SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Contribuciones: SII publica nuevos criterios para calcular reavalúo de propiedades 2026, a la espera de ley que posterga su aplicación

    El subdirector de Avaluaciones del Servicio de Impuestos Externos (SII), Pablo Muñoz, explicó que el proyecto de ley que pospone este proceso no ha sido tramitado aún en el Congreso Nacional, y por ello “estamos obligados a cumplir con la legislación vigente”.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    09 Julio 2025 Casas, villas, Maipu, Contribuciones Foto: Andres Perez Andres Perez

    Las fuertes críticas que hicieron los expertos sobre la poca transparencia en la forma en que se calcula el impuesto territorial que determina el pago de las contribuciones sobre los bienes raíces en el país, fue uno de los argumentos que consideró el gobierno para decidir aplazar el reavalúo que corresponde aplicar en 2026, en un año.

    En un primer intento, el Ministerio de Hacienda incluyó esta idea en un proyecto de ley tributario para pymes. Sin embargo, esa propuesta no avanzó y, por lo mismo, el Ejecutivo decidió separarlo e ingresar como iniciativa aparte esta modificación junto con una propuesta de reformulación del Fondo Común Municipal, lo que tampoco avanzó.

    Finalmente y dado los acotados plazos, en la discusión de la Ley de Presupuestos 2026 la administración Boric se comprometió con los parlamentarios a incluir esta norma de postergación en el proyecto de ley de reajuste público, el cual debe comenzar su discusión el próximo lunes 5 de enero.

    Pero mientras se concreta y se legisla, el Servicio de Impuestos Internos (SII), cumpliendo la ley vigente que dice que cada cuatro años se debe realizar un proceso de reavalúo -esta vez a contar del 1 de enero de 2026-, publicó una resolución con la actualización del valor fiscal de los bienes raíces no agrícolas del país.

    09 Julio 2025 Casas, villas, Maipu, Contribuciones Foto: Andres Perez Andres Perez

    Desde el SII explicaron a Pulso que, conforme a lo establecido en la Ley N°17.235, sobre Impuesto Territorial, cada cuatro años el servicio debe realizar un proceso masivo de actualización del valor fiscal de los bienes raíces no agrícolas del país, por lo que, en cumplimiento de ese mandato legal vigente, el SII publicó la Resolución N°209, con la metodología y factores incluidos en este proceso.

    El subdirector de Avaluaciones del SII, Pablo Muñoz, sostuvo que el proyecto de ley que posterga este proceso no ha sido tramitado aún en el Congreso Nacional y, por ello, “como Servicio estamos obligados a cumplir con la legislación vigente, que nos mandata a publicar en diciembre la resolución que norma el reavalúo respectivo”. No obstante, enfatizó que el SII está “muy atento a los avances en la tramitación del proyecto, y en la eventualidad de que sea ley, emitir la resolución que deje sin efecto este proceso”.

    Los cambios

    En la resolución publicada por el SII, se menciona que en el marco del proceso de revisión de la metodología de determinación de los avalúos fiscales de los bienes raíces no agrícolas, “este Servicio realizó reuniones de trabajo con una serie de entidades externas públicas y privadas vinculadas con materias territoriales, urbanas, inmobiliarias, de construcción y de tasación”.

    Eso es reforzado por Muñoz, quien afirma que “esta resolución recoge el trabajo técnico desarrollado por el Servicio de Impuestos Internos durante los últimos meses para incorporar mejoras al proceso de reavalúo, entre ellas, las observaciones y algunas de las sugerencias ya formuladas por la Comisión de Expertos convocada para para analizar y aportar antecedentes técnicos relevantes”.

    SII contribuciones

    Entre los principales ajustes, el SII señala que “con el objeto de simplificar y perfeccionar la metodología, se eliminó el coeficiente guía, dada su escasa aplicación; el coeficiente por relación entre línea oficial y fondo, atendido que tal condición se debe considerar en los estudios de valor de las respectivas áreas homogéneas; y, atributos de las guías técnicas para definir la calidad de las construcciones relacionados con la seguridad, sustentabilidad y con los materiales masificados de bajo costo”.

    Se eliminó también el ajuste por altura que anteriormente se aplicaba al valor del terreno y se reemplazó por un nuevo factor que se aplica directamente a las construcciones tradicionales de siete o más pisos.

    Asimismo, el SII indica que “se suprimió el factor comunal, dado que sus efectos ya se encuentran incorporados en el valor del terreno. En su lugar, se estableció un factor de seguridad de aplicación nacional, tanto para terrenos como para construcciones, cuyo objetivo es fijar los valores fiscales en un nivel promedio equivalente al 60% de los valores de mercado analizados durante el proceso”.

    También se eliminaron los coeficientes comerciales de la comuna de Santiago y se modificó la aplicación del coeficiente de superficie, pasando a una aplicación de coeficiente de fórmula única que será aplicado al terreno de todo bien raíz que supere el rango máximo de su área homogénea.

    Luis Felipe Ocampo, socio de Recabarren & Asociados considera que estas “adecuaciones metodológicas ayudan y se aplican criterios de realidad, no obstante, creo que el problema de este impuesto es que requiere una reformulación mucho más profunda”.

