EE.UU. y China pactan suspensión temporal de aranceles antes de reunión de líderes

Washington y Pekín alcanzaron un acuerdo preliminar que permitirá a China postergar por un año las restricciones a la exportación de tierras raras y reactivar la compra de soja estadounidense, evitando, por ahora, el aumento del 100 % en los aranceles que había anunciado Donald Trump.

El pacto se logró tras negociaciones bilaterales desarrolladas en Kuala Lumpur, al margen de la cumbre de la ASEAN, y sirve como preparación para el encuentro previsto entre Trump y el presidente chino Xi Jinping en Corea del Sur.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó la medida y destacó que Beijing aceptó “retrasarlas un año mientras las reexamina”, además de retomar “compras agrícolas sustanciales”, una de las exigencias de Washington.

Trump, que había amenazado con imponer aranceles del 100 % si China aplicaba restricciones globales a las tierras raras, celebró el acuerdo como un paso positivo: “Creo que lo hemos evitado”, señaló Bessent en el programa This Week de la cadena ABC.

Por su parte, el representante de Comercio Internacional de China, Li Chenggang, informó que ambas partes alcanzaron un “acuerdo preliminar” y exploraron “propuestas adecuadas para abordar las preocupaciones mutuas”. El funcionario aclaró que el pacto debe someterse a los procesos de aprobación internos de cada país. Li agregó que las negociaciones incluyeron también la prórroga de la suspensión recíproca de aranceles, la cooperación contra el tráfico de fentanilo y medidas relacionadas con tarifas estadounidenses sobre buques chinos.

El viceprimer ministro chino, He Lifeng, señaló al término de las conversaciones que es clave “preservar conjuntamente los logros obtenidos”, subrayando que el desarrollo estable de las relaciones comerciales y económicas bilaterales “responde a los intereses fundamentales de ambos países y sus pueblos”. Según Bessent, las conversaciones han establecido “unas bases muy sólidas para un encuentro exitoso” entre Trump y Xi, programado para el próximo jueves.