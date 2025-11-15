OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Reportan ataque a carabineros que custodiaban escuela en zona rural de Ercilla

    Desconocidos que se movilizaban en un vehículo habrían efectuado cerca de 10 disparos, para luego darse a la fuga.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Imagen referencial.

    La noche de este viernes, se reportó que funcionarios de Carabineros fueron atacados a disparos mientras custodiaban la escuela Santa Rosa, ubicada en un sector rural de la comuna de Ercilla, en la Región de La Araucanía.

    El hecho ocurrió alrededor de las 21.40 horas. En primera instancia fue dado a conocer por la Asociación para la Paz y la Reconciliación en la Araucanía (APRA) y confirmado por la institución policial a este medio, desde donde indicaron que el hecho ocurrió en la ruta R-50, a la altura del kilómetro 4, donde desconocidos efectuaron al menos 10 disparos.

    El recinto será local de votación durante este domingo, por lo que contaba con el resguardo policial como lo establece la legislación vigente

    Los desconocidos se movilizaban a bordo de un vehículo desde donde percutaron los tiros, para luego darse a la fuga.

    De acuerdo con lo informado por Carabineros, no se registraron efectivos lesionados ni tampoco hay personas detenidas al cierre de esta nota.

    Más sobre:PolicialMacrozona SurErcillaCarabinerosSanta Rosa

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Explosión en sector industrial de Buenos Aires desata gran incendio: hay al menos 20 heridos

    Latam Airlines mejora sus ganancias y casi alcanza US$1.000 millones a septiembre

    Rusia presenta una propuesta alternativa al plan de paz estadounidense para Gaza

    “Disculpas por la humorada”: Mujer que dijo ser prima de Jeannette Jara en video viral habla tras anuncio de querella en su contra

    Cementerio General denuncia que memorial de Daniel Zamudio fue vandalizado y estudia querella

    Familia de piloto acrobático Fernando Tapia denuncia que amigo utilizó sus tarjetas tras su muerte

    Lo más leído

    1.
    Enríquez-Ominami propone retiro total de fondos de pensiones para personas que tengan hasta $20 millones en sus cuentas

    Enríquez-Ominami propone retiro total de fondos de pensiones para personas que tengan hasta $20 millones en sus cuentas

    2.
    Acto de cierre de campaña de Matthei desata nuevo round en Chile Vamos

    Acto de cierre de campaña de Matthei desata nuevo round en Chile Vamos

    3.
    Cómo ve la prensa extranjera las elecciones en Chile: un giro a la derecha, con seguridad y migración dominando el debate

    Cómo ve la prensa extranjera las elecciones en Chile: un giro a la derecha, con seguridad y migración dominando el debate

    4.
    ¿Hay Ley Seca durante el fin de semana de las elecciones presidenciales y parlamentarias?

    ¿Hay Ley Seca durante el fin de semana de las elecciones presidenciales y parlamentarias?

    5.
    El Fantasma hace la “maldad”: Nicaragua vence a Honduras y Figueroa complica la clasificación de Reinaldo Rueda al Mundial

    El Fantasma hace la “maldad”: Nicaragua vence a Honduras y Figueroa complica la clasificación de Reinaldo Rueda al Mundial

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Guía de las elecciones presidenciales y parlamentarias: todo lo que necesitas saber

    Guía de las elecciones presidenciales y parlamentarias: todo lo que necesitas saber

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    5 formas de lidiar con una persona que no deja de hablar

    5 formas de lidiar con una persona que no deja de hablar

    Qué es el río atmosférico, el fenómeno que traerá lluvias de 200 mm en dos regiones del país

    Qué es el río atmosférico, el fenómeno que traerá lluvias de 200 mm en dos regiones del país

    Servicios

    Guía de las elecciones presidenciales y parlamentarias: todo lo que necesitas saber

    Guía de las elecciones presidenciales y parlamentarias: todo lo que necesitas saber

    Estos son los horarios de los supermercados para el fin de semana por las elecciones

    Estos son los horarios de los supermercados para el fin de semana por las elecciones

    Rating del jueves 13 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 13 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Reportan ataque a carabineros que custodiaban escuela en zona rural de Ercilla
    Chile

    Reportan ataque a carabineros que custodiaban escuela en zona rural de Ercilla

    “Disculpas por la humorada”: Mujer que dijo ser prima de Jeannette Jara en video viral habla tras anuncio de querella en su contra

    Cementerio General denuncia que memorial de Daniel Zamudio fue vandalizado y estudia querella

    Latam Airlines mejora sus ganancias y casi alcanza US$1.000 millones a septiembre
    Negocios

    Latam Airlines mejora sus ganancias y casi alcanza US$1.000 millones a septiembre

    La luz bajará en 2026: ajuste técnico de la CNE finalmente confirma la reducción de las tarifas para los hogares

    Chilevisión tiene nuevo dueño: Paramount venderá el canal a empresario argentino

    Las 10 búsquedas que más hacen los chilenos en la previa a las elecciones presidenciales
    Tendencias

    Las 10 búsquedas que más hacen los chilenos en la previa a las elecciones presidenciales

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    Por qué la BBC le pidió disculpas a Donald Trump

    Christian Garin y Tomás Barrios vencen sus respectivos partidos y se enfrentarán en la semi del Challenger de Montevideo
    El Deportivo

    Christian Garin y Tomás Barrios vencen sus respectivos partidos y se enfrentarán en la semi del Challenger de Montevideo

    La Croacia de Luka Modric no falla: se convierte en la 30ª clasificada al Mundial 2026

    Las sorpresas que trae la formación de la Roja para el amistoso frente a Rusia

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre

    Cómo CNC abrió una puerta nueva para la escucha de música clásica

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia

    Norton Maza, el representante chileno en la próxima Bienal de Venecia: “Lo veía como algo muy lejano”
    Cultura y entretención

    Norton Maza, el representante chileno en la próxima Bienal de Venecia: “Lo veía como algo muy lejano”

    Mon Laferte revela que Dua Lipa la invitó a cantar con ella en el Estadio Nacional

    Dave Mustaine, Ride the Lightning de Metallica y una trama de varios capítulos

    Explosión en sector industrial de Buenos Aires desata gran incendio: hay al menos 20 heridos
    Mundo

    Explosión en sector industrial de Buenos Aires desata gran incendio: hay al menos 20 heridos

    Rusia presenta una propuesta alternativa al plan de paz estadounidense para Gaza

    Trump ordena al Departamento de Justicia de EE.UU. investigar los vínculos de Bill Clinton con Jeffrey Epstein

    El fenómeno de quedarse sin batería: lo que la hiperconectividad nos quitó
    Paula

    El fenómeno de quedarse sin batería: lo que la hiperconectividad nos quitó

    (Yerma): la infertilidad y el deseo de ser madre llevados a escena

    Hablemos de amor: las voces que quedaron en WhatsApp