    En cuanto a la postergación por un año que quiere hacer el gobierno, Ocampo indica que “en un año el asunto no podría ser estudiado con la profundidad que exigen los cuestionamientos a la situación de las contribuciones, más aún enfrentados al proyecto del futuro gobierno, de eliminar impuesto a la primera vivienda, que es una transformación en extremo gravitante”.P

    Más sobre:ImpuestosSIIContribuciones

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Despliegan amplio operativo por joven desaparecido tras accidente acuático en Puerto Varas

    Perú endurece su postura migratoria y advierte que negará el ingreso a extranjeros irregulares

    Maduro afirma que Venezuela está abierta a conversar con EE.UU. pese a ataques militares

    Mamdani asume la alcaldía de Nueva York y promete gobernar “de manera audaz” desde la izquierda

    Catástrofe de Año Nuevo en Suiza: incendio en bar de centro de esquí deja más de 40 muertos en los Alpes

    El primer alcalde musulmán de Nueva York, Zohran Mamdani, asume el cargo

    Lo más leído

    1.
    Reajuste público: oposición notifica a Hacienda que conversará cuando conozca el proyecto y anticipa rechazo a “normas de amarre”

    Reajuste público: oposición notifica a Hacienda que conversará cuando conozca el proyecto y anticipa rechazo a “normas de amarre”

    2.
    Ni Google ni Nvidia ni ChatGpt: este es el silencioso “dueño” del tablero global donde descansa la inteligencia artificial

    Ni Google ni Nvidia ni ChatGpt: este es el silencioso “dueño” del tablero global donde descansa la inteligencia artificial

    3.
    Telefónica anuncia aumento de capital de más de $300 mil millones

    Telefónica anuncia aumento de capital de más de $300 mil millones

    4.
    Expertos asignan baja probabilidad a que Fonasa logre sacar adelante su nueva modalidad tras fallidas licitaciones

    Expertos asignan baja probabilidad a que Fonasa logre sacar adelante su nueva modalidad tras fallidas licitaciones

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué el petrolero perseguido por EEUU ahora tiene pintada la bandera de Rusia en un costado, según reportes

    Por qué el petrolero perseguido por EEUU ahora tiene pintada la bandera de Rusia en un costado, según reportes

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Cómo contener a tu perro durante los fuegos artificiales de Año Nuevo, según un veterinario

    Cómo contener a tu perro durante los fuegos artificiales de Año Nuevo, según un veterinario

    Cómo identificar un golpe de calor y cómo reaccionar si enfrentas uno, según un especialista

    Cómo identificar un golpe de calor y cómo reaccionar si enfrentas uno, según un especialista

    Servicios

    Incendios forestales en la zona centro-sur: declaran alerta roja para Maule y Angol

    Incendios forestales en la zona centro-sur: declaran alerta roja para Maule y Angol

    Los beneficios que entrarán en vigencia durante el primer semestre de 2026

    Los beneficios que entrarán en vigencia durante el primer semestre de 2026

    Controlan incendio forestal en límite de Machalí y Rancagua

    Controlan incendio forestal en límite de Machalí y Rancagua

    Despliegan amplio operativo por joven desaparecido tras accidente acuático en Puerto Varas
    Chile

    Despliegan amplio operativo por joven desaparecido tras accidente acuático en Puerto Varas

    Calor extremo en el país: Conaf reporta 16 incendios forestales en combate a nivel nacional

    Declaran alerta roja en Paine por incendio forestal en ladera de cerro y cercano a viviendas

    Contribuciones: SII publica nuevos criterios para calcular reavalúo de propiedades 2026, a la espera de ley que posterga su aplicación
    Negocios

    Contribuciones: SII publica nuevos criterios para calcular reavalúo de propiedades 2026, a la espera de ley que posterga su aplicación

    Toesca acuerda la compra del 100% de Frontal Trust AGF

    Los tres principales índices de Wall Street suben en el 2025 y anotan tres años consecutivos de ganancias

    El estudio poco ético que demostró por qué los cuervos son rencorosos con quienes les hacen daño
    Tendencias

    El estudio poco ético que demostró por qué los cuervos son rencorosos con quienes les hacen daño

    Cuáles fueron las 5 peores películas del 2025, según los críticos de The Washington Post

    Por qué se desencadenó una ola de protestas contra el gobierno en Irán

    Ruy Barbosa ya está listo para debutar en el Dakar: Estoy feliz... Soñé mucho tiempo con esto"
    El Deportivo

    Ruy Barbosa ya está listo para debutar en el Dakar: Estoy feliz... Soñé mucho tiempo con esto"

    Celebra el Arsenal: Manchester City y Liverpool decepcionan en sus primeros encuentros del año y se alejan del líder

    La emotiva despedida de Tomás Asta-buruaga de la UC: “Cierro una etapa importante de mi carrera”

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero
    Finde

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo

    El regreso de Michael J. Fox: liberan imágenes de su rol en serie con Harrison Ford y Jason Segel
    Cultura y entretención

    El regreso de Michael J. Fox: liberan imágenes de su rol en serie con Harrison Ford y Jason Segel

    Die’ced: la nueva apuesta del cine de terror que llega a las salas chilenas

    Maya Rudolph: “Como esta serie trata sobre el mundo de los multimillonarios, las posibilidades son infinitas”

    Perú endurece su postura migratoria y advierte que negará el ingreso a extranjeros irregulares
    Mundo

    Perú endurece su postura migratoria y advierte que negará el ingreso a extranjeros irregulares

    Maduro afirma que Venezuela está abierta a conversar con EE.UU. pese a ataques militares

    Mamdani asume la alcaldía de Nueva York y promete gobernar “de manera audaz” desde la izquierda

    Predicciones 2026: los hitos astrológicos más importantes del nuevo año
    Paula

    Predicciones 2026: los hitos astrológicos más importantes del nuevo año

    Datos Paula: LOLA Bar, coctelería botánica y cocina para compartir

    Hablemos de amor: otra forma de celebrar