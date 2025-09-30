Cyber Monday 2025 ya tiene fecha y se proyecta nuevo récord de ventas
La Cámara de Comercio de Santiago (CCS), organizadora del evento de comercio eléctrico, estima que se realizarán transacciones por US$490 millones.
El evento de comercio electrónico Cyber Monday ya tiene fecha para una nueva edición.
La Cámara de Comercio de Santiago (CCS), organizadora del evento, anunció que el Cyber Monday 2025 se realizará los días 6, 7 y 8 de octubre.
En esta oportunidad participarán 656 marcas y la CCS proyecta que se alcanzarán ventas por US$490 millones, lo que representaría un nuevo récord.
Ediciones previas
El año pasado superando las expectativas que apuntaban a ventas en torno a los US$400 millones, el Cyber Monday 2024 alcanzó un récord histórico, al sumar transacciones por US$447 millones.
El máximo previo de ventas se había producido en 2021 con US$433 millones, en pleno boom del comercio electrónico debido a la pandemia, mientras que el 2022 bajaron a US$399 millones y el 2023 sumaron US$418 millones.
