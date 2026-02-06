Delva Energía presenta proyecto de almacenamiento de energía por US$600 millones para la Región de Atacama

Delva Transmisión BESS ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia) el proyecto Delva Subestación, Transmisión y Almacenamiento. La iniciativa contempla una inversión de US$600 millones para el desarrollo de infraestructura energética en las comunas de Vallenar y Freirina en la Región de Atacama.

El objetivo de la propuesta, según explica en su informe presentado en el Seia, es la instalación de un sistema de almacenamiento de energía basado en baterías (BESS) para gestionar los excedentes de generación renovable. La infraestructura permitirá acumular energía en momentos de alta disponibilidad solar o eólica para reinyectarla al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) durante los horarios de mayor demanda o menor disponibilidad, optimizando el uso de los recursos renovables de la zona.

En la declaración de impacto ambiental (DIA), se detalla que el proyecto, que abarca una superficie aproximada de 55,24 hectáreas -un tamaño similar a las dependencias del Estado Nacional-, considera la instalación de 928 contenedores de baterías distribuidos en 116 estaciones de potencia.

Para el transporte de la energía, se contempla la construcción de una subestación elevadora y una línea de transmisión de 5,4 kilómetros, la cual se conectará a la infraestructura existente en la Subestación Nueva Maitencillo.

Respecto al impacto laboral, la iniciativa proyecta para la construcción del proyecto una demanda de mano de obra estimada en un promedio de 303 trabajadores mensuales, alcanzando un máximo de 452 personas.

Cronograma y vinculación comunitaria

La compañía anticipa el inicio de la fase de construcción para enero de 2027. Se proyecta que las obras se extiendan por un periodo de 31 meses, por lo que apunta a una conexión al sistema eléctrico en julio de 2029.

Una vez en operación, la planta funcionará de manera remota, por lo que se espera que no se necesite personal permanente en las instalaciones.

Como parte de su plan de relacionamiento, la empresa se comprometió a instalar un sistema fotovoltaico con baterías para la comunidad Diaguita Chipasse Ta Tatara, que se dedica al pastoreo y recolección en los territorios anexos. Esta infraestructura energizará bombas de agua destinadas al riego de cultivos de forraje e invernaderos en la sede de la comunidad, mitigando interferencias que las obras podrían generar en las zonas de pastoreo.