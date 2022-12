El 3,1% de sus ingresos: el peso actual de Chile en la operación de Axo, los nuevos dueños de Komax

Su primer pie lo pusieron en 2014. Ese año crearon, junto con quienes eran sus accionistas en ese momento, el holding mexicano Alsea, la sociedad Blue Strips Chile para expandirse en Chile. Fue durante ese ejercicio cuando el grupo Axo abrió las primeras siete tiendas de las marcas Victoria’s Secret Beauty &Accessories en el país. Luego, Alsea saldría de la propiedad y el grupo daría un paso más.

En 2020 se constituyeron como una sociedad en solitario. El 20 de febrero de ese año, los futuros dueños de Komax crearon Grupo Axo Chile y Axo Chile Inversora. Ello, justo en instancias en que evaluaban adquirir la operación de Nike en el país y en varios mercados de la región, lo que se truncó a raíz de la pandemia. Sólo mantuvieron esa representación en México. En ese momento, el directorio de la filial local quedó conformado por dos de los accionistas principales del conglomerado de retail mexicano: Andrés Ignacio Gómez Martínez y Alberto Fasja Cohen; el exdirector de Operaciones del grupo, Carlos Manuel Miranda Watty, y el vicepresidente de finanzas, Raúl Luis del Villar Zanella. El gerente general de Chile para Axo fue nombrado en 2017 y se mantiene. Se trata del ingeniero civil industrial de la UDD, Joaquín Chandia Stehr, exgerente retail de Head, Bamers y Calzados Gino.

El grupo Axo representa a las marcas Abercrombie & Fitch, Arrow, Bath & Body Works, Bass, Brooks Brothers -que en Chile representa Komax-, Brunello Cucinelli, Calvin Klein, Coach, Crate & Barrel, Guess, Hollister, Izod, Laces, Lust, Nike, Olga, Rapsodia, Speedo, Taf, Taf Kids, Tommy Hilfiger, Van Heusen, Victoria’s Secret, Warner’s, Privalia y Promoda. A Chile sólo ha llegado con dos.

En 2019, a Victoria’s Secret Beauty & Accessories sumó el formato de Victoria’s Secret Full Assorment y los locales Bath & Body Works. El 2021, manejaba nueve tiendas en el país: dos locales en Parque Arauco, tres en Costanera Center, dos en Alto Las Condes; uno en Mall Plaza Egaña, y otro en el Mall Marina en Viña del Mar; además de tener un centro de distribución. Cifras menores versus la operación que maneja en México. En total, la compañía cuenta con 5.623 puntos de venta, de los cuales 4.866 son tiendas departamentales, y los 757 restantes son locales propios.

En 2021 vendió en Chile unos US$ 24 millones, según la memoria 2021. Su facturación global ascendió a US$ 860 millones ese ejercicio. En el año de la pandemia, 2020, había facturado unos US$ 12,7 millones en Chile. Según Axo, la operación chilena les aportaba así un 3,1% de sus ventas netas en 2021. En 2020, era el 2%. El grupo especificó en sus balances que sus operaciones en las tiendas de Liverpool, Costco, Palacio de Hierro, Amazon y la multitienda Falabella, de la familia Solari-Del Río, representaban en conjunto el 16% de sus ingresos totales.

Aún más. En enero de este año, el grupo azteca sumó al exgerente general de Falabella.com, Benoit de Grave, como nuevo SVP (senior vice president) Digital de la compañía en la matriz mexicana.

Con la compra de Komax -en la que fueron asesorados por el estudio de abogados Carey-, Axo sumará más de 150 tiendas en Chile, Perú y Uruguay.