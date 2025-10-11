SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

El irreemplazable Ser Humano

Josefina MontenegroPor 
Josefina Montenegro
Quién es Tilly Norwood, la primera actriz hecha por IA

La semana pasada, Hollywood presentó a Tilly Norwood, la primera actriz creada íntegramente por inteligencia artificial (IA). No se trata de una animación o un avatar, es una “actriz digital” con agente, contrato y proyecciones de carrera. Más aún, con una cuenta de Instagram que tiene poco más de 58 mil seguidores.

La productora Particle 6, los creadores de Norwood, la han calificado como “la próxima Scarlett Johansson o Natalie Portman”. Pero ante el revuelo causado -incluida quejas del sindicato de actores de Hollywood-, su creadora respondió que “ella no es un remplazo de un ser humano, sino un trabajo creativo, una pieza de arte”. Si bien es un argumento que suena bien, no convence. La obra de arte jamás reemplaza al artista y necesita de su creador para que le dé sentido. Así, mientras el arte amplía lo humano; la sustitución por algo artificial, lo borra.

Lo peligroso es la consideración de que una actriz artificial sí puede desplazar a una actriz real, no porque pueda imitar gestos y “actuar”, sino porque responde mejor a un ideal fabricado. De hecho, en el video promocional de Tilly Norwood un hombre dice literalmente “hará todo lo que yo le diga. Estoy enamorado”.

Pero esto no es algo que apareció de pronto y, lamentablemente, ni siquiera una excepción. De acuerdo con cifras de HypeAuditor -especialista en temas de marketing digital-, hoy existen más de 200 influencers virtuales activos en redes sociales, con contratos publicitarios que superan los 3 mil millones de dólares anuales. Sus rostros y cuerpos son creados por IA y sus personalidades son modeladas según las preferencias de un determinado público objetivo. De esta manera, el fenómeno de Tilly Norwood no es un accidente, es una consecuencia. Las plataformas de inteligencia artificial sistematizan millones de imágenes disponibles en internet, muchas de ellas saturadas de estereotipos de género, raza y belleza. En vez de corregirlos, los amplifican con precisión matemática. Así, cuando una IA “imagina” a una mujer exitosa, suele devolver la imagen de una joven blanca, delgada, de sonrisa impecable. No hay malicia en el algoritmo, pero sí un reflejo exacto de los sesgos que tenemos.

El problema no termina en la pantalla, sino en nuestra sociedad. En redes sociales, estos rostros perfectos se convierten en modelos de referencia para millones de niñas, niños y adolescentes. Según un estudio de la University of London, 80% de las encuestadas señaló que las redes sociales las hacia sentir mal consigo mismas. La inteligencia artificial, diseñada para entretener o inspirar, termina configurando un estándar imposible de alcanzar, donde lo deseable es ficticio.

Y los sesgos no se limitan a la apariencia física, sino que también afectan la manera en que construimos conocimiento. Esta semana, una importante consultora admitió haber entregado al gobierno australiano un informe con errores e información falsa, generado parcialmente con IA. De acuerdo con la prensa australiana, el incidente es “un ejemplo claro del riesgo de las llamadas ‘alucinaciones’, los errores o datos inventados que a menudo generan los modelos de IA”. Es decir, no sólo inventa rostros, cuerpos, sino además datos e información; así, distorsiona la apariencia, pero también la verdad.

Lo que es claro es que ya sea una obra de arte o la revisión de un informe, la IA no reemplaza la intervención humana. Por supuesto, facilita procesos, pero no sustituye nuestro juicio crítico. La promesa de que la IA lo hace todo mejor y más rápido debe ser sopesada con el hecho de que la inteligencia humana no se mide en terabytes, sino en racionalidad, criterio y experiencia. Podemos no ser los mejores procesando datos, pero somos los únicos capaces de dotarlos de sentido.

Por eso, más que nunca, lo humano es esencial. Es nuestra verdadera brújula en medio de la automatización. Y es el ser humano, con todos nuestros errores e imperfecciones, el que es capaz de crear en conciencia y preguntarse el propósito de lo que crea.

La inteligencia artificial seguirá avanzando, y bien usada puede mejorar nuestras vidas. Pero el progreso sin reflexión puede convertirse en un espejismo. Porque si delegamos el juicio, la sensibilidad y la imaginación, no solo perderemos el arte, perderemos la capacidad de reconocernos en lo que hacemos.

