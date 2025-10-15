El centro comercial más caro de Santiago que sale a remate este año

El próximo 30 de octubre al mediodía se pretende subastar la propiedad de mayor valor que ha salido a remate este año. Se trata de un centro comercial, de los conocidos como power center, ubicado en una estratégica ubicación de la comuna de La Florida.

Su dirección es avenida Américo Vespucio N° 7500, es vecino colindante con un supermercado Tottus y un homecenter Sodimac, está frente al mall Plaza Vespucio y a la salida de la estación de metro Vicuña Mackenna de la Línea 4 del Metro.

Cuenta con 14 mil metros cuadrados de superficie y 13.090 metros cuadrados construidos.

Se trata de una de las 11 propiedades de Supermercados Montserrat puestas a la venta, por orden del interventor Enrique Ortiz, debido a la reorganización concursal de la empresa propiedad de la familia Bada. A fines de 2022, los acreedores aprobaron la reorganización judicial de Montserrat decidiendo su fusión con Inmobiliaria Santander (ISSA), dueña de los locales de Montserrat y también propiedad de los Bada. Entre ambas empresas adeudaban casi US$200 millones.

“Esta venta se realiza a raíz del acuerdo de los acreedores de la empresa, para mejorar su situación financiera a través de la venta de estas propiedades”, explicó Víctor Ovalle, gerente de propiedades y martillero concursal de Tattersall, la firma encargada de llevar adelante la subasta.

El precio mínimo que se está pidiendo es de 770 mil UF, equivalente a $30.427 millones al día de hoy, o US$31,7 millones.

La propiedad ya se había intentado rematar en agosto, a un valor mínimo menor, que alcanzaba las 540.749 UF. Así, en dos meses, se elevó el precio base en un 42%, lo que según quienes conocen la transacción, fue producto de que el mercado hizo subir el precio.

Arriendos vigentes

Se le define como power center, pues es un centro comercial que cuenta con más de una tienda ancla o gran tienda, restaurantes, locales de entretenimiento, así como una oferta variada de locales comerciales más pequeños. Equivale entonces a una categoría media entre strip center y mall.

En este caso, cuenta con una tienda ancla de supermercado chino y con arriendos vigentes como un local de entretenimiento infantil Chuck E. Cheese, un restaurante Piccola Italia y un centro de salud Maipo. Los contratos de arrendamiento pueden cederse a favor del adjudicatario, explican los subastadores.

La edificación posee una placa comercial de un piso, altillos y un subsuelo destinado a estacionamientos, construido en hormigón armado.

“Es el remate de propiedad de mayor valor disponible hoy en día. Pero la propiedad lo vale. Tiene una ubicación estratégica, en pleno centro cívico de la comuna, a pasos del Metro, y con un alto flujo de personas, lo que la hace muy interesante para inversiones y para el mercado inmobiliario en general”, cuenta Ovalle de Tattersall.

Algunas de las tiendas ancla de la propiedad.

Ovalle comentó que hasta ahora han solicitado antecedentes inversionistas e inmobiliarias.

El comprador debe tener en cuenta que debe depositar una garantía de pago de $3 mil millones y saldar la comisión del intermediario, que es de 2% más IVA del precio de adquisición.