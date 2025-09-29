¿Coincidencia?: Dos grandes mineras anuncian salida de sus CEO el mismo día

En la imagen, Natascha Viljoen y Mark Hill, los ejecutivos entrantes de Newmont y Barrick, respectivamente.

La mañana de este lunes dos grandes mineras anunciaron cambios en su administración. Se trata de la minera canadiense Barrick y la estadounidense Newmont, las que, además, tienen un joint venture con el que, de hecho, dominan la producción mundial de oro a través de Nevada Gold Mines (NGM).

Barrick informó la salida de su CEO, Mark Bristow, quien se desempeñó en el cargo de presidente y director ejecutivo durante casi siete años. La canadiense ratificó con efecto inmediato a Mark Hill como nuevo director de operaciones del grupo y presidente interino y director ejecutivo. Hasta la fecha, Hill se encontraba a cargo de las regiones de Latinoamérica y Asia Pacífico.

De todas formas, Barrick aclaró que su comité de búsqueda del consejo inició un proceso, con apoyo de una empresa líder en búsqueda de ejecutivos, para identificar a un presidente y director ejecutivo permanente.

Sobre Mark Hill, Barrick informó en su página web que “es un experimentado ejecutivo minero con 30 años de experiencia. Se incorporó a Barrick en 2006 y cuenta con experiencia en estrategia, desarrollo corporativo y liderazgo de grandes proyectos a nivel mundial”.

Por su parte, Newmont también informó este lunes la salida de su CEO, Tom Palmer, quien ocupó ese cargo desde 2019. El liderazgo de la compañía pasará a manos de Natascha Viljoen, quien comenzó sus labores en Newmont en 2023 como vicepresidenta ejecutiva y directora de operaciones.

Viljoen ha aportado con tres décadas de experiencia en liderazgo global en diversos productos básicos y continentes, dijo la firma.

Anteriormente, Viljoen se desempeñó como directora ejecutiva de Anglo American Platinum (ahora Valterra), y fue miembro del Comité de Dirección del Grupo Anglo American plc. También, ocupó puestos de liderazgo en Anglo American, BHP y Lonmin.

En tanto, Palmer seguirá como asesor estratégico de Newmont hasta el 31 de marzo de 2026, con el objetivo de respaldar “una transición de liderazgo sin problemas”.

En el mercado minero la coincidencia de fechas llamó la atención y hay quienes creen que el saliente número 1 de Newmont podría ser un candidato para asumir el principal cargo ejecutivo de Barrick.

Las dos mineras

Las mineras no son desconocidas entre sí. De hecho, a través de un joint venture concretado en julio de 2019, dominan la producción mundial de oro con su minera Nevada Gold Mines, donde Barrick tiene un 61,5% y Newmont un 38,5%. En 2024, Barrick reportó que Nevada Gold Mines produjo 1,65 millones de onzas de oro atribuible.

En Chile, Barrick y Newmont son dueñas en partes iguales de Norte Abierto, un proyecto minero ubicado en la Región de Atacama. Además, Barrick comparte la propiedad con Antofagasta Minerals en partes iguales de Zaldivar. También, es dueña del polémico proyecto Pascua, Alturas, El Indio y la exploración Campanario.

Barrick, que cotiza en la bolsa de Nueva York y Toronto, es una compañía minera canadiense que tiene activos de oro y cobre. Sus operaciones y proyectos abarcan 18 países y es el mayor productor de oro de Estados Unidos.

Por su parte, Newmont cotiza en el índice S&P 500, y es productora de cobre, zinc, plomo y plata. Su cartera de proyectos se encuentran en África, Australia, Latinoamérica y el Caribe, Norteamérica y Papúa Nueva Guinea.