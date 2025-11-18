Deloitte llega a acuerdo con Grupo Santander para adquirir Aquanima Chile

Deloitte anunció hoy un acuerdo con Grupo Santander para adquirir la firma gestión de procesos de compra y optimización de gastos, Aquanima Chile.

A través de un comunicado, la auditora precisó que la operación se inscribe en las definiciones de negocios de ambas compañías.

En el caso de Deloitte, elevando la oferta de servicios de consultoría estratégica para sus clientes. Y en el caso de Grupo Santander la operación va en la línea de su decisión a nivel global de dedicarse 100% a sus negocios core.

“Estamos incorporando su conocimiento y experiencia a nuestra asesoría estratégica que tiene perspectiva global y conocimiento local, de modo de seguir aportando en toda la cadena de valor de las compañías del país, desde la generación de la estrategia hasta la implementación”, dijo el CEO de Deloitte Chile, Christian Durán.

El el comunicado en el que no se reveló el monto de la operación, la auditora dijo que Aquanima se sumará al área de Tax & Legal de Deloitte, liderada por la socia Vanesa Lanciotti.

La socia de Deloitte dijo que esta operación permitirá apoyar a sus clientes en la generación de ventajas competitivas mediante la incorporación de un equipo experto en Strategic Sourcing y Procurement.

Jorge de la Vega, responsable global de Aquanima, sostuvo que Santander a nivel global está buscando priorizar su negocio core relacionado directamente a la banca.

“Es en este sentido donde vimos en un socio clave como Deloitte la oportunidad de que Aquanima Chile siga aportando a las empresas del país, ofreciendo soluciones innovadoras con la implementación de tecnologías y ahorro de costos”, señala.