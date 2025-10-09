Cyber Monday 2025 cierra con US$450 millones en ventas y alcanza nuevo récord

La nueva versión del Cyber Monday no logró cumplir con las estimaciones de sus organizadores, pero alcanzó un nuevo récord de ventas.

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), organizadora del evento, después de tres días el Cyber Monday 2025 cerró con 4,4 millones de transacciones por un monto total de $430 mil millones (equivalentes a cerca de US$450 millones).

La cifra representó un crecimiento nominal del 5% respecto al evento de 2024 y el mayor nivel de ventas desde su creación en 2011.

Sin embargo, fue menor a los US$490 millones que había proyectado en ventas la CCS previo al inicio del evento.

Monto promedio de compra

Se estima preliminarmente que los sitios participantes vendieron más de 10 millones de productos entre el lunes 6 y el miércoles 8 de octubre, de los cuales una parte importante ya fue entregada a los clientes, mientras que el resto se encuentra en proceso de distribución de última milla, precisó la CCS.

El monto promedio por compra alcanzó los $99 mil, un 8% más que el año pasado.