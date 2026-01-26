Directorio de SalmonChile elige a exdiputado Patricio Melero como nuevo presidente del gremio

El directorio de SalmonChile, asociación gremial que agrupa a productores y proveedores de la salmonicultura chilena, eligió como su nuevo presidente al exdiputado Patricio Melero, quien asumirá sus funciones a partir del 1 de marzo.

Ingeniero Agrónomo de la Universidad de Chile, Melero fue diputado por dos distritos de la Región Metropolitana (1990-2021), presidente de la Cámara de Diputados (2011-2012) y ministro del Trabajo y Previsión Social durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera (2021-2022).

Durante su labor parlamentaria, integró y presidió durante cinco períodos la comisión de Pesca y Acuicultura de la Cámara Baja.

Past president y gerente general

“La salmonicultura es hoy el segundo producto de exportación del país y tiene un enorme potencial para seguir creciendo y ampliando sus mercados, generando así más empleos de calidad e inversiones. Asumo el desafío de presidir SalmonChile con el propósito de impulsar ese crecimiento en un marco de sustentabilidad ambiental, innovación tecnológica y colaboración público-privada que genere mayores certezas que faciliten su desarrollo”, señaló Melero tras su designación.

El nuevo presidente de SalmonChile reemplazará en el cargo a Arturo Clément. El directorio dispuso que, tras concluir su mandato, Clément se desempeñe como past president y apoye al nuevo presidente por un período de tres meses, facilitando así la inducción al nuevo titular del cargo.

Asimismo, el directorio de SalmonChile informó que a partir del 1 de febrero próximo el actual gerente de Asuntos Corporativos del gremio, Tomás Monge, asumirá como gerente general.