Un pequeño proyecto de parque solar enfrenta un incierto panorama, ad portas de una jornada clave que podría significar su tercer revés en poco más de dos años. Se trata del Parque Fotovoltaico El Manzano III, un proyecto impulsado por Andina Solar 14, filial en Chile de la firma española Braux Energy Group. El proyecto busca levantar una generadora solar de baja escala, adscrita al régimen de Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD), que consiste en instalar 3.280 paneles fotovoltaicos, totalizando un capacidad instalada de 2,29 MW y que intervendría una superficie de 3 hectáreas. Su inversión referencial alcanza la suma de tan solo US$3 millones.

La iniciativa busca desarrollar el proyecto en la comuna de Casablanca y lleva casi un año de tramitación ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Este martes será sometido a la última instancia del proceso, la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Valparaíso. Sin embargo, el proyecto llega con recomendación negativa por parte del SEA, basado en la opinión de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), el único de los 23 servicios que al evaluarlo no se declaró conforme con las respuestas entregadas por el titular durante el proceso.

El Informe consolidado de la evaluación de impacto ambiental (ICE) de la iniciativa, contenido en el expediente público del proceso, detalla que el rechazo al parque solar se fundamenta en que el titular del proyecto no subsanó las observaciones que permiten descartar que el proyecto no afecta “la vida o salud de los habitantes, mediante la no alteración significativa del escurrimiento y la no contaminación de las aguas, toda vez que el proyecto altera negativamente el escurrimiento de las aguas del estero Casablanca y con base en la modelación presentada por el titular, no es posible asegurar el resguardo de la vida y salud de los habitantes”.

El nublado panorama para un pequeño parque solar que será votado este martes por el Coeva de Valparaíso. En la imagen, el área del proyecto tras lluvias de 2023.

Según consta en el mismo expediente, la DOH asegura que la intervención del estero Casablanca consideró como “insuficiente” la extensión de la modelación hidráulica de las obras que contempla el proyecto, específicamente la construcción de un pretil de contención de un metro de altura, que busca evitar la inundación del proyecto frente a crecidas del estero Casablanca para eventos de precipitaciones con una probabilidad del 1% de ocurrencia (máxima crecida probable en los últimos 100 años), podría generar desbordes de 10 a 12 centímetros de altura en tres secciones del estero.

En su pronunciamiento, la DOH afirma que “el proyecto altera el escurrimiento del Estero Casablanca de forma negativa y, además, según los límites de modelación definidos, no es posible determinar si dicha alteración se propaga hacia la localidad de Casablanca y la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas ubicada aguas arriba del proyecto”.

Tercera evaluación ambiental

El accionar de la DOH en este proyecto tiene preocupados a los titulares de la iniciativa, ya que no es primera vez que ven el futuro del parque fotovoltaico amenazado por observaciones entregadas por el organismo. De hecho, esta es la tercera vez que el proyecto es sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Ya en enero y abril de 2023, la iniciativa tuvo que ser retirada por su titular, exclusivamente por las observaciones sucesivas que recibió por parte de la Dirección de Obras Hidráulicas.

Cada una de esas presentaciones obligó a que el proyecto incluyera mejoras sustantivas, respuestas técnicas y actualizaciones conforme a los requerimientos planteados por dicha autoridad sectorial. Sin embargo, el último de los pronunciamientos, formulado el 6 de mayo, dejó a los titulares del proyecto sin opciones de presentar nuevos antecedentes. Ello dejó sin margen de acción a la compañía, que ve además un riesgo de ver repetidos episodios similares que ha protagonizado la DOH con otros proyectos de energías renovables.

En esa línea, desde la firma recuerdan lo ocurrido con el proyecto solar Alicanto en 2024, también en la Región de Valparaíso. Un proyecto de US$125 millones, que fue rechazado por el Coeva regional luego que el mismo organismo negara el Permiso Ambiental Sectorial (PAS) 157 por razones similares, desembocando todo en el rechazo de la Declaración de Impacto Ambiental. Sin embargo, posteriormente, la Dirección Ejecutiva del SEA debió retrotraer el procedimiento para permitir la presentación adecuada del permiso. La historia ahora amenaza con repetirse, dicen desde la empresa, aunque con un proyecto aún más pequeño y de menor impacto.

“Nos preocupa profundamente que un proyecto pequeño de generación renovable, que ha debido reingresar tres veces al SEIA, pueda ser rechazado por la negativa de un solo servicio pese al respaldo técnico de 21 organismos evaluadores. A ello se suma un cambio de criterio de evaluación impuesto por la DOH en la etapa final del proceso, lo que consideramos injusto al dejar sin posibilidad de respuesta a la compañía y vulnerar principios básicos del debido proceso. Esta no es una situación aislada: refleja las crecientes dificultades para invertir en Chile y la falta de proporcionalidad, donde se aplican exigencias propias de megaproyectos a iniciativas de baja escala. Si Chile quiere avanzar en su transición energética, necesita un sistema que habilite —y no frene— las inversiones limpias y responsables”, dijeron a Pulso desde Andina Solar 14, titulares del proyecto Parque Fotovoltaico El Manzano III.

Agregan que hay otros proyectos que están siendo amenazados por el accionar de la DOH. Entre ellos mencionan al proyecto “Sistema de Almacenamiento de Energía Polaris”, de titularidad DPH BESS Casablanca SpA, ubicado cerca del El Manzano III, en la comuna de Casablanca, quienes también han enfrentado persistentes cuestionamientos por parte de la DOH y la DGA, restando únicamente una oportunidad para sortear las observaciones que dichos servicios han planteado, so pena de ser calificado ambientalmente desfavorable.