción a San Antonio Unido que lo condena a abandonar el profesionalismo

TNT y ANFP revelan detalles del acuerdo que crea la Copa de la Liga, cambia la Supercopa y regula suspensión de partidos

El doblete de Cristiano Ronaldo no alcanza: Portugal iguala con Hungría y posterga su opción de llegar al Mundial

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores
Finde

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza

Desde Drácula y Frankenstein hasta Carrie: la programación del ciclo Filmografía del Miedo de Cine UC

Guns N’ Roses remece al Parque Estadio Nacional con un show cargado de clásicos
Cultura y entretención

Guns N’ Roses remece al Parque Estadio Nacional con un show cargado de clásicos

Amapola marca su regreso a Chile con un show al aire libre en Matucana 100

Muere a los 51 años el cantante D’Angelo, figura del soul y el R&B

Atentado con coche bomba deja un muerto y dos heridos frente a un hotel en el norte de Guayaquil
Mundo

Atentado con coche bomba deja un muerto y dos heridos frente a un hotel en el norte de Guayaquil

EE.UU. revoca visas a seis extranjeros por celebrar el asesinato de Charlie Kirk

Trump despeja la duda: Respaldo financiero a Argentina está condicionado al resultado de las elecciones legislativas

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca
Paula

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca

Lipedema: nuevas terapias para aliviar el dolor y mejorar la movilidad

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo