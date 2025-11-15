Temblor hoy, sábado 15 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Durante la presente jornada, se han registrado sismos de variada intensidad en distintos lugares del país.

No obstante, la mayoría de los movimientos resultan imperceptibles, debido a que Chile se encuentra ubicado en el límite de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, cuyos movimientos producen vibraciones de parte de la corteza terrestre.

Por motivos de seguridad, resulta relevante mantenerse informado sobre los recientes temblores que se registran en el país, una labor que desarrolla el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

Temblor hoy, sábado 15 de noviembre en Chile

Estos son los sismos informados por Sismología:

06:30 horas

Sismología reportó un sismo de magnitud 3.0 a 52 km al suroeste de Mina Collahuasi. El movimiento fue registrado a una profundidad de 111 km.

06:24 horas

Sismología reportó un sismo de magnitud 3.9 a 23 km al suroeste de Putre. El movimiento fue registrado a una profundidad de 112 km.

04:09 horas

Sismología reportó un sismo de magnitud 5.1 a 76 km al noroeste de San Antonio de los Cobres. El movimiento fue registrado a una profundidad de 251 km.

03:34 horas

Sismología reportó un sismo de magnitud 4.1 a 44 km al norte de Punta de Choros. El movimiento fue registrado a una profundidad de 45 km.

03:13 horas

Sismología reportó un sismo de magnitud 5.3 a 44 km al norte de Punta de Choros. El movimiento fue registrado a una profundidad de 43 km.

00:09 horas

Sismología reportó un sismo de magnitud 3.8 a 16 km al este de Parque Fray Jorge. El movimiento fue registrado a una profundidad de 45 km.

Qué hacer en caso de un sismo

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó algunas recomendaciones sobre cómo actuar ante un movimiento sísmico de importancia.

Estas son las sugerencias entregadas por Senapred: