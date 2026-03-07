El plan para integrar El Colorado, La Parva y Valle Nevado en un solo centro de esquí

En junio del 2024 el mundo de los centros de esquí sufrió un remezón. El grupo estadounidense Mountain Capital Partners (MCP), dueño de Valle Nevado y La Parva, hizo pública su intención de entrar a la propiedad de otros dos centros de montaña en la Región Metropolitana: Farellones y El Colorado.

MCP hizo una oferta para entrar a la propiedad de Andacor, una sociedad perteneciente a la familia Leatherbee, que además de Farellones y El Colorado también es dueña del Pillán en Pucón y el centro de esquí El Volcán Osorno. El grupo estadounidense ofertó hasta $6.000 millones por llegar hasta el 40% de la propiedad de la empresa, aproblemada financieramente.

MCP tendría asegurado el control mediante un pacto con el actual socio mayoritario. Pero para eso requiere de la autorización de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), la que recientemente extendió la investigación ante los riesgos de libre competencia: en algunos segmentos de mercado, la firma estadounidense podría concentrar hasta un 97% de participación.

Los planes de Andacor y MCP

En el informe de la FNE donde explica su decisión de ampliar el plazo de investigación expuso que ambas empresas buscan integrar y operar de forma conjunta El Colorado, La Parva y Valle Nevado, para crear un centro “extragrande” , como los que se ven en las montañas de Estados Unidos y otros países en Europa, donde se concentran entre 3 y 8 centros de esquí, según agrega una fuente interiorizada en el plan.

Esto “ampliaría significativamente el dominio esquiable y permitiría la habilitación de la zona de Quebrada Honda, uno de los mejores sectores en términos de calidad de nieve y pendiente en los Tres Valles mediante la instalación de un nuevo andarivel en su parte baja, lo cual permitiría incorporar 177 hectáreas de dominio esquiable adicionales y facilitar el acceso directo mediante nuevos estacionamientos”, se lee en el texto de la FNE.

Andacor, de hecho, ya ha iniciado gestiones para poder habilitar Quebrada Honda, un sector ubicado en la frontera entre Valle Nevado y El Colorado.

Según fuentes ligadas al proyecto, el plan que busca poner un andarivel en la zona ya inició su camino para conseguir permisos y buscarán materializarlo, con o sin MCP, una vez que la compañía tenga recursos para hacerlo y el directorio lo apruebe.

Desde Mountain Capital Partners confirmaron su intención de integrar los tres valles. Stacey Glaser, directora de planificación de la firma estadounidense, señala a Pulso que “nuestra visión a largo plazo es ayudar a posicionar a Chile como el principal destino de esquí del hemisferio sur mediante la creación de los centros turísticos con andariveles más grandes y accesibles del mundo. Esto incluye hacer que el esquí sea cada vez más accesible para todos, reinvertir de forma significativa y unificar los estándares operativos donde genere valor, todo ello preservando la identidad y la historia que hacen único a cada centro”.

"Ya estamos avanzando en esa dirección con Valle Nevado y La Parva mediante la integración global con nuestra red del hemisferio norte, y estamos viendo beneficios reales al unir estos centros. Creemos que existe una oportunidad para fortalecer el turismo de montaña en Chile", añadió la ejecutiva.

Ventajas de la unión

De la integración de El Colorado, La Parva y Valle Nevado, las partes expusieron ante la FNE que la unión permitiría reducir los costos operacionales totales en torno a un 9% “existiendo ahorros que provendrían de remuneraciones no asociadas a operaciones de montaña (unificando equipos financieros, contables y comerciales), eliminación de gastos generales duplicados (oficinas, softwares, servicios profesionales), menores costos de mantención y reparación gracias a mayor volumen de compra, y mejor negociación con proveedores, reducciones en combustibles por contratos de mayor tamaño, y sinergias en marketing y publicidad”, según justificaron ante la FNE.

Sin embargo, la Fiscalía tiene repatos: la unión de Valle Nevado y La Parva impulsada por MCP, asegura, ya constituye un centro de esquí extragrande y eso “implicaría un incremento en los costos promedio por área esquiable de un 11,8%, y no una reducción”, afirma la FNE.

Por otro lado, Glaser apunta a que la integración de los centros turísticos “permite una inversión más consistente a largo plazo”.

“Para los huéspedes, esto se traduce, ante todo, en precios más asequibles: solo en Valle Nevado y La Parva hemos emitido más de 15.000 pases de temporada gratuitos para niños menores de 12 años y reducido las tarifas fijas de los tickets. También fomenta una mayor reinversión en andariveles, producción de nieve artificial y planificación del terreno. Ya estamos viendo los beneficios de la interconexión Valle Nevado-La Parva, y un acceso más amplio fortalecerá la posición de Chile como un destino de esquí competitivo a nivel mundial”, relató Glaser.

Las empresas han propuesto medidas de mitigación para los riesgos de libre competencia, como un acceso gratuito para menores de 12 años y mayores de 75 por un mínimo de cinco temporadas. Pero también prometen inversiones importantes en infraestructura con $11.300 millones en los tres valles, y otros $600 millones en Volcán Osorno y Pillán. Las medidas no han sido consideradas suficientes por parte de la FNE.

Según comentaron fuentes a Pulso, el plan de unir los tres centros de esquí es algo que se viene barajando desde hace varios años, antes de que se pactara el ingreso de MCP a la propiedad de Andacor, cuando ambas firmas operaban por separado. Esto significaría más bien una alianza comercial, la que podría gestionarse, creen, aunque la FNE no apruebe la compraventa.

Al respecto, MCP dice que “tras 25 años adquiriendo, invirtiendo y expandiendo áreas de esquí, podemos afirmar con seguridad que la mejor manera de hacer que Chile sea más competitivo a nivel mundial y brindar a los chilenos más oportunidades de experimentar la montaña es creando el complejo turístico con andarivel más grande y accesible. Sea cual sea el resultado, nuestro compromiso de reinvertir, reducir las barreras de entrada para los chilenos y fortalecer Valle Nevado y La Parva se mantiene inalterado”.