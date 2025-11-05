¿En qué parte del mundo están los multimillonarios? Definitivamente no en América Latina

Dónde están los millonarios en el mundo

El universo de los multimillonarios vivió un positivo año. En 2024, la población mundial de personas con fortunas superiores a los US$ 1.000 millones aumentó 5,6%, alcanzando un récord de 3.508 individuos, según el Billionaire Census 2025 elaborado por Altrata.

El patrimonio conjunto de este grupo creció 10,3%, hasta los US$ 13,4 billones, impulsado por el auge bursátil y, en particular, por el salto de los grandes conglomerados tecnológicos.

Pero mientras Norteamérica y Europa sumaron nuevos nombres al club más exclusivo del planeta, América Latina y el Caribe fue la única región donde los números retrocedieron.

La región cerró el año con 146 multimillonarios, una caída de 1,4% respecto a 2023, y una contracción de 6,2% en su riqueza acumulada, que bajó a US$500 mil millones. Su participación global quedó en apenas 4,1%.

El reporte no contiene datos específicos de Chile.

Dónde están los millonarios y multimillonarios del mundo MOHAMMED SALEM

Altrata atribuye el deterioro a “mercados de activos que decepcionaron”, reflejo de un entorno de inflación persistente, bajo crecimiento y presiones cambiarias. El reporte menciona que las condiciones fiscales y el temor a una política comercial más proteccionista desde Estados Unidos afectaron el ánimo inversionista.

Países con más multimillonarios

Estados Unidos es el país con mayor número de multimillonarios, con amplia distancia sobre el resto. Aquí el listado completo:

Estados Unidos: 1.135 (+8%) China: 321 (+5,6%) Alemania: 184 (+8,2%) Reino Unido: 128 (4,9%) Rusia: 128 (8,5%) India: 127 (-3,1%) Suiza: 123 (+6%) Hong Kong: 108 (+0,9%) Francia: 82 (+13,9%) Italia: 74 (+0,0%)

En la región, los millonarios se concentran en Brasil

“Brasil, el principal centro de multimillonarios de la región, experimentó caídas en sus valorizaciones en dólares, agravadas por la depreciación de su moneda”, señala el estudio.

El gigante sudamericano, que figura en el puesto 14 del ranking mundial con 53 multimillonarios, registró una baja de 3,6% en su población ultrarrica y un retroceso en el valor de sus fortunas, hasta US$210 mil millones. Ningún otro país de la región aparece entre los quince primeros.

En el mapa global, São Paulo es la única ciudad latinoamericana que ingresa al listado de las 15 urbes con más multimillonarios. Con 34 individuos, mantiene su posición, aunque sin crecimiento respecto al año anterior.

Cuántos millonarios hay en el mundo y dónde están.

De acuerdo con el informe, la metrópolis paulista destaca junto a Dubái e Estambul como centros emergentes donde la riqueza extrema se concentra más allá de los tradicionales polos de Estados Unidos, Europa y Asia.

La contracción latinoamericana contrasta con el dinamismo de otras zonas.

América del Norte, con 1.198 multimillonarios, incrementó su población 7,8% y su riqueza 16,8%, concentrando el 44% del total global.

Europa, por su parte, superó por primera vez los mil individuos en el club, con un alza de 6,1%. Asia, en cambio, avanzó un modesto 2,6%, mientras África se mantuvo sin cambios.

Millonarios ligados a la tecnología

El informe destaca, además, que los grandes ganadores de la década fueron los magnates tecnológicos, cuyas fortunas crecieron casi 200% desde 2015, impulsadas por la ola de inteligencia artificial.

En el otro extremo, los llamados “just billionaires” —aquellos con patrimonios entre US$1.000 y US$2.000 millones— enfrentan la mayor volatilidad: uno de cada diez sale del club cada año.

La brecha de riqueza extrema sigue ampliándose: apenas 26 individuos con fortunas superiores a US$50.000 millones concentran el 21% de toda la riqueza de los multimillonarios del planeta.

En esa cima, la representación latinoamericana es nula.