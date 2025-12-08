Departamento de Agricultura de EE.UU.: mercado de comida para mascotas en Chile cerrará el año en torno a US$ 1.400 millones

De las sobras de la comida diaria a dietas especiales. El mercado de los alimentos para mascotas crece a paso agigantados en Chile sofisticándose cada vez más. Según un último reporte de Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), “Chile Pet Food Report” en la última década Chile pasó de alimentar a las mascotas con los restos de comida casera a un esquema donde predominan los alimentos formulados industrialmente, con dietas segmentadas por especie, edad, tamaño, condición de salud y hasta nivel de actividad.

El USDA que regularmente analiza los mercados donde operan empresas estadounidenses indica que la “humanización de las mascotas”, eso de tratar a los animales de compañía como miembros de la familia ha hecho que en el país las decisiones de consumo sobre perros y gatos se parezcan cada vez más a las que se toman para un hijo: en promedio, los chilenos gastan cada mes en comida, cuidados y atención veterinaria entre US$ 52 y US$ 73 para animales pequeños, y más de US$104 para los grandes.

Según el reporte, fechado el 25 de noviembre pasado, el mercado de alimentos para mascotas ya sobrepasó los US$ 1.300 millones en el país y podría cerrar 2025 en US$ 1.400 millones, empujado por un crecimiento anual entre 5% y 7%, impulsado por el aumento del número de perros y gatos y por el tránsito desde productos económicos a gamas premium y super premium. El informe calcula que en 2023 había alrededor de 12,5 millones de perros y gatos en hogares chilenos, y que cerca de dos tercios de las familias conviven con al menos una mascota.

El negocio de la comida para mascotas en Chile

Para hacerse una idea: los US$ 1.400 millones equivalen a casi la totalidad de las exportaciones chilenas de vino de 2023 o los ingresos que el Estado esperaba por la nueva Ley de Royalty promulgada en 2024.

“Oportunidad promisoria”

Según el reporte, Chile es principalmente un mercado importador de comida para sus mascotas especialmente desde Argentina, Brasil, Estados Unidos y España. En 2024, las importaciones chilenas de alimentos para perros y gatos se situaron en torno a los US$ 264 millones, con Argentina concentrando cerca de un tercio del valor, Brasil en torno al 16%, Estados Unidos con un 14% y España con un 12%.

La producción local también se exporta pero no alcanza los US$ 10 millones y está dirigida principalmente a Panamá y Perú. El USDA atribuye este desbalance a la dependencia de insumos importados –como proteínas animales y vitaminas– y a la inflación logística, que desde 2024 comenzó a subir por disrupciones en rutas marítimas. La data también muestra que hay envíos a Estados Unidos pero por apenas US$201 mil.

El USDA destaca que para los fabricantes estadounidenses, el país aparece como una “oportunidad promisoria” y desglosa que los envíos desde Estados Unidos casi se triplicaron desde 2015, apoyadas en la percepción de calidad, seguridad y formulaciones avanzadas como dietas veterinarias, alimentos funcionales, productos libres de granos o con proteínas diferenciadas. En su acápite de “oportunidades” para los productores estadounidenses, el USDA destaca la “creciente demanda de productos especializados” como dietas hipoalergénicas o hipocalóricas, la tendencia hacia productos naturales y orgánicos y el creciente músculo de las ventas en línea.

El negocio de la comida para mascotas en Chile

El desglose por segmentos revela una industria dominada por el alimento seco, que acapara el 94% de las ventas para perros y el 90% para gatos. En 2024, la categoría de perros generó US$ 850 millones, con un crecimiento del 9,7% interanual, mientras que la de gatos sumó US$ 480 millones, un 8 % más que en 2023. Los “premios” o snacks funcionales para entrenamiento o salud dental representan solo el 1,78% del negocio en el mundo de los perros y del 0,32% en el de los gatos, pero son el segmento de mayor expansión, advierte el documento.

Según el USDA ese giro no es exclusivo de Chile: América Latina es el tercer destino mundial para las exportaciones estadounidenses de pet food, pero destaca que el entorno relativamente estable de Chile, su alto grado de urbanización (más del 80% de la gente vice en zonas urbanas) y consumidores familiarizados con marcas globales, convierte al país en una especie de laboratorio regional para nuevas categorías como productos sin colorantes, recetas “naturales” u “holísticas”, entre otras.

En su premium

Acorde al reporte, la premiumización es clara: una porción creciente de consumidores está migrando desde marcas económicas masivas hacia líneas intermedias o de alta gama, incluso cuando el contexto macroeconómico como la mayor inflación es adverso, priorizando la salud del animal por sobre recortes en otros rubros. Destaca que el mercado pasó en pocos años de las croquetas secas tradicionales en sacos a la venta de alimentos húmedos, snacks, golosinas funcionales (para dientes, pelaje, articulaciones) y dietas específicas para razas pequeñas, animales esterilizados o con patologías crónicas.

El negocio de la comida para mascotas en Chile

El informe sitúa a los supermercados y grandes cadenas como los principales canales de venta de alimentos para mascotas (44% de las ventas). Distribuidores y mayoristas le siguen en el segundo puesto, con el 34% de las compras y el comercio electrónico ocupa el tercer lugar, con el 17% del mercado, mientras que las clínicas veterinarias ocupan el cuarto lugar, aportando el 5% de las ventas totales de alimentos para mascotas.

La profesionalización del mercado también se refleja en la regulación. El reporte sostiene que Chile dispone de un marco normativo “robusto” para alimentos para animales, con requisitos de registro, etiquetado y control sanitario que se aplican tanto a la producción local como a los productos importados.

El diagnóstico del USDA añade que la próxima década estará marcada por una competencia más dura entre marcas locales e importadas y por una presión creciente hacia productos más sostenibles.

Entre los principales actores del negocio destaca a Nutripro S.A (Carozzi), que domina en la categoría de perros, gracias a su marca Master Dog, mientras que en las multinacionales las más demandadas son Mars (Pedigree y Whiskas) y Nestlé Purina (Dog Chow y Cat Chow). En total, hay más de 25 empresas compitiendo en el mercado.