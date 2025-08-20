Economista Bernardo Fontaine se aproxima al comando de José Antonio Kast

Hasta ahora el trabajo del equipo económico del candidato del partido Republicano, José Antonio Kast, se ha mantenido reservado. Solo se mantiene como principal vocero Jorge Quiroz, quien ha acompañado al candidato cuando debe asistir a eventos o reuniones que aborden materias económicas.

Quiroz fue con Kast a la última fue la reunión que tuvo Kast con la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) el miércoles pasado. Y un día antes, lo acompaño al seminario Moneda Patria Investments.

Pero dentro en las últimas semanas ha aparecido otro nombre que se ha estado acercando al comando de Kast. Se trata del economista, director de empresas y ex convencional constituyente, Bernardo Fontaine Talavera (61 años). Fontaine fue conocido por los movimientos “Reforma la reforma”, que desde 2014 promovió cambios a la reforma tributaria de Michelle Bachelet, y “Con mi plata No”, con el que ha intervenido en la discusión por una reforma previsional.

Si bien no tiene un rol específico en el equipo, sí ha estado en conversaciones y en reuniones con el equipo del candidato del partido Republicano, revelan quienes han conocido esos encuentros. Los acercamientos con el equipo de Kast vienen desde hace ya algunos meses.

La semana pasada participó en un encuentro en Chile con el viceministro de Economía de Argentina, José Luis Daza, en el que participaron también José Antonio Kast, Cristóbal Valenzuela y Jorge Quiroz.

bernardo fontaine

Y si bien no milita en ningún partido, como independiente ha estado ligado a la centroderecha, específicamente a Renovación Nacional (RN). Fue convencional independiente, electo en mayo de 2021 en un cupo de RN, y resultó electo en por el 11 distrito de la Región Metropolitana, al obtener 16.728 votos, correspondientes a un 4,35%.

En esa elección, presentó un resumen de sus planteamientos constitucionales en el que se leía: “En lo económico, La Nueva Constitución debe jugársela decididamente por el emprendimiento y la libertad de trabajo, porque son parte de la dignidad de las personas. El Estado debe estar comprometido con la libre iniciativa económica para hacer negocios, para emprender y para trabajar, la libertad de precios, la competencia, la propiedad privada y la estabilidad económica”.

Posteriormente fue coordinador y vocero de la campaña por el Rechazo a la constitución redactada por la Convención en 2022. Aunque ahora no compite en la próxima elección parlamentaria, sí lo hace su hijo, Bernardo Fontaine Montero, quien va como candidato en cupo de Republicanos en el distrito 17, en la Región del Maule.

Aunque hasta ahora se había mantenido neutral en la contienda presidencial, un indicio marcó el lunes su inclinación en la disputa en la derecha: ese día, cuando se inscribieron las candidaturas presidenciales, Fontaine reposteó en su red social X el mensaje de Kast que daba inicio a su carrera presidencial: “Llegó la hora. Es #LaFuerzaDelCambio”, decía el mensaje de Kast.

Ingeniero comercial de la Universidad Católica, hoy es director y vicepresidente del Grupo Security, en proceso de fusión con Bicecorp. Pero ha participado en diversos directorios y empresas: fue vicepresidente ejecutivo de CMR, cabeza de los negocios de servicios financieros de Falabella, y vicepresidente de Citibank en Chile. Desde 2002, trabaja de manera independiente y en 2007 fundó 7A S.A., una empresa dedicada a inversiones en compañías y asesorías financieras.

Y ha trabajado en empresas como Bicecorp, Banco Bice, Seguros Bice Vida AquaChile, Metro de Santiago, Coca-Cola Embonor, Falabella, Lan Arilines, La Polar y Farmacias Ahumada, entre otros.

Es hijo de Arturo Fontaine Aldunate, director del diario El Mercurio entre 1978 y 1982 y embajador de Chile en Argentina de 1984 a 1988 y hermano del ex ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine.