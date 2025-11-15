Incendio en Cesfam de Curanipe produce graves daños en recinto médico
Bomberos estuvo trabajando durante la madrugada para evitar la propagación de las llamas hacia una parroquia cercana.
Un incendio se desarrolló durante la madrugada de este sábado en dependencias del Cesfam de la localidad de Curanipe, en la comuna de Pelluhue.
En el lugar estuvieron trabajando bomberos de ambos lugares para lograr controlar la emergencia, además de equipos de emergencia del municipio y de Carabineros.
Según detalló el medio local El Diario de Maule, el siniestro provocó “cuantiosos daños materiales en su infraestructura, documentación, equipos e insumos“.
A pesar de lo anterior, no se han reportado personas lesionadas por el hecho.
Por otro lado, también se temió una posible propagación hacia la parroquia San Toribio, cercana al recinto médico, lo que fue descartado en un comunicado por el párroco Francisco Hormazábal, de la mencionada iglesia.
“Se informa a la comunidad que durante horas de esta noche se ha producido un incendio en las instalaciones del CESFAM de Curanipe, ubicado al costado oriente del templo Santo Toribio. Cuerpos de Bomberos de la zona se encuentran trabajando intensamente para controlar y extinguir el fuego. Hasta el momento, no se han registrado daños en el templo parroquial, el cual se mantiene sin afectación”, detalló Hormazábal.
