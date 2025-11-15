Reportan ataque a carabineros que custodiaban escuela en zona rural de Ercilla

La noche de este viernes, se reportó que funcionarios de Carabineros fueron atacados a disparos mientras custodiaban la escuela Santa Rosa, ubicada en un sector rural de la comuna de Ercilla, en la Región de La Araucanía.

El hecho ocurrió alrededor de las 21.40 horas. En primera instancia fue dado a conocer por la Asociación para la Paz y la Reconciliación en la Araucanía (APRA) y confirmado por la institución policial a este medio, desde donde indicaron que el hecho ocurrió en la ruta R-50, a la altura del kilómetro 4, donde desconocidos efectuaron al menos 10 disparos.

El recinto será local de votación durante este domingo, por lo que contaba con el resguardo policial como lo establece la legislación vigente

Los desconocidos se movilizaban a bordo de un vehículo desde donde percutaron los tiros, para luego darse a la fuga.

De acuerdo con lo informado por Carabineros, no se registraron efectivos lesionados ni tampoco hay personas detenidas al cierre de esta nota.