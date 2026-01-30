El negocio de decoración de la ex subsecretaria Katia Trusich y Constanza Briones

Primero fue una idea, luego hubo cambios, mejoras y definiciones hasta que decidieron lanzarse. Y ahora tienen planes de crecer. Constanza Briones Marasovic y Katia Trusich Ortiz, amigas hace años, decidieron entrar al negocio de la decoración en Chile creando Maison Nomade, una tienda que inició operaciones online y que actualmente negocia la apertura de su primera locación física en un mall del sector oriente de Santiago.

Todo nació de esa amistad y “de una afición compartida por la buena mesa, la decoración y los objetos con alma”, cuenta Trusich (54), abogada, ex subsecretaria de Economía durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, directora de empresas -Aguas Andinas, Coopeuch y hasta hace poco, Cementos Bio bio- y actual CEO de Grande Pyme.

La sociedad fue inscrita en octubre en partes iguales para ambas socias.

La idea se gestó tras el éxito del negocio que Briones Marasovic mantiene en Vail, una exclusiva localidad de montaña ubicada en Colorado, Estados Unidos. Allí maneja The Aura Shop (the-aurashop.com), un negocio de decoración e interiorismo del cual es su fundadora y CEO.

Origen en Vail

“Maison Nomade es una experiencia de diseño en movimiento. Un espacio que reúne objetos del mundo y los acerca a Chile, celebrando la diversidad cultural, la artesanía y la belleza cotidiana. Nace del deseo de compartir la sensibilidad de Aura Collective -su mirada curada, su amor por los materiales nobles y su estilo relajado y elegante- en un formato nómada que viaja, conecta y transforma”, se puede leer como declaración en las redes sociales de la nueva firma chilena.

Aura fue fundada en junio de 2023, inspirada en los viajes de Constanza Briones a diversos rincones del mundo. “Es una combinación de mi pasión por la belleza y la artesanía de alta calidad, con mi experiencia en la industria de la joyería y los relojes de lujo”, describió en su perfil profesional de la red social LinkedIn.

Vail es una de las ciudades más exclusivas de Estados Unidos, un centro invernal de vacaciones enclavado en las Montañas Rocosas, donde el diseño de interiores es un mercado de alto valor.

La experiencia de HBC Briones

Constanza Briones (43) tiene el retail en el ADN. Fue directora ejecutiva de HBC Briones desde mayo de 2012 hasta febrero de 2024. Es la segunda hija de Hernán Briones Goich, el primogénito de los cinco hijos del mítico empresario Hernán Briones Gorostiaga, expresidente de la Sofofa entre 1991 y 1993 y fundador de Cementos Bío Bío.

Creada por el propio Briones Gorostiaga, en 1989, HBC Briones, llegó a ser líder indiscutido de la alta relojería en Chile, con la representación exclusiva de marcas como Montblanc, Cartier, Baume & Mercier, Omega y Swatch. Operaba boutiques en malls y tuvo una tienda principal en Alonso de Córdova, en Vitacura. Fue Constanza Briones Marasovic quien lideró la expansión de esa empresa en su última década. Heredó la pasión por los relojes de su abuelo y su padre. Tras el cierre de la firma se trasladó a Estados Unidos.

Acorde los registros comerciales, Constanza es socia además con su hermana Bárbara en la sociedad de inversiones La Marrón S.A.. Una tercera hermana, Alicia, murió en 2010 en un accidente en Pichilemu.

Primer local

Hace varios meses, según sus redes sociales, Maison Nomade está operativo con ventas digitales y activaciones tipo pop-up. “El plan es crecer en colecciones y colaboraciones; hoy estamos en conversaciones para instalarnos en un centro comercial del sector oriente”, confirma Trusich Ortiz, quien además es consejera electa de la Sofofa y fue directora de Cementos Biobio hasta septiembre de este año, cuando se produjo la salida definitiva de toda la familia Briones Goich de Cementos Bío Bío, luego de que la belga Carmeuse pusiera sobre la mesa una oferta de US$505 millones por quedarse con la firma que en 1957 Hernán Briones Gorostiaga fundó junto a otros socios, en Talcahuano. Trusich también es directora de Aguas Andinas y Coopeuch.

En su cuenta de Instagram, Maison Nomade ya anuncia que pronto abrirán un showroom físico. “Maison Nomade busca detalles únicos, oficios”, asegura la ex subsecretaria. Sobre el futuro, advierte que aspiran “a ser un negocio en expansión”, aprovechando el conocimiento del consumidor chileno.

El mercado global de la decoración del hogar (Home & Decor) sigue mostrando una resiliencia envidiable. Datos de consultoras estiman que esta categoría (menaje y objetos de decoración) movió cerca de US$ 700 millones en Chile, el año pasado con una proyección de crecimiento sostenida hasta el fin de la década, debido a una mayor valoración de los espacios domésticos y cambios en la estructura poblacional-social que han permitido a las personas destinar más recursos al equipamiento y estilo de sus hogares.