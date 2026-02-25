SUSCRÍBETE
    Daza encabeza delegación argentina a EE.UU. para negociar con el FMI la entrega de US$ 1.000 millones

    El economista chileno, actual viceministro de Economía trasandino, llegó a Washington este martes para rendir examen ante el FMI. En el marco de la segunda revisión del acuerdo con el organismo, Daza entregará detalles de la marcha de la economía, las reformas y el plan para acumular reservas.

    Julio NahuelhualPor 
    Julio Nahuelhual
    12.08.2025 Moneda Patria Investments Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

    Encabezada por el viceministro de Economía de Argentina, José Luis Daza, una delegación del gobierno trasandino aterrizó en Washington esta semana para rendir examen ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) y así avanzar en la segunda revisión del acuerdo que tiene el vecino país con el organismo multilateral.

    La economía argentina cerró 2025 con un crecimiento del PIB de 4,4%, lo que superó las recientes estimaciones del mercado y fue celebrado por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, en lo que es el segundo año de fuertes ajustes y profundas reformas del gobierno libertario de Javier Milei.

    Daza -quien tiene una estrecha cercanía con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent- deberá explicar la marcha de la economía trasandina, la serie reformas que se quieren implementar (incluida la laboral) y cómo es el plan para acumular reservas por parte del Banco Central.

    La entidad monetaria se había comprometido a tener reservas netas por US$ 2.400 millones al cerrar el cuarto trimestre de 2025, pero esa meta no se alcanzó por la estrategia de contener el tipo de cambio en las semanas previas a las elecciones de medio término, según detalla el medio argentino Infoabe. Este incumplimiento obligará al board del FMI a conceder un nuevo waiver (perdonazo) sobre la meta de reservas, como sucedió durante la primera revisión del acuerdo.

    26/11/2025 - SEMINARIO LYD, RECUPERAR LA BRUJULA. EN LA FOTO, JOSE LUIS DAZA - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    Sin embargo, el proceso de compra de divisas por parte el Banco Central argentino ha sido valorado por el propio FMI. “Con respecto a algunas de las cuestiones sobre las reservas, y nuevamente me remito al Informe del Personal para la Primera Revisión, hemos alentado, por supuesto, a las autoridades a continuar sus esfuerzos para seguir reconstruyendo las reservas, fortalecer la confianza en el peso, reducir los diferenciales y asegurar el acceso oportuno a los mercados internacionales de capital”, ha sostenido Julie Kozack, vocera del FMI.

    “Celebramos los superávits primarios logrados hasta agosto en el ámbito fiscal, lo cual es coherente con los objetivos del programa. Esperamos que el presupuesto de 2026 continúe este progreso y también siente las bases para las reformas fiscales necesarias y consolide los avances necesarios para lograrlo”, concluyó.

    La intención es que el directorio se reúna en marzo y que una vez aprobada la segunda revisión ordene un desembolso de US$ 1.000 millones que se sumarán a las reservas del Banco Central, detalló Infobae.

    Más sobre:josé luis dazaargentinafmieconomia

    COMENTARIOS

