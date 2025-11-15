Donald Trump retira aranceles a carne de res, tomate, plátano y café para reducir costo de vida en EE.UU.

Este viernes, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto para retirar los aranceles de sobre importaciones de carne de res, plátanos, café y tomates, entre otros, con el objetivo de reducir el costo de la vida en el país .

La medida plantea que los productos señalados ya no contarán con los llamados aranceles “recíprocos”, todo ello tras analizar cuestiones como la capacidad de producción nacional de ciertos bienes en Estados Unidos.

Así, la lista de productos afectados por la iniciativa se encuentra compuesta por alimentos que el país norteamericano no produce, o bien, lo hace en cantidades pequeñas en comparación con los países de origen.

Trump dictó el 2 de abril una orden ejecutiva que modificaba sustancialmente la política comercial e impuso un arancel mínimo del 10%, ya que el déficit comercial constituía a su juicio “una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la economía de los Estados Unidos”, recuerda el comunicado de la Casa Blanca.

A ese arancel mínimo se le añadieron suplementos, en función de cada país y producto.

El Tesoro estadounidense empezó a recaudar sustanciales ingresos mensuales, pero la inflación se ha resentido al mismo tiempo por esos derechos de aduana.

Tras una primera revisión el 5 de septiembre, Trump considera ahora que “la demanda interna actual de ciertos productos y la capacidad interna para producir ciertos productos” obliga a rebajar de nuevo los aranceles.