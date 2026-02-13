Country manager de AWS Chile, Felipe Ramírez, deja la empresa tras casi siete años en el cargo y designan un interinato

Felipe Ramírez dejó de ser el country manager de AWS Chile tras casi tres años en el cargo y cerca de siete años en la firma. Así lo informó el ejecutivo en su cuenta de LinkedIn con una publicación de despedida.

“Tras casi siete años increíbles en AWS Chile, hoy marca el final de un capítulo increíble. Ha sido un honor construir y hacer crecer este equipo junto a algunos de los profesionales más talentosos del sector tecnológico”, dijo vía la red social.

En sus palabras de despedida, Ramírez también dio “un agradecimiento especial a Juan Pablo Estevez y Paula Bellizia por su inquebrantable colaboración, y al maravilloso equipo de AWS Chile: habéis sido el corazón de cada éxito. Ahora, es hora de recargar baterías y prepararse para el siguiente desafío”.

Una renuncia que también fue notificada por la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio (AmCham Chile), ya que Ramírez era director de la instancia desde casi dos años.

“Dejará la compañía para asumir nuevos desafíos profesionales”, explicó AmCham Chile.

El ingeniero civil informático de la Universidad Técnica Federico Santa María y MBA de la Universidad de Queensland entró a la filial de ASW en Chile en 2019 y tras ser director de ventas de Oracle en Chile por seis años. A la firma ligada al multimillonario y fundador de Amazon Jeff Bezos llegó como senior enterprise account manager, cargo en el que se desempeñó por casi tres años. Luego fue enterprise sales manager por cerca de dos años y ahí arribó como country manager de AWS Chile.

Desde AWS explicaron que, tras la salida de Ramírez, su lugar será ocupado por Rafael Mattje de Carvalho, pero de forma interina. Mattje actualmente es líder de tecnología para el sur de Latinoamérica en AWS.