Trump dice que ya tomó “una decisión” sobre las acciones militares contra Venezuela

Este viernes, el Presidente estadounidense, Donald Trump, indicó que ya tomó una decisión sobre Venezuela, país con el que ha tenido una relación tensa por el despliegue militar de Washington en Latinoamérica que tiene como objetivo derrocar al mandatario Nicolás Maduro.

La decisión llega un día después de que Estados Unidos informara sobre una nueva fase en sus operaciones contra el narcotráfico en el Pacífico y el Caribe con la llegada a la región del portaviones más grande del mundo , el USS Gerald Ford.

De acuerdo a DW, Trump comentó que “en cierto modo he tomado una decisión. No puedo decirles qué es, pero hemos avanzado mucho con Venezuela en lo que respecta a detener el flujo de drogas”.

Cabe destacar que según el Gobierno de Trump, este despliegue militar de Washington en el Caribe responde a la necesidad de combatir el narcotráfico que se origina en Venezuela y que se traslada a Estados Unidos por vía marítima.

Esto estaría orquestado por carteles que ha categorizado como organizaciones terroristas y que los que vincula a Maduro.

Con esto, este año EE.UU. ha atacado a “narcolanchas” en el Caribe, lo que deja un saldo hasta ahora de más de 70 muertos y cerca de una veintena de embarcaciones destruidas en el Mar Caribe.