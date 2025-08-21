SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

¿Comprar o vender? Mercado se divide ante los resultados de SQM y el futuro de su acción

En lo que va el año, la acción renta 18,9% y cotiza en $43.509, mientras que el ADR se encuentra en US$44,7.

Maximiliano VillenaPor 
Maximiliano Villena
FILE PHOTO: Brine pools of SQM lithium mine are pictured at the Atacama salt flat, in Antofagasta region, Chile, May 3, 2023. REUTERS/Ivan Alvarado/File Photo Ivan Alvarado

Con una visión dividida dejó al mercado la entrega de resultados del segundo trimestre de SQM. Algunas corredoras de bolsa globales mantuvieron la recomendación de compra y otras la de subponderar.

La minera no metálica informó que las utilidades atribuibles a los propietarios de la controladora se desaceleraron en el segundo trimestre a US$ 88,42 millones, frente a los US$ 213,5 millones del lapso enero-marzo 2025.

La cifra supone una dura caída de 59% en doce meses y además se ubicó por debajo de las expectativas de los analistas, que esperaban US$ 143,01 millones. De acuerdo a los estados de resultados enviados a la CMF, los ingresos de la compañía ligada a Julio Ponce Lerou y a la china Tianqi ascendieron a US$ 2.079,3 millones a junio, esto es una caída de 12,5% en relación al primer semestre del año pasado.

En un informe titulado “Resultados fallidos del segundo trimestre de 2025 debido a menores volúmenes de Litio; se revertirán”, Goldman Sachs señaló que la debilidad de los volúmenes de litio como respuesta a los bajos precios “fue la principal sorpresa negativa, que podría revertirse en el tercer trimestre debido a la reciente recuperación de los precios (por ejemplo, una posible interrupción del suministro en torno a la negociación de licencias mineras en China)”.

La entidad mantuvo su recomendación de compra con un precio objetivo de US$45 por ADR.

En la misma línea, BTG Pactual reitero la recomendación de compra - con un precio objetivo de US$78-, argumentando que “los precios (del litio) lucen mejor a medida que nos acercamos al tercer trimestre”.

“De cara al futuro, la gerencia mantiene su proyección de un aumento interanual del 10% en la producción de litio de las operaciones del Salar de Atacama, con un objetivo de aproximadamente 225.000 toneladas métricas en 2025″, destacó BTG.

Además, explicó que “si bien la gerencia se abstuvo de proporcionar una perspectiva direccional sobre los precios, su comunicado de prensa señaló una reciente recuperación en las condiciones de precios del litio después del segundo trimestre de 2025. Este cambio coincide con la reducción de la oferta en China y la posible revisión de las concesiones por parte de las autoridades locales, factores que podrían estar influyendo en la dinámica actual del mercado”.

Citi también recomienda comprar el papel - con un pecio objetivo de US$51-, argumentando que “de cara al futuro, el reciente aumento de los precios del litio debería ser un buen augurio, siendo clave para la compañía la mejora de sus volúmenes de venta en el Salar de Atacama y el aumento de capacidad en Australia”.

Subponderar la acción

Por el contrario, Credicorp mantiene a la acción con un precio objetivo de U$45,1, pero en el reporte señalaron que “tras la reciente evolución del mercado del litio, modificamos nuestra recomendación a underperform (subponderar) para reflejar mejor la dinámica actual”.

Según la entidad, “la principal sorpresa negativa se dio en el resultado final, ya que la utilidad neta se situó muy por debajo de las estimaciones debido a mayores gastos no operacionales, pérdidas cambiarias y una mayor carga tributaria”.

Por su parte, JP Morgan mantuvo su recomendación “neutral” con precio objetico de US$45 por ADR.

En su reporte, comentó que “el trimestre se caracterizó por un sólido desempeño en los segmentos de Nutrición Vegetal de Especialidad (SPN) y Yodo, mientras que los ingresos de litio enfrentaron desafíos. Las proyecciones a futuro sugieren optimismo en el crecimiento del volumen de ventas de litio y una demanda estable en otros segmentos”.

“A pesar de los comentarios positivos sobre las perspectivas y de que los inversores están centrados en el actual repunte del mercado del litio, esperamos que los resultados provoquen cierta toma de ganancias en las acciones y que las estimaciones de consenso se revisen a la baja”, sostuvo.

Junto con ello, sostuvo que, dadas las cifras reportadas, “es probable que el Ebitda consolidado de consenso se revise a la baja. El bajo rendimiento de los ingresos y la utilidad bruta del litio, sumado a la disminución de la utilidad neta, sugiere la necesidad de ajustar las estimaciones de consenso. El rendimiento positivo de los segmentos de SPN y Yodo podría no ser suficiente para compensar el impacto negativo del segmento de litio, lo que lleva a una revisión a la baja de las expectativas”.

Bank of America, en tanto, señaló en su reporte “mantenemos nuestra recomendación underperform (subponderar), ya que no vemos potencial de crecimiento para las acciones tras el repunte y, si bien SQM podría beneficiarse a corto plazo de precios más altos, prevemos riesgos a largo plazo”.

En lo que va el año, la acción renta 18,9% y cotiza en $43.509, mientras que el ADR se encuentra en US$44,7.

