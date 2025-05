El mercado de los fondos de inversión en Chile: los 10 más grandes y sus mayores administradores

La industria de los fondos de inversión en Chile acumula recursos por el equivalente a casi el 10% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Al cierre del 2024, las Administradoras Generales de Fondos (AGF) gestionaban un total de US$33.673 millones, un 5,23% menos que el año anterior, de acuerdo a los datos de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Aunque la caída interanual tiene que ver con el alza del 11,46% que sufrió el tipo de cambio en el periodo.

En todo caso, en la última década el patrimonio administrado se ha multiplicado por más de tres, tomando en cuenta que en 2014 no alcanzaba a los US$10 mil millones.

Al finalizar el año pasado, existían 50 AGF registradas que administraban 844 fondos de inversión pública, 44 más que en 2023 y 342 más que en 2019.

Los fondos no rescatables en 2024 acumularon un patrimonio de US$ 28.154 millones, un 83,61% de la industria, mientras que los rescatables se llevaron los restantes US$5.516 millones, o un 16,39%. Los fondos de inversión no rescatables son aquellos que no permiten a los aportantes el rescate total y permanente de sus cuotas durante el periodo de vigencia del fondo, o que, si lo permiten, pagan a sus aportantes las cuotas rescatadas en un plazo igual o superior a 180 días, según la CMF.

A partir de los datos de la CMF, la clasificadora de riesgo Humphreys elaboró un informe donde llevó a cabo un ranking de los 10 mayores administradores de fondos del país, así como los fondos de inversión más grandes.

La principal sociedad administradora fue Moneda AGF, creada en 1993, ahora asociada a la firma brasileña Patria Investments y cuyo principal rostro es su socio fundador Pablo Echeverría. Gestiona 41 fondos con un patrimonio total de US$4.194 millones, que representa el 12,46% del mercado. Sin embargo, sufrió una fuerte reducción de los recursos bajo gestión, del 24,82% en 2024, respecto al 2023.

Le siguió Compass Group Chile AGF, asociado al también brasileño grupo Vinci Partners y cuyo socio fundador principal en Chile es Jaime de la Barra. Posee un 8,99% del mercado, equivalente a US$3.026 millones.

Y en tercer lugar se ubicó Larraín Vial Activos AGF, cuyo principal socio es Fernando Larraín, que se llevó el 7,98%, o US$2.686 millones.

En cuarto lugar estuvo la sede chilena del banco de inversión brasileño BTG Pactual, liderado por Juan Guillermo Agüero, que gestionó un 7%, es decir unos US$2.350 millones.

Más atrás se situaron Banchile AGF, filial del Banco de Chile -controlado por Citigroup y el grupo Luksic- con un 6%; Picton AGF -cuyos socios fundadores son Gregorio Donoso, Augusto Undurraga, Matías Eguiguren y José Miguel Ureta- y Volcom Capital -cuyos accionistas principales son Felipe Larraín y José Miguel Bulnes-, con un 5% ambos; Ameris Capital AGF -cuyos socios históricos son Cristián Moreno, Pablo Armas y José Mujica-, con un 4%; y Credicorp Capital -unidad en Chile del grupo peruano Credicorp, controlado por la familia Romero- y HMC -fundado por Felipe Held y Ricardo Morales-, con 3% cada uno.

El ranking

El informe de Humphreys fijó su mirada también en la moneda en la cual están denominados estos fondos. Y verificó que el 50,35% está denominado en dólares, una divisa que ha ido creciendo en relevancia desde el 34,35% que representaba en 2010.

Los fondos contabilizados en pesos chilenos han ido perdiendo presencia, pues representan un 45,19% del total, comparado con 65,40% de 2010.

Por su parte, el euro ha ido ganando algo de terreno, pero muy lentamente, pues en 2019 representaba el 4% y al terminar 2024 estaba en 4,49%.

Tanto el sol peruano como el peso mexicano perdieron completamente relevancia, dado que el único fondo que se denominaba en la moneda peruana, Sartor Tactico Perú, no presentó estados financieros al 2024. Y la divisa mexicana sólo la presentaba Compass México, que acabó sus operaciones en mayo de 2023.

Ahora, los diez principales fondos por activos administrados se llevaron el 14,89% del total del patrimonio bajo gestión. Y en esa lista, entre los gestores que se repiten, cuatro le pertenecen a Moneda y dos a BTG.

El fondo más grande es Moneda Deuda Latinoamericana, con un 2,21% de participación, que es un fondo no rescatable con más de 20 años de operación, que invierte en instrumentos de renta fija de países de la región denominados en dólares y que no tienen clasificación de riesgo internacional de grado de inversión.

El segundo más importante es Moneda Latinoamérica Deuda Local, con un 2,19%.

El tercero es Independencia Rentas Inmobiliarias, de Independencia AGF (presidido por Fernando Sánchez), que se llevó un 1,81% de los recursos. Este fondo invierte en participaciones indirectas de rentas inmobiliarias de largo plazo, en la adquisición de propiedades en Chile y el extranjero en las áreas comercial, de entretenimiento e industrial.

Luego se ubican los fondos Moneda Renta CLP, con un 1,59%; BTG Pactual Inversiones Forestales, con un 1,52%; Banchile Deuda Chilena, con un 1,36%; Pionero (de Moneda), con un 1,16%; Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional II de Larraín Vial Activos, con un 1,04%; BTG Renta Comercial, con un 1,03%; e Inmobiliaria Cimenta Expansión, de Cimenta AGF (ligado a la familia Fernández MacAuliffe, Sergio Cardone y Jorge Ayala), con un 1%.