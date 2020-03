El 70% de las empresas de retail ha visto aumentar sus ventas por internet

Los retailers son uno de los más afectados producto de la baja en la circulación de personas ante el avance del coronavirus. Sin embargo, no todo es tan oscuro para el sector.

Esto, porque al menos el comercio electrónico ha salido fortalecido. Así lo mostró una encuesta realizada por la consultora Mercer, que reveló que 70% de las empresas de este sector que fueron consultados ha visto crecer sus ventas online.

De acuerdo al sondeo, que abarca grandes tiendas, cadenas de mejoramiento de hogar y supermercados, las compañías están considerando tomar medidas para impulsar el canal online frente a los desafíos que presenta el nuevo escenario en el país producto de la pandemia.

Así, un tercio de las firmas encuestadas está analizando acciones para facilitar el retiro en tienda. Otro tercio está considerando aumentar la publicidad, mientras que un 25% estudia aumentar las promociones.

Las protestas iniciadas en octubre del año pasado, que incluyeron saqueos y una baja en el consumo, provocaron que hoy los retailers estén mejor preparados para enfrentar esta nueva crisis.

“Lo que sucedió en octubre hizo que las organizaciones estuvieran mucho más orientadas a la distribución. Es la manera de salvar las ventas y los trabajos al fin y al cabo, y por más que no sean bienes de primera necesidad, para la gente también es una manera de mantener cierta estabilidad sicológica, de poder hacer compras online. Por eso hay un aumento de las ventas online, no sólo en los supermercados, sino también en las tiendas”, dice Agustina Bellido, Líder de Carrera de Mercer Chile.

La encuesta también reveló que el 10% de las empresas ofrecerá incentivos adicionales a sus trabajadores por asistencia. Sin embargo, indicaron que aún está revisando el monto, en el caso que sea un bono, y la forma de entregarlo.

El 80% de las empresas consultadas dijo haber tomado medidas frente al Covid-19 para todos sus empleados, mientras un 40% admitió haber reducido horas por turno. El 80% también ha limitado la asistencia a las tiendas de empleados mayores. No obstante, 70% de las firmas reconoció que no cuenta con un plan de acción para reducir el ingreso de clientes y 60% no tiene horarios específicos para los grupos de riesgo.