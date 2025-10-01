La sala de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, en general y en particular, el proyecto de ley que crea el nuevo sistema de Subsidio Unificado al Empleo (SUE). Ahora, el proyecto pasa al Senado a cumplir su segundo trámite constitucional.

El SUE, ingresado al Congreso por el Ministerio del Trabajo y el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), unifica los subsidios al Empleo Joven (SEJ), Bono al Trabajo de la Mujer (BTM), Subsidio Previsional al Trabajador Joven (SPTJ) y el subsidio a la discapacidad. Todos ellos quedarán unidos para postular a través de una ventanilla única dentro del mismo marco fiscal actual de $190 mil millones.

Entre los principales cambios que trae el proyecto de ley es que ahora se crear un acceso directo y simplificado a los subsidios. No hay postulación, sino una solicitud. Asimismo, se genera mayores incentivos a la formalidad actualizando las bonificaciones al actual ingreso mínimo mensual.

Así queda con subsidio máximo equivalente al 35% del ingreso mínimo mensual sumando empleador y trabajador y crea también un monto mínimo de 2,5% del ingreso mínimo mensual para el trabajador.

Diputados aprueban por unanimidad proyecto de subsidio al empleo y pasa al Senado. Andres Perez

Durante la sesión estuvo presente el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, quien se refirió a los alcances de la iniciativa y destacó que “este proyecto de ley combina distintas herramientas que buscan poner foco en las pymes, busca poner foco en grupos prioritarios, busca poner foco también en la formalización. Pero siempre entendiendo que su principal herramienta es acompañar las distintas coyunturas económicas y sociales, la creación de puestos de trabajos y, particularmente, de grupos que sabemos que tienen mayores dificultades para insertarse en el mercado laboral”.