Más sobre:MercadoSQMAcciónJP MorganBTGCredicorpGoldman SachsLitio

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Por incidentes en Argentina: canciller (s) dice que prioridad es que connacionales vuelvan a Chile “en buenas condiciones”

Rusia califica de “inaceptable” el plan para desplegar tropas extranjeras en Ucrania como medida de seguridad

Cambio de Gabinete: Nicolás Grau asume en Hacienda y Álvaro García en Economía

Embajador en Argentina apunta que detenidos serían interrogados mañana por el fiscal: “Él tendrá que decidir si salen en libertad”

El proyecto Anthology de The Beatles vuelve a la vida con discos, libro, nuevo documental y tracks inéditos

Joyvio inicia acción de cobro de US$ 300 millones contra Isidoro Quiroga en tribunal de Florida

Lo más leído

1.
Graves incidentes en Argentina: Boric instruye a embajador Viera-Gallo a concurrir a comisarías y hospitales para garantizar seguridad de hinchas de la U

Graves incidentes en Argentina: Boric instruye a embajador Viera-Gallo a concurrir a comisarías y hospitales para garantizar seguridad de hinchas de la U

2.
Mario Marcel renuncia sorpresivamente al Ministerio de Hacienda

Mario Marcel renuncia sorpresivamente al Ministerio de Hacienda

3.
Tragedia y horror en Avellaneda: graves incidentes obligan a cancelar el partido entre Independiente y la U

Tragedia y horror en Avellaneda: graves incidentes obligan a cancelar el partido entre Independiente y la U

4.
Repasa el partido y los tristes sucesos ocurridos en la visita de la U a Independiente por la Copa Sudamericana

Repasa el partido y los tristes sucesos ocurridos en la visita de la U a Independiente por la Copa Sudamericana

5.
Barristas de Independiente atacan a fanáticos rezagados de la U en una horrorosa noche en Avellaneda

Barristas de Independiente atacan a fanáticos rezagados de la U en una horrorosa noche en Avellaneda

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Boric instruye al ministro Elizalde viajar a Buenos Aires para “acompañar” a hinchas heridos en estadio de Argentina

Boric instruye al ministro Elizalde viajar a Buenos Aires para “acompañar” a hinchas heridos en estadio de Argentina

“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

Golpe de timón de Boric: remueve a ministro Valenzuela tras rebelión de la FREVS

Golpe de timón de Boric: remueve a ministro Valenzuela tras rebelión de la FREVS

“Tenía mi tarjeta en su billetera”: el chileno acusado de robo en el Mundial de Pokémon irá a tribunales

“Tenía mi tarjeta en su billetera”: el chileno acusado de robo en el Mundial de Pokémon irá a tribunales

Servicios

Usuarios reportan caída del servicio de Internet de Entel durante este jueves

Usuarios reportan caída del servicio de Internet de Entel durante este jueves

Rüfüs Du Sol regresa a Chile: revisa la fecha y cuándo es la venta de entradas

Rüfüs Du Sol regresa a Chile: revisa la fecha y cuándo es la venta de entradas

Estos son los beneficios dirigidos a personas cesantes y los requisitos para acceder

Estos son los beneficios dirigidos a personas cesantes y los requisitos para acceder

Imputado por homicidio de comerciante en La Legua Emergencia queda en prisión preventiva: hecho ocurrió en septiembre de 2024
Chile

Imputado por homicidio de comerciante en La Legua Emergencia queda en prisión preventiva: hecho ocurrió en septiembre de 2024

Por incidentes en Argentina: canciller (s) dice que prioridad es que connacionales vuelvan a Chile “en buenas condiciones”

Usuarios reportan caída del servicio de Internet de Entel durante este jueves

Para volver a cre(c)er
Negocios

Para volver a cre(c)er

Cambio de Gabinete: Nicolás Grau asume en Hacienda y Álvaro García en Economía

Joyvio inicia acción de cobro de US$ 300 millones contra Isidoro Quiroga en tribunal de Florida

Cómo es el misil Agni-5 con capacidad nuclear que India asegura haber probado con éxito
Tendencias

Cómo es el misil Agni-5 con capacidad nuclear que India asegura haber probado con éxito

Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

“Tenía mi tarjeta en su billetera”: el chileno acusado de robo en el Mundial de Pokémon irá a tribunales

El Ministerio de Salud argentino actualiza el estado médico de los hinchas de la U heridos en Avellaneda
El Deportivo

El Ministerio de Salud argentino actualiza el estado médico de los hinchas de la U heridos en Avellaneda

Arturo Vidal y Eduardo Vargas reaccionan a la trágica jornada en Avellaneda entre Independiente y la U

Presidente de la FIFA le golpea la mesa a la Conmebol: “Esperamos sanciones ejemplificadoras”

Estos son los artistas que se presentarán cada día en La Yein Fonda 2025
Finde

Estos son los artistas que se presentarán cada día en La Yein Fonda 2025

Con Weezer, Massive Attack y más: este es el line up por día de Fauna Primavera 2025

Oktoberfest Chile celebrará sus 20 años con Chico Trujillo como cabeza de cartel

El proyecto Anthology de The Beatles vuelve a la vida con discos, libro, nuevo documental y tracks inéditos
Cultura y entretención

El proyecto Anthology de The Beatles vuelve a la vida con discos, libro, nuevo documental y tracks inéditos

La trilogía de los colores de Krzysztof Kieślowski: el regreso de un neoclásico

Chayanne en el Movistar Arena, poner el alma en el ruedo

Rusia califica de “inaceptable” el plan para desplegar tropas extranjeras en Ucrania como medida de seguridad
Mundo

Rusia califica de “inaceptable” el plan para desplegar tropas extranjeras en Ucrania como medida de seguridad

Netanyahu reitera que un acuerdo de alto el fuego no implica la renuncia de eliminar a Hamas de Gaza

Israel pide a funcionarios médicos y organizaciones humanitarias la evacuación de la ciudad de Gaza

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile
Paula

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos