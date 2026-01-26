Directorio de SalmonChile elige a exdiputado Patricio Melero como nuevo presidente del gremio
El actual titular de SalmonChile, Arturo Clément, tras concluir su mandato, se desempeñará como past president.
El directorio de SalmonChile, asociación gremial que agrupa a productores y proveedores de la salmonicultura chilena, eligió como su nuevo presidente al exdiputado Patricio Melero, quien asumirá sus funciones a partir del 1 de marzo.
Ingeniero Agrónomo de la Universidad de Chile, Melero fue diputado por dos distritos de la Región Metropolitana (1990-2021), presidente de la Cámara de Diputados (2011-2012) y ministro del Trabajo y Previsión Social durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera (2021-2022).
Durante su labor parlamentaria, integró y presidió durante cinco períodos la comisión de Pesca y Acuicultura de la Cámara Baja.
Past president y gerente general
“La salmonicultura es hoy el segundo producto de exportación del país y tiene un enorme potencial para seguir creciendo y ampliando sus mercados, generando así más empleos de calidad e inversiones. Asumo el desafío de presidir SalmonChile con el propósito de impulsar ese crecimiento en un marco de sustentabilidad ambiental, innovación tecnológica y colaboración público-privada que genere mayores certezas que faciliten su desarrollo”, señaló Melero tras su designación.
El nuevo presidente de SalmonChile reemplazará en el cargo a Arturo Clément. El directorio dispuso que, tras concluir su mandato, Clément se desempeñe como past president y apoye al nuevo presidente por un período de tres meses, facilitando así la inducción al nuevo titular del cargo.
Asimismo, el directorio de SalmonChile informó que a partir del 1 de febrero próximo el actual gerente de Asuntos Corporativos del gremio, Tomás Monge, asumirá como gerente general.
