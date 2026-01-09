El informe del exjefe de la FNE que apoya demanda contra Blue Express por competencia desleal

Serhafen Express, empresa de desaduanamiento perteneciente a Raimundo Lira, Luis Adolfo Gómez e Ignacio Serrano, mantiene una batalla legal tanto en sede civil como penal en contra de Blue Express.

El 25 de agosto de 2025, la compañía interpuso una demanda por competencia desleal contra la filial de última milla de Empresas Copec, del Grupo Angelini.

En la acción judicial, radicada en el 17° Juzgado Civil de Santiago, la demandante exige una indemnización de $7.520 millones por lucro cesante. Serhafen Express acusa a la empresa de paquetería de haber utilizado información confidencial —incluida su estructura de costos y cartera de clientes estratégicos— con el fin de desviar a su principal cliente, Cainiao, operador en Chile de AliExpress. Esto luego que el 2022 Blue Express intentara comprar a Serhafen Express y esta entregara información confidencial.

Frente a la demanda, el 1 de octubre del mismo año Blue Express presentó sus descargos, negando cualquier conducta de competencia desleal y señalando que la acción de Serhafen no sería más que una represalia por el juicio tramitado ante el 24° Juzgado Civil de Santiago. En dicho proceso, el tribunal declaró terminado el contrato de subarrendamiento celebrado entre las partes y condenó a Serhafen Express al pago de más de UF 25.000 en indemnización de perjuicios.

En medio del conflicto, el 27 de noviembre la defensa de Serhafen presentó al tribunal un informe elaborado por el exfiscal nacional económico Ricardo Riesco y la abogada Laura Costabal.

El escrito concluye que “de acreditarse en tiempo y forma en un juicio civil los supuestos fácticos de la información y antecedentes que nos fueron proveídos, así como los presupuestos fácticos de la estrategia ilícita, somos de la opinión de que Blue Express Copec habría cometido un acto de competencia desleal en contra de Serhafen”.

“La carta de intención vinculante suscrita entre Serhafen y Blue Express Copec contenía una cláusula de confidencialidad con estrictos deberes de conducta que impedían tajantemente su uso para los fines perseguidos por Blue Express Copec”.

Serhafen cuenta con la asesoría de Nicolás Marinovic y Blue Express Copec de Julio Pellegrini.

Querella

En paralelo, el 26 de diciembre, Serhafen Express interpuso una querella por el presunto delito de aprovechamiento de secreto comercial contra Blue Express. En el escrito, la querellante acusó a Blue Express de haber utilizado “información confidencial” y de haber ofrecido a Cainiao un “precio irrisorio o incluso cero” con el fin de obtener el contrato de distribución.

“Blue Express, aprovechando su posición dominante en el mercado de la última milla, ofreció los servicios de desaduanamiento utilizando la base de clientes, detalles operativos, tarifas y otros antecedentes estratégicos que también fueron entregados en dicho proceso. Estos servicios fueron ofrecidos a precios irrisorios o incluso a costo cero, con el propósito deliberado de destruir el mercado del desaduanamiento, excluir a Serhafen de dicho mercado y apropiarse de su participación en el rubro del desaduanamiento”, afirmó.

Descargos

Blue Express rechazó la imputación realizada por Serhafen.

“Nuestras decisiones han sido legítimas, transparentes y plenamente ajustadas a derecho. No existe ninguna relación entre el due diligence mencionado y nuestro proyecto de depósito extraaeroportuario para la internación de carga y la distribución de última milla. Este proyecto comenzó a desarrollarse en octubre de 2020, mucho antes de que Serhafen iniciara sus operaciones, cuando se incorporó a Blue Express un equipo especializado y con amplia experiencia en este tipo de instalaciones”, acotó.

“Los documentos a los que se hace referencia corresponden a informes de parte, encargados y pagados por Serhafen, que fueron acompañados por dicha empresa al proceso judicial. Se trata de informes privados y de carácter teórico, que toman como efectivos los planteamientos de Serhafen sin un análisis independiente ni contraste con los hechos reales, por lo que no alteran en modo alguno nuestra posición ni los antecedentes objetivos del caso, de los cuales ya nos hemos hecho cargo en las instancias correspondientes”.

“La acción judicial presentada por Serhafen constituye únicamente una reacción al término de una negociación que no prosperó por razones ajenas a Blue Express, en un contexto en el cual el 24° Juzgado Civil de Santiago, estableció graves incumplimientos contractuales por parte de Serhafen y le ordenó indemnizar a Blue Express por más de UF 25.000”, concluyó.