Más sobre:OpiniónColumnaInteligencia Artificial

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Investigan hallazgo de osamentas humanas en propiedad de un adulto mayor desaparecido en Puerto Aysén

Asesinan en la cárcel a Ian Watkins, ex líder de Lostprophets y condenado por pedofilia

Defensa Civil de Gaza dice que ha recuperado 150 cuerpos entre los escombros

Kaiser profundiza en su postura sobre hijos de inmigrantes ilegales: “Las capacidades de Chile son limitadas”

Todo lo que debes saber de Battlefield 6: el borrón y cuenta nueva de Electronic Arts

Adiós a Diane Keaton, un talento único que se volvió un ícono del cine y la cultura popular

Lo más leído

1.
Tohá y riesgo de un estallido social en eventual gobierno de Kast: “No hay ninguna posibilidad que sostenga un apoyo ciudadano”

Tohá y riesgo de un estallido social en eventual gobierno de Kast: “No hay ninguna posibilidad que sostenga un apoyo ciudadano”

2.
Temblor hoy, sábado 11 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 11 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

3.
Sondeo Descifra: 43% de los indecisos votará por el candidato “menos malo” y 31% para que otro no pase a segunda vuelta

Sondeo Descifra: 43% de los indecisos votará por el candidato “menos malo” y 31% para que otro no pase a segunda vuelta

4.
Fallece la actriz estadounidense Diane Keaton a los 79 años

Fallece la actriz estadounidense Diane Keaton a los 79 años

5.
Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

¿Debes lavarte los dientes antes o después de desayunar? Esto dicen los expertos

¿Debes lavarte los dientes antes o después de desayunar? Esto dicen los expertos

Todo lo que debes saber de Battlefield 6: el borrón y cuenta nueva de Electronic Arts

Todo lo que debes saber de Battlefield 6: el borrón y cuenta nueva de Electronic Arts

Qué llevan los taiwaneses en su mochila de emergencias ante la amenaza de tsunamis y una potencial invasión de China

Qué llevan los taiwaneses en su mochila de emergencias ante la amenaza de tsunamis y una potencial invasión de China

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Servicios

Descartan probabilidad de tsunami para las costas de Chile tras sismo 5.2 próximo al Territorio Antártico Chileno

Descartan probabilidad de tsunami para las costas de Chile tras sismo 5.2 próximo al Territorio Antártico Chileno

A qué hora y dónde ver a México vs. Argentina por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a México vs. Argentina por el Mundial Sub 20

Junaeb habilita capturador fotográfico en línea para obtener la TNE de forma más rápida y segura

Junaeb habilita capturador fotográfico en línea para obtener la TNE de forma más rápida y segura

Investigan hallazgo de osamentas humanas en propiedad de un adulto mayor desaparecido en Puerto Aysén
Chile

Investigan hallazgo de osamentas humanas en propiedad de un adulto mayor desaparecido en Puerto Aysén

Kaiser profundiza en su postura sobre hijos de inmigrantes ilegales: “Las capacidades de Chile son limitadas”

“No creo que tengamos diferencia con ella”: Boric aborda declaraciones de Tohá respecto a “complejos de izquierda” en seguridad

El irreemplazable Ser Humano
Negocios

El irreemplazable Ser Humano

“Va a ser un insumo importante”: Boccardo valora informe de Codelco tras fatal accidente en El Teniente

CAF amplía línea de crédito a BancoEstado para impulsar pymes y proyectos verdes

Todo lo que debes saber de Battlefield 6: el borrón y cuenta nueva de Electronic Arts
Tendencias

Todo lo que debes saber de Battlefield 6: el borrón y cuenta nueva de Electronic Arts

Cómo es el primer televisor Micro RGB del mundo elegido por Time entre los mejores inventos de 2025

Qué llevan los taiwaneses en su mochila de emergencias ante la amenaza de tsunamis y una potencial invasión de China

En vivo: México choca contra Argentina buscando el paso a las semifinales del Mundial Sub 20
El Deportivo

En vivo: México choca contra Argentina buscando el paso a las semifinales del Mundial Sub 20

Colombia da el golpe ante España en un partidazo y es el primer clasificado a semifinales del Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver Argentina vs. México en el Mundial Sub 20

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

Adiós a Diane Keaton, un talento único que se volvió un ícono del cine y la cultura popular
Cultura y entretención

Adiós a Diane Keaton, un talento único que se volvió un ícono del cine y la cultura popular

Fallece la actriz estadounidense Diane Keaton a los 79 años

Los 25 años de Amores Perros en voz de sus mentores: “Hay un músculo que no ha envejecido”

Asesinan en la cárcel a Ian Watkins, ex líder de Lostprophets y condenado por pedofilia
Mundo

Asesinan en la cárcel a Ian Watkins, ex líder de Lostprophets y condenado por pedofilia

Defensa Civil de Gaza dice que ha recuperado 150 cuerpos entre los escombros

Actor y cantante argentino Fede Dorcaz es asesinado en Ciudad de México durante presunto ataque directo

Más allá del mito del cuerpo delgado: cómo se viven los trastornos alimentarios en cuerpos grandes
Paula

Más allá del mito del cuerpo delgado: cómo se viven los trastornos alimentarios en cuerpos grandes

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa

Viajes al extranjero: el derecho de los niños frente a padres que no cumplen