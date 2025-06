Daniel Fernández defiende un canal público como TVN, pero con audiencia, y apunta contra plataformas digitales

El expresidente ejecutivo de TVN, Daniel Fernández, abordó esta mañana la compleja situación de la industria televisiva, particularmente la del canal estatal tras la controversia que generaron las declaraciones de la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, quién propuso reducirlo “al mínimo”.

Fernández, quien estuvo al mando de TVN entre 2004 y 2010, defendió el proyecto de contar con un canal público, pero como condición de que efectivamente haya un público que consuma esa programación.

“Yo lo que creo es que un canal público es una virtud, debería existir, pero sí un canal público con audiencia. O sea, estos canales como hay en Estados Unidos, que son de nicho, públicos, yo no les veo mucho sentido”, dijo Fernández en conversación con Radio Infinita.

Consultado específicamente si tiene sentido reducir al mínimo un canal público como TVN, Fernández respondió que no y se preguntó entonces para qué tenerlo.

Qué dijo Daniel Fernández sobre TVN la-cuarta

“¿Para qué tienes un canal público si se supone que influye en la pauta periodística, y tiene otra programación diferente, si al final lo va a ver el 2% de la población? Y vas a subsidiar eso”, agregó el hoy presidente de Camport.

Fernández insistió en que no le ve sentido a eso y, en cambio, dijo que lo verdaderamente importante es recuperar la audiencia.

Sin embargo, advirtió también la compleja situación que atraviesa la industria televisiva en medio del giro que ha tenido la inversión publicitaria hacia las plataformas tecnológicas.

En tal contexto, el dirigente gremial recordó que el negocio de la televisión se ha ido achicando y que existe una “lucha por sobrevivencia”. “Algunos van a lograr sobrevivir, otros no”, sostuvo.

Plataformas digitales

Fernández se adentró entonces en el mundo de las plataformas digitales. Las acusó de piratear contenido de los canales de televisión, llevarse parte de la publicidad con esas prácticas y que eso debiera ser materia de observación por parte de las autoridades de competencia, reafirmando su diagnóstico de que algunas señales van a desaparecer.

Qué dijo Daniel Fernández sobre TVN.

“Muchas de las redes, como TikTok y otras, piratean, lo voy a decir vulgarmente, los contenidos de la televisión abierta para restarle audiencia, lo cual para mí es una competencia desleal. Yo no entiendo cómo no interviene los organismos pro competencia y los de propiedad, los derechos propiedad intelectual, para hacer más simétrica esa competencia. Entonces yo creo que hay canales que no van a sobrevivir y ojalá TVN no sea uno de ellos”, cerró Daniel Fernández.