SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

¿Coincidencia?: Dos grandes mineras anuncian salida de sus CEO el mismo día

Barrick y Newmont anunciaron cambios gerenciales en su administración. Barrick anunció la salida de su CEO, Mark Bristow, y la designación como interino de Mark Hill, quien se encontraba a cargo de las regiones de Latinoamérica y Asia Pacífico. A su vez, Newmont informó la salida de su CEO, Tom Palmer, cargo que asumirá Natascha Viljoen, hasta ahora directora de operaciones.

Matías VeraPor 
Matías Vera
En la imagen, Natascha Viljoen y Mark Hill, los ejecutivos entrantes de Newmont y Barrick, respectivamente.

La mañana de este lunes dos grandes mineras anunciaron cambios en su administración. Se trata de la minera canadiense Barrick y la estadounidense Newmont, las que, además, tienen un joint venture con el que, de hecho, dominan la producción mundial de oro a través de Nevada Gold Mines (NGM).

Barrick informó la salida de su CEO, Mark Bristow, quien se desempeñó en el cargo de presidente y director ejecutivo durante casi siete años. La canadiense ratificó con efecto inmediato a Mark Hill como nuevo director de operaciones del grupo y presidente interino y director ejecutivo. Hasta la fecha, Hill se encontraba a cargo de las regiones de Latinoamérica y Asia Pacífico.

De todas formas, Barrick aclaró que su comité de búsqueda del consejo inició un proceso, con apoyo de una empresa líder en búsqueda de ejecutivos, para identificar a un presidente y director ejecutivo permanente.

Sobre Mark Hill, Barrick informó en su página web que “es un experimentado ejecutivo minero con 30 años de experiencia. Se incorporó a Barrick en 2006 y cuenta con experiencia en estrategia, desarrollo corporativo y liderazgo de grandes proyectos a nivel mundial”.

Por su parte, Newmont también informó este lunes la salida de su CEO, Tom Palmer, quien ocupó ese cargo desde 2019. El liderazgo de la compañía pasará a manos de Natascha Viljoen, quien comenzó sus labores en Newmont en 2023 como vicepresidenta ejecutiva y directora de operaciones.

Viljoen ha aportado con tres décadas de experiencia en liderazgo global en diversos productos básicos y continentes, dijo la firma.

Anteriormente, Viljoen se desempeñó como directora ejecutiva de Anglo American Platinum (ahora Valterra), y fue miembro del Comité de Dirección del Grupo Anglo American plc. También, ocupó puestos de liderazgo en Anglo American, BHP y Lonmin.

En tanto, Palmer seguirá como asesor estratégico de Newmont hasta el 31 de marzo de 2026, con el objetivo de respaldar “una transición de liderazgo sin problemas”.

En el mercado minero la coincidencia de fechas llamó la atención y hay quienes creen que el saliente número 1 de Newmont podría ser un candidato para asumir el principal cargo ejecutivo de Barrick.

Las dos mineras

Las mineras no son desconocidas entre sí. De hecho, a través de un joint venture concretado en julio de 2019, dominan la producción mundial de oro con su minera Nevada Gold Mines, donde Barrick tiene un 61,5% y Newmont un 38,5%. En 2024, Barrick reportó que Nevada Gold Mines produjo 1,65 millones de onzas de oro atribuible.

En Chile, Barrick y Newmont son dueñas en partes iguales de Norte Abierto, un proyecto minero ubicado en la Región de Atacama. Además, Barrick comparte la propiedad con Antofagasta Minerals en partes iguales de Zaldivar. También, es dueña del polémico proyecto Pascua, Alturas, El Indio y la exploración Campanario.

Barrick, que cotiza en la bolsa de Nueva York y Toronto, es una compañía minera canadiense que tiene activos de oro y cobre. Sus operaciones y proyectos abarcan 18 países y es el mayor productor de oro de Estados Unidos.

Por su parte, Newmont cotiza en el índice S&P 500, y es productora de cobre, zinc, plomo y plata. Su cartera de proyectos se encuentran en África, Australia, Latinoamérica y el Caribe, Norteamérica y Papúa Nueva Guinea.

