SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    El negocio de decoración de la ex subsecretaria Katia Trusich y Constanza Briones

    Las socias fundadon Maison Nomade, una tienda online que busca tiendas propias. “Estamos en conversaciones para instalarnos en un centro comercial del sector oriente”, adelanta Katia Trusich. Briones ya maneja un negocio similar en Colorado, Estados Unidos.

    Fernando VegaPor 
    Fernando Vega

    Primero fue una idea, luego hubo cambios, mejoras y definiciones hasta que decidieron lanzarse. Y ahora tienen planes de crecer. Constanza Briones Marasovic y Katia Trusich Ortiz, amigas hace años, decidieron entrar al negocio de la decoración en Chile creando Maison Nomade, una tienda que inició operaciones online y que actualmente negocia la apertura de su primera locación física en un mall del sector oriente de Santiago.

    Todo nació de esa amistad y “de una afición compartida por la buena mesa, la decoración y los objetos con alma”, cuenta Trusich (54), abogada, ex subsecretaria de Economía durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, directora de empresas -Aguas Andinas, Coopeuch y hasta hace poco, Cementos Bio bio- y actual CEO de Grande Pyme.

    La sociedad fue inscrita en octubre en partes iguales para ambas socias.

    La idea se gestó tras el éxito del negocio que Briones Marasovic mantiene en Vail, una exclusiva localidad de montaña ubicada en Colorado, Estados Unidos. Allí maneja The Aura Shop (the-aurashop.com), un negocio de decoración e interiorismo del cual es su fundadora y CEO.

    Origen en Vail

    “Maison Nomade es una experiencia de diseño en movimiento. Un espacio que reúne objetos del mundo y los acerca a Chile, celebrando la diversidad cultural, la artesanía y la belleza cotidiana. Nace del deseo de compartir la sensibilidad de Aura Collective -su mirada curada, su amor por los materiales nobles y su estilo relajado y elegante- en un formato nómada que viaja, conecta y transforma”, se puede leer como declaración en las redes sociales de la nueva firma chilena.

    Aura fue fundada en junio de 2023, inspirada en los viajes de Constanza Briones a diversos rincones del mundo. “Es una combinación de mi pasión por la belleza y la artesanía de alta calidad, con mi experiencia en la industria de la joyería y los relojes de lujo”, describió en su perfil profesional de la red social LinkedIn.

    Vail es una de las ciudades más exclusivas de Estados Unidos, un centro invernal de vacaciones enclavado en las Montañas Rocosas, donde el diseño de interiores es un mercado de alto valor.

    La experiencia de HBC Briones

    Constanza Briones (43) tiene el retail en el ADN. Fue directora ejecutiva de HBC Briones desde mayo de 2012 hasta febrero de 2024. Es la segunda hija de Hernán Briones Goich, el primogénito de los cinco hijos del mítico empresario Hernán Briones Gorostiaga, expresidente de la Sofofa entre 1991 y 1993 y fundador de Cementos Bío Bío.

    Creada por el propio Briones Gorostiaga, en 1989, HBC Briones, llegó a ser líder indiscutido de la alta relojería en Chile, con la representación exclusiva de marcas como Montblanc, Cartier, Baume & Mercier, Omega y Swatch. Operaba boutiques en malls y tuvo una tienda principal en Alonso de Córdova, en Vitacura. Fue Constanza Briones Marasovic quien lideró la expansión de esa empresa en su última década. Heredó la pasión por los relojes de su abuelo y su padre. Tras el cierre de la firma se trasladó a Estados Unidos.

    Acorde los registros comerciales, Constanza es socia además con su hermana Bárbara en la sociedad de inversiones La Marrón S.A.. Una tercera hermana, Alicia, murió en 2010 en un accidente en Pichilemu.

    Primer local

    Hace varios meses, según sus redes sociales, Maison Nomade está operativo con ventas digitales y activaciones tipo pop-up. “El plan es crecer en colecciones y colaboraciones; hoy estamos en conversaciones para instalarnos en un centro comercial del sector oriente”, confirma Trusich Ortiz, quien además es consejera electa de la Sofofa y fue directora de Cementos Biobio hasta septiembre de este año, cuando se produjo la salida definitiva de toda la familia Briones Goich de Cementos Bío Bío, luego de que la belga Carmeuse pusiera sobre la mesa una oferta de US$505 millones por quedarse con la firma que en 1957 Hernán Briones Gorostiaga fundó junto a otros socios, en Talcahuano. Trusich también es directora de Aguas Andinas y Coopeuch.

    En su cuenta de Instagram, Maison Nomade ya anuncia que pronto abrirán un showroom físico. “Maison Nomade busca detalles únicos, oficios”, asegura la ex subsecretaria. Sobre el futuro, advierte que aspiran “a ser un negocio en expansión”, aprovechando el conocimiento del consumidor chileno.

