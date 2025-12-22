¿Una cena de Navidad cuesta lo mismo en Ñuñoa, La Cisterna, Arica o Punta Arenas? la respuesta es No

El Sernac lanza comparador de precios para cena de Navidad

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) puso a disposición de los usuarios su “Cotizador de Cena de Fin de Año”, una herramienta digital gratuita diseñada para facilitar la comparación de precios durante las festividades.

La plataforma permite a los consumidores identificar variaciones sustanciales en el costo de una misma canasta de productos, las cuales pueden alcanzar hasta un 24,6% dentro de una misma comuna.

La herramienta se encuentra disponible en el sitio web del Servicio y cuenta con información de más de 1.186 tiendas distribuidas en diversas regiones de Chile, incluyendo grandes cadenas de supermercados y comercios locales.

A través de esta plataforma, los usuarios pueden acceder a una base de datos con más de 190 mil registros de precios, cotizar cerca de 130 productos típicos organizados en categorías como carnes rojas, alcohol, panadería, masas y verduras; y hasta armar un “carrito” o lista de compras personalizada para comparar qué establecimiento ofrece el total más económico dentro de una comuna y región específica.

El informe del organismo revela que existe una alta variabilidad de precios que depende del producto, la tienda, la región e incluso la fecha de búsqueda.

Entre los valores medianos de mercado detectados para productos clave destacan:

Pechuga de Pollo entera: $5.290 por kilo (la opción más económica).

Pavo Entero: $5.590.

Pan de Pascua (1kg): $4.990.

Cola de Mono: $4.950.

Espumante Moscato: $4.543.

El caso de Coquimbo

Para ilustrar el impacto del uso del cotizador, el organismo analizó una canasta tipo para cuatro personas en la comuna de Coquimbo.

El ejercicio mostró que, por los mismos productos, un consumidor puede pagar desde $17.910 hasta $22.310, lo que representa un ahorro potencial de $4.400.

Para cotizar precios, pincha aquí