Más sobre:BarrickNewmont

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Boric aprueba conformación de Alto Mando de la PDI 2026

General de Carabineros, Juan González asume como el primer oficial a cargo del Cicpol del Ministerio de Seguridad

Ministro Cordero defiende el rol del Plan Nacional de Búsqueda tras descubrimiento de detenida desaparecida con vida en Argentina

Inma Pelegrín, escritora española: “He querido contar que las personas somos capaces de lo mejor y lo peor”

Putin ordena reclutar a 135.000 personas para el servicio militar en Rusia

Encuesta ad portas del Presupuesto 2026: casi 80% considera que los recursos no se gastan de forma eficiente

Lo más leído

1.
Cadem: 57% cree que elección de Bachelet como secretaria general de la ONU sería un orgullo para Chile

Cadem: 57% cree que elección de Bachelet como secretaria general de la ONU sería un orgullo para Chile

2.
Pronostican tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro y sur del país

Pronostican tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro y sur del país

3.
Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

4.
Cadem: Jara aventaja a Kast por 3 puntos y a Matthei por 9 en intención de voto en primera vuelta

Cadem: Jara aventaja a Kast por 3 puntos y a Matthei por 9 en intención de voto en primera vuelta

5.
“No dio ninguna guerra en Vallecas”: medios españoles se dividen pese a jugada clave de Alexis Sánchez

“No dio ninguna guerra en Vallecas”: medios españoles se dividen pese a jugada clave de Alexis Sánchez

Portada del dia

🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.

Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Qué es la “psicosis por IA” y cómo el uso excesivo de chatbots podría dañar tu salud mental, según investigaciones

Qué es la “psicosis por IA” y cómo el uso excesivo de chatbots podría dañar tu salud mental, según investigaciones

El último paso de Xiaomi: entrar en los hogares y volverlos inteligentes

El último paso de Xiaomi: entrar en los hogares y volverlos inteligentes

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

¿A qué saben los insectos? La comida sostenible y cargada de proteínas que está ganando popularidad en los restaurantes

¿A qué saben los insectos? La comida sostenible y cargada de proteínas que está ganando popularidad en los restaurantes

Servicios

A qué hora y dónde ver a Estados Unidos vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Estados Unidos vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Sudáfrica por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Sudáfrica por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Noruega vs. Nigeria por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Noruega vs. Nigeria por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Boric aprueba conformación de Alto Mando de la PDI 2026
Chile

Boric aprueba conformación de Alto Mando de la PDI 2026

General de Carabineros, Juan González asume como el primer oficial a cargo del Cicpol del Ministerio de Seguridad

A qué hora y dónde ver a Estados Unidos vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Encuesta ad portas del Presupuesto 2026: casi 80% considera que los recursos no se gastan de forma eficiente
Negocios

Encuesta ad portas del Presupuesto 2026: casi 80% considera que los recursos no se gastan de forma eficiente

Sernac solicita a Claro que compense a usuarios por cobros indebidos de roaming en viajes a Argentina

Ciadi suspende el juicio entre Wom y el Estado por retrasos en la red 5G tras acuerdo entre las partes

¿Vuelve a la música? Qué se sabe del presunto regreso de Soda Stereo
Tendencias

¿Vuelve a la música? Qué se sabe del presunto regreso de Soda Stereo

“Murió en los brazos de su papá”: qué enfermedad tenía Roscoe, el perro de Lewis Hamilton

Cómo el Pentágono presiona para duplicar la producción de misiles ante un posible conflicto entre China y EEUU

Cruzados actualiza el estado de salud de Patricio Toledo tras el infarto que sufrió
El Deportivo

Cruzados actualiza el estado de salud de Patricio Toledo tras el infarto que sufrió

Dónde y a qué hora ver a Monaco vs. Manchester City por la Champions League

Árbitro de la histórica clasificación de los Cóndores al Mundial llena de elogios a Chile: “Pasión a otro nivel”

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú

Un clásico postpunk: Public Image Ltd. se presentará en Chile
Cultura y entretención

Un clásico postpunk: Public Image Ltd. se presentará en Chile

Inma Pelegrín, escritora española: “He querido contar que las personas somos capaces de lo mejor y lo peor”

Me porto bonito: Bad Bunny encabezará el show de medio tiempo del Súper bowl 2026

Putin ordena reclutar a 135.000 personas para el servicio militar en Rusia
Mundo

Putin ordena reclutar a 135.000 personas para el servicio militar en Rusia

Trump amenaza con retirar la financiación a Nueva York si candidato del Partido Demócrata gana las elecciones locales

Turquía rescata a los tripulantes de un barco de la flotilla que se dirige a Gaza tras sufrir una fuga en el Mediterráneo

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres
Paula

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición