SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Qué es el Cartel de los Soles, la organización designada por EE.UU. como “terrorista internacional”

La organización criminal opera desde los 90 y está compuesta por integrantes de las Fuerzas Armadas de Venezuela.

María José HalabiPor 
María José Halabi
Foto: AP.

La presencia del Cartel de los Soles ha sido un tema recurrente entre los líderes de los países vecinos.

De hecho, el Presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró este jueves que el Cartel de los Soles era un “grupo terrorista”.

Por su lado, Estados Unidos considera que esta organización está liderada por el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, y por funcionarios y militares de alto rango del Gobierno venezolano.

De hecho, Maduro fue acusado por Donald Trump en 2020, de narcotráfico y terrorismo.

En esa misma línea, de acuerdo a DW, en febrero designó como organizaciones “terroristas globales” a ocho grupos del crimen organizado de América Latina y en julio añadió a esa lista al Cartel de los Soles.

Incluso, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos sostiene que el grupo “proporciona apoyo material” al grupo criminal venezolano Tren de Aragua y al mexicano Cartel de Sinaloa.

Así, la OFAC nombró al Cartel de los Soles como una organización terrorista internacional.

Otro dato importante es que Estados Unidos ofrece por Nicolás Maduro una recompensa monetaria.

Según CNN EE.UU., la cifra supera los 30 millones de dólares.

Qué es el Cartel de los Soles

Se trata de una organización criminal no lineal que opera desde los 90, y que está compuesta por piezas corruptas de las Fuerzas Armadas de Venezuela, tanto de alto como de bajo rango.

Esta organización fue llamada así debido a la insignia que llevan colgada en sus trajes los generales venezolanos.

Este cartel no cuenta con un líder único y funciona con células encargadas de distintos procesos.

Entre los hechos documentados más destacados que se les asocian resaltan aviones llenos de drogas retenidos por aduanas extranjeras, en 2011, o autoridades como el exjefe de inteligencia Hugo Armando Carvajal, acusado por el Departamento del Tesoro estadounidense de dar “asistencia material a las actividades de tráfico de narcóticos de los insurgentes de las FARC de Colombia”, en 2008.

Una de las acusaciones más importantes por parte de Estados Unidos fue en marzo de 2020, cuando el Departamento de Justicia de EE.UU. imputó al Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a varios miembros de la cúpula chavista, por “cargos de narcoterrorismo”.

Según ellos, el mandatario y el resto de los acusados “abusaron del pueblo venezolano y corrompieron las instituciones legítimas de Venezuela -incluidas partes del Ejército, el aparato de inteligencia, el Legislativo y la rama judicial- para favorecer la importación de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos”.

Lee también:

Más sobre:Cartel de los SolesDaniel NoboaNicolás MaduroDonald TrumpTren de AraguaCartel de SinaloaFuerzas Armadas

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Oficialismo junto a la DC inscriben en el Servel pacto parlamentario “Unidad por Chile”

Carabineros actualiza operativo por fuga de tres reos en Valparaíso y confirma apoyo del OS9 en la búsqueda

Incendios en España: varios focos siguen sin controlar y autoridades locales piden mayor respaldo de militares

Lluvias monzónicas en Pakistán dejan 321 muertos y 23 heridos

Senadores UDI impulsan proyecto para prohibir uso de celulares en colegios

Fin de semana largo: Carabineros cifra 210 accidentes de tránsito y reporta salida de más de 270 mil vehículos desde la RM

Lo más leído

1.
En su tercer partido consecutivo: se acabó el invicto de Brayan Cortés en el arco de Peñarol

En su tercer partido consecutivo: se acabó el invicto de Brayan Cortés en el arco de Peñarol

2.
David Florido, el carabinero asesinado por uno de los reos que se fugó desde la cárcel de Valparaíso

David Florido, el carabinero asesinado por uno de los reos que se fugó desde la cárcel de Valparaíso

3.
El caso del ciudadano venezolano que tras ocho años en el país evitó su expulsión y consiguió la residencia definitiva

El caso del ciudadano venezolano que tras ocho años en el país evitó su expulsión y consiguió la residencia definitiva

