    Detienen en la RM a sujeto por receptación e incautación de máquina estampadora de números de chasis y motor

    El sujeto de 23 años tendrá su control de detención este sábado en la mañana.

    María José HalabiPor 
    María José Halabi

    Este viernes se detuvo a un sujeto por receptación e incautación de una máquina estampadora de números de chasis y motor en una desarmaduría en La Pintana, Región Metropolitana.

    De este procedimiento se encontraron tres motores con encargos policiales vigentes.

    Cuando se realizó la diligencia, los funcionarios del Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV) de Carabineros sorprendieron al encargado de lugar manipulando una máquina estampadora de números chasis y motor, la cual había sido utilizada recientemente para intervenir un motor de vehículo.

    Además, se encontraron tres motores con encargos policiales vigentes, y uno con su serie de chasis adulterada, procediendo a la detención de esta persona.

    Cajas de cuños.

    La teniente Savka Herrera, del SEBV comentó que “en el marco de las diligencias investigativas desarrolladas, en conjunto con la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, procedieron a la detención por el delito de receptación de un hombre chileno y adulto quien mantenía al interior de una desarmaduría clandestina, ubicada en la comuna de La Pintana tres motores con encargo vigente por el delito de robo de vehículo motorizado y a su vez un motor en proceso de adulteración de su serie identificatoria”.

    “Durante la revisión se logra la incautación de una máquina marcadora a presión neumática que estampa series de chasis y motores, las que es utilizada constantemente por organizaciones criminales para poder cambiar la identidad de estos vehículos”, detalló.

    Herrera comentó que el sujeto se encontraba cambiando la identidad de los vehículos “al momento de la fiscalización. En cuanto al imputado, será presentado el primer control de detención de este sábado 15 en la mañana”.

    El detenido corresponde a K.A.S.C., hombre chileno de 23 años sin antecedentes.

    Las incautaciones fueron: un motor marca Maxus, asociado a una patente con encargo vigente por el delito de Robo con Intimidación; un motor marca Hyundai, asociado a una patente que cuenta con encargo vigente por el delito de Robo en lugar no habitado; un motor marca Nissan, asociado a una patente que cuenta con encargo vigente por el delito de Robo de Vehículo Motorizado.

    También recuperaron un motor marca Suzuki, cuya serie original fue eliminada, y sobre ella fue impresa otra serie que se asocia a una patente sin encargo y con domicilio en Traiguén, Región de La Araucanía, en espera de peritaje con revenido químico.

    Por último, incautaron ⁠una máquina neumática de marcado por micro percusión, para estampar números de series de motores y chasis de vehículos robados y dos cajas de “cuños”, para realizar estampados de manera artesanal de series identificatorias.

