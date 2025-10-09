SUSCRÍBETE
Consorcio Dragados-Sacyr y China Railway Construction se suman a licitación de Puerto Exterior de San Antonio

De este modo el proceso que ya cuenta con cinco empresas y dos consorcios en competencia por adjudicarse la construcción de las obras de abrigo y complementarias.

Por 
Patricia San Juan
Puerto San Antonio

Empresa Portuaria San Antonio informó que el consorcio Dragados-Sacyr (España) y el Grupo China Railway Construction Corporation CRCC (China) son los dos nuevos precalificados de la licitación internacional del proyecto Puerto Exterior, proceso que ya cuenta con cinco empresas y dos consorcios en competencia por adjudicarse la construcción de las obras de abrigo y complementarias de esta iniciativa.

Hasta fines de septiembre, el registro de empresas precalificadas incluía a cinco compañías: Van Oord (Países Bajos), Jan de Nul (Bélgica), China Harbour Engineering Company CHEC (China), Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd. (Corea) y el consorcio Acciona-Deme (España-Bélgica).

La licitación contempla la adjudicación de un contrato para la construcción del molo de abrigo (de aproximadamente 4 kilómetros de extensión), el dragado para la generación de la dársena y el canal de acceso, las explanadas, el acceso ferroviario con dos estaciones e instalaciones de faenas, junto con medidas de compensación y mitigación medioambiental. Esto implicará una inversión de la Empresa Portuaria San Antonio de US$1.950 millones.

Cronograma

En el marco de la licitación, iniciada en enero, a más tardar el 15 de noviembre se publicará el registro de empresas precalificadas, al cual acceden las compañías o consorcios que cumplen los requisitos técnicos y administrativos establecidos por la estatal, además de acreditar una amplia trayectoria en la construcción de infraestructura marítima de gran escala a nivel mundial.

“En proyectos estratégicos para el país como Puerto Exterior, el cual dotará a Chile de la capacidad portuaria necesaria para las próximas décadas, resulta especialmente relevante contar ya con siete empresas, todas con probada experiencia en megaobras marítimo-portuarias, participando en la licitación internacional que definirá a la compañía responsable de las obras de abrigo y anexas del proyecto”, destacó el presidente del directorio de Puerto San Antonio, Eduardo Abedrapo Bustos.

Abedrapo agregó que “estos resultados demuestran la solidez del proceso licitatorio y refuerzan la relevancia de la obra portuaria más importante en la historia de Chile. Hoy no solo estamos avanzando para que Puerto Exterior consolide la posición de Puerto San Antonio en el contexto marítimo-portuario internacional y como parte de la red de puertos de gran escala de América Latina y El Caribe, sino también para que sea un proyecto que impulse el desarrollo social de la provincia de San Antonio, creando nuevas oportunidades de empleo y protegiendo el entorno local”.

El cronograma de la licitación considera la recepción de ofertas en enero de 2026 y la adjudicación del contrato en marzo del mismo año.

El proyecto

Puerto Exterior contempla la construcción de un molo de abrigo o rompeolas (de aproximadamente 4 kilómetros de longitud), dragados y explanadas que darán lugar a dos terminales semiautomatizados de 1.730 metros cada uno.

El proyecto se desarrollará gradualmente en cuatro etapas, de acuerdo con la proyección de demanda, y, en plena operación, tendrá una capacidad para transferir 6 millones de TEU al año (equivalentes a cerca de 60 millones de toneladas de carga) y podrá recibir, en forma simultánea, hasta ocho buques de 400 metros de largo, los de mayor tamaño que hoy navegan en el mundo.

El plan integral de inversión se estima en US$4.450 millones; de los cuales US$1.950 millones serán aportados por la Empresa Portuaria San Antonio para la construcción de las obras de abrigo, la generación de la dársena, áreas de respaldo y vías de acceso, además de las medidas de mitigación y compensación ambiental. Los restantes US$2.500 millones serán aportados por el sector privado, mediante concesiones portuarias, para la construcción, habilitación y operación de los sitios.