4.
Gobierno activa expulsión y prohibición de ingreso para 281 médicos extranjeros por emitir licencias falsas

Gobierno activa expulsión y prohibición de ingreso para 281 médicos extranjeros por emitir licencias falsas

5.
Bajo cláusulas de confidencialidad: H&amp;M cierra acuerdo con diputada Camila Flores a 5 años de demanda por discriminación

Bajo cláusulas de confidencialidad: H&amp;M cierra acuerdo con diputada Camila Flores a 5 años de demanda por discriminación

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Tras meses de espera: este es el esperado comercial que Dua Lipa grabó en Chile

Tras meses de espera: este es el esperado comercial que Dua Lipa grabó en Chile

Niño soñaba con ser recolector de basura en Los Ángeles: cumplieron su sueño por un día

Niño soñaba con ser recolector de basura en Los Ángeles: cumplieron su sueño por un día

Angelo Pierattini entrega detalles de su nuevo disco

Angelo Pierattini entrega detalles de su nuevo disco

¿Derecha o izquierda?: quién sería la oposición más “dura” en el próximo ciclo presidencial

¿Derecha o izquierda?: quién sería la oposición más “dura” en el próximo ciclo presidencial

Servicios

Las razones que explican que el 20 de agosto sólo sea feriado en dos comunas del país

Las razones que explican que el 20 de agosto sólo sea feriado en dos comunas del país

A qué hora y dónde ve a Colo Colo vs. Universidad Católica por TV y streaming

A qué hora y dónde ve a Colo Colo vs. Universidad Católica por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Mallorca vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Mallorca vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

Oficialismo junto a la DC inscriben en el Servel pacto parlamentario “Unidad por Chile”
Chile

Oficialismo junto a la DC inscriben en el Servel pacto parlamentario “Unidad por Chile”

Carabineros actualiza operativo por fuga de tres reos en Valparaíso y confirma apoyo del OS9 en la búsqueda

Las razones que explican que el 20 de agosto sólo sea feriado en dos comunas del país

Un ex ejecutivo del Citi y ex autoridad delinea las propuestas de Kast para el mercado de capitales
Negocios

Un ex ejecutivo del Citi y ex autoridad delinea las propuestas de Kast para el mercado de capitales

¿Vía decreto o vía legal?: El camino de las propuestas económicas presidenciales

Las millonarias indemnizaciones en juego tras la intoxicación y muerte de decenas de mascotas en 2021

“Mi ex está loca”: las 4 señales de alerta cuando estás en una cita, según los terapeutas
Tendencias

“Mi ex está loca”: las 4 señales de alerta cuando estás en una cita, según los terapeutas

La historia del hombre que sobrevivió solo con su gato en la Patagonia chilena

Cómo son las nuevas oficinas de Ricoh en Chile y cómo prometen potenciar el desarrollo tecnológico y la innovación

“Talismán Pellegrini”: prensa española destaca la figura del Ingeniero en la previa del debut del Betis en LaLiga
El Deportivo

“Talismán Pellegrini”: prensa española destaca la figura del Ingeniero en la previa del debut del Betis en LaLiga

¿Se queda?: Alexis Sánchez reaparece en los entrenamientos del Udinese tras semanas de ausencia

Entrevista con Juan Tagle: “El Claro Arena ayudará a retomar la senda de triunfos que inició en 2016”

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Las voces de la escritora Antonia Torres: “Sería lamentable borrar la obra de autores que han tenido actuaciones juzgables”
Cultura y entretención

Las voces de la escritora Antonia Torres: “Sería lamentable borrar la obra de autores que han tenido actuaciones juzgables”

Spike Lee: “No voy a criticar sólo a Estados Unidos; en todo el mundo estamos perdiendo el control”

Crítica de discos: The Doors y The Black Keys brillan; Jonas Brothers palidece

Incendios en España: varios focos siguen sin controlar y autoridades locales piden mayor respaldo de militares
Mundo

Incendios en España: varios focos siguen sin controlar y autoridades locales piden mayor respaldo de militares

Lluvias monzónicas en Pakistán dejan 321 muertos y 23 heridos

Líderes europeos convocan a reunión de la Coalición de Aliados y Zelenski anticipa mayores ataques de Rusia

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones
Paula

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?

Hablemos de amor: Me terminó un bot