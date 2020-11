Disputa entre CLC y los médicos inicia etapa decisiva: Justicia reprogramó comienzo de alegatos

El próximo 16 de noviembre el Cuerpo Médico y la administración de Clínica Las Condes volverán a verse cara a cara frente a la justicia. Y es que para esa fecha fue que la Corte de Apelaciones de Santiago reprogramó el inicio de los alegatos.

Esta reprogramación se da luego de que los médicos solicitaran a la instancia judicial postergar el inicio de los alegatos, con el propósito de acercar posturas, pero esto no fue posible. Todo esto, a su vez se enmarca en la disputa legal que mantiene enfrentada a las partes, luego que los médicos interpusieran un recursos de protección para hacer frente a la intención de la administración de Cecilia Karlezi de cambiar las condiciones del contrato marco.

El caso es que no será sino hasta esa fecha cuando a nivel de tribunales las partes expongas sus argumentos. No obstante a eso, durante estas dos últimas semanas, las conversaciones entre las partes no han parado, y tampoco han logrado llegar a buen puerto.

La idea es poder encontrar un punto medio donde los médicos paguen más por el uso de las instalaciones, pero que esto no suponga dejar a los facultativos fuera del diseño final del modelo de negocios que impulsa Karlezi.

Con esto, la disputa entre CLC y los médicos entra en fase decisiva porque finalizada esta etapa, lo que restaría es que la justicia zanje el conflicto.