    El mercado global de la decoración del hogar (Home & Decor) sigue mostrando una resiliencia envidiable. Datos de consultoras estiman que esta categoría (menaje y objetos de decoración) movió cerca de US$ 700 millones en Chile, el año pasado con una proyección de crecimiento sostenida hasta el fin de la década, debido a una mayor valoración de los espacios domésticos y cambios en la estructura poblacional-social que han permitido a las personas destinar más recursos al equipamiento y estilo de sus hogares.

    Más sobre:NegociosEmpresas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Afectó la integridad del sistema de justicia”: exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco queda en prisión preventiva

    Luis Hermosilla confirma gestiones en favor de la fiscal que lo investiga: “Ella me pidió cuenta y me apuró”

    Mallplaza debuta en el mercado de capitales peruano y recauda cerca de US$45 millones

    Reportan masivo corte de luz en regiones del sur: más de 100 mil clientes sin suministro

    CMF multa a Banco Santander por error en cálculo de valor económico que afectó requerimientos patrimoniales

    Tras cifras sectoriales, expertos proyectan un Imacec de diciembre incluso bajo 1%

    Lo más leído

    1.
    Puente Cau Cau: Empresa constructora Azvi demanda nuevamente al Fisco por el cobro de pólizas

    Puente Cau Cau: Empresa constructora Azvi demanda nuevamente al Fisco por el cobro de pólizas

    2.
    Fin a una prohibición de 2019: Donald Trump permite los vuelos comerciales a Venezuela

    Fin a una prohibición de 2019: Donald Trump permite los vuelos comerciales a Venezuela

    3.
    Fiscalía formalizará a exnotario acusado de millonaria estafa a empresario José Cox

    Fiscalía formalizará a exnotario acusado de millonaria estafa a empresario José Cox

    4.
    Censo 2024: porcentaje de personas sin censar llegó a 7% y solo es superado por el fallido proceso 2012

    Censo 2024: porcentaje de personas sin censar llegó a 7% y solo es superado por el fallido proceso 2012

    5.
    Ministra López rechaza diagnóstico de su sucesor en el MOP, Martín Arrau: “No hay mucho que opinar, hay que mirar las cifras”

    Ministra López rechaza diagnóstico de su sucesor en el MOP, Martín Arrau: “No hay mucho que opinar, hay que mirar las cifras”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    Servicios

    Rating del jueves 29 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 29 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Audax Italiano por la Liga de Primera

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Audax Italiano por la Liga de Primera

    Temblor hoy, viernes 30 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 30 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Luis Hermosilla confirma gestiones en favor de la fiscal que lo investiga: “Ella me pidió cuenta y me apuró”
    Chile

    Luis Hermosilla confirma gestiones en favor de la fiscal que lo investiga: “Ella me pidió cuenta y me apuró”

    Reportan masivo corte de luz en regiones del sur: más de 100 mil clientes sin suministro

    Gobierno declara emergencia agrícola para la Región de la Araucanía por los incendios forestales

    Mallplaza debuta en el mercado de capitales peruano y recauda cerca de US$45 millones
    Negocios

    Mallplaza debuta en el mercado de capitales peruano y recauda cerca de US$45 millones

    CMF multa a Banco Santander por error en cálculo de valor económico que afectó requerimientos patrimoniales

    Tras cifras sectoriales, expertos proyectan un Imacec de diciembre incluso bajo 1%

    De qué trata el documental de Melania Trump y por qué fue cancelado en cines de Sudáfrica
    Tendencias

    De qué trata el documental de Melania Trump y por qué fue cancelado en cines de Sudáfrica

    “Si me tocas, te atraparé”: graban a un agente del ICE intentando entrar al consulado de Ecuador en Minneapolis

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Tras amenazas de la barra: autoridades le exigen más medidas de seguridad a la U para su debut ante Audax en el Nacional
    El Deportivo

    Tras amenazas de la barra: autoridades le exigen más medidas de seguridad a la U para su debut ante Audax en el Nacional

    Sin cuerdas ni arneses y a 15 metros de altura: el festival de escalada que se toma Valdivia

    Histórico: Novak Djokovic vence a Jannik Sinner y chocará contra Carlos Alcaraz en la final del Abierto de Australia

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano
    Finde

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Así es “El Milagro”, el nuevo oasis natural en Parque Tricao que se suma a sus atracciones

    El Cuarteto de Nos: los niños primero
    Cultura y entretención

    El Cuarteto de Nos: los niños primero

    Opeth vuelve a Chile con show en el Movistar Arena

    Favoritos, horarios y shows: lo que hay que saber antes de los Premios Grammy 2026

    Las empresas que se enriquecen gracias a la política migratoria de Trump
    Mundo

    Las empresas que se enriquecen gracias a la política migratoria de Trump

    El Kremlin afirma que Putin acordó detener los ataques contra Kiev hasta el 1 de febrero

    Trump califica de “agitador” y presunto “insurrecto” al enfermero que agentes de ICE mataron en Minneapolis

    Influencers fit: la irresponsabilidad de vender dietas
    Paula

    Influencers fit: la irresponsabilidad de vender dietas

    ¿Cómo estamos viviendo las mujeres en Chile?

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago