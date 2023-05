El primer año de Sebastián Precht como CEO de WOM: “Mi misión es consolidar y rentabilizar la compañía y mantener un estilo disruptivo”

Este 20 de mayo, Sebastián Precht (47) cumplirá un año como CEO de WOM y ocho en la compañía, los mismos que la empresa de telecomunicaciones lleva operando en Chile. Llegó meses antes del lanzamiento para hacerse cargo del área de marketing, desde donde surgió la construcción de una marca y “relato” rupturista y provocador que no dejó a los chilenos indiferentes.

Precht estaba acostumbrado a trabajar en proyectos desafiantes, unos con más éxito que otros. Partió en Smartcom, la filial creada por Jorge Rosenblut a través de la cual Chilectra quiso convertirse en una empresa multiservicio, y que descansaba en el sueño de prestar servicios de telecomunicaciones a través de sus redes. De ahí se fue a Telefónica Móvil, donde vivió la integración de la móvil y la fija. Después aterrizó en el proyecto celular VTR, volviendo a Movistar tres años después al proyecto de fibra. Allí estaba cuando lo llamó Chris Bannister, más conocido como el tío WOM.

¿Es muy diferente la WOM que partió con la actual?

-”La cultura es algo que hemos tratado de cuidar mucho siempre. Cuando partimos en 2015 una de las cosas en que nos enfocamos fue en estar muy cerca de los clientes y escuchar mucho lo que estaba pasando. El país del 2015 con el actual es diferente, ha habido muchos cambios, pero te diría que muchas cosas fuimos mostrando a través de nuestra publicidad, se fueron acentuando en el tiempo y pasaron a ser problemas importantes para la sociedad. De ahí empezó a desarrollarse esta marca que se creó en Chile, en que el objetivo era tratar de ir combatiendo esas asimetrías que a la gente le metían tanto ruido: ser una empresa sin letra chica, que estuviéramos 100% centrados en el cliente, pero de verdad, que tomáramos decisiones que ellos vieran que les favorecían. Eso, en esencia, se mantiene. Pero era una empresa que en 2015 tenía 200 mil clientes y hoy estamos a punto de llegar a los 8 millones”.

WOM, firma controlada por Novator Partners, liderado por el multimillonario islandés Thor Björgólfsson, apareció en el mapa chileno como una empresa disruptiva y atrevida, que con su publicidad incomodaba no sólo a su competencia, sino también a la elite política, económica e intelectual. Hoy sigue en esa línea, pero entendiendo que están en otra posición. “La mentalidad de challenger la seguimos teniendo. Seguimos entendiendo que hay muchas cosas por mejorar y desafiar, y dentro de eso también tenemos que desafiarnos a nosotros mismos, porque muchas cosas que hicimos o decisiones que tomamos al principio también las tenemos que revisar e ir avanzando. Tenemos que robustecer nuestros procesos porque es muy distinto tener una base de clientes como la actual”, señala Precht.

Un año movido

Por WOM han pasado tres CEO desde su fundación: el inglés Chris Bannister tuvo la misión de lanzar la compañía y posicionarla como un actor en el mercado; el noruego Christopher Laska fue el encargado de hacerla crecer y ahora el chileno Precht señala: “Mi misión es consolidar y rentabilizar la compañía y mantener el espíritu disruptivo”. El común denominador de los tres ha sido mantener un crecimiento operacional constante.

El año 2021, WOM se adjudicó dos licitaciones gigantescas: el despliegue de una red 5G y de fibra óptica nacional (FON), con una inversión de US$ 500 millones. Hoy están en la recta final de la implementación, algo que no ha estado ajeno a dificultades, ya que han tenido atrasos en las entregas de las etapas. Precht señala que van a cumplir con el plazo de entrega de la red 5G en octubre. “En ese proceso, obviamente hay situaciones particulares de fuerza mayor, como la seguridad en la zona sur o los aluviones en el norte. Hemos estado entregando esa información al regulador y consiguiendo las prórrogas”.

Con esta nueva infraestructura instalada, la apuesta es seguir creciendo, aunque ya no hablan de sacar a Entel del primer lugar, como alguna vez lo sugirieron. “Creo que ese fue un titular muy optimista. Nuestro objetivo es seguir creciendo, pero en algún minuto dijimos que nuestro share era el 25% y ya lo tenemos en conexiones 3G, 4G y 5G donde somos el número 2 del mercado, tras Entel, que tiene el 34,7%. Pero cuando vemos el crecimiento de las compañías, todas bajan y WOM crece, pese a que hay una situación de mercado distinta”.

Asegura que esa capacidad de crecimiento ya no viene por una mayor penetración de los servicios en la población, que ya es alta, sino con la migración natural en el tipo de servicio, pasando de prepago a pospago. Hoy de sus 7,9 millones de clientes, 4,2 son pospago.

Sebastián Precht, CEO de WOM.

Precht comenta que su primer año a la cabeza de WOM ha sido movido, pero que hay que mirar en perspectiva. “Lo primero es ver que la empresa ha tenido la capacidad de seguir desarrollándose y crecer año a año. Este primer trimestre versus el primero de 2022, crecimos un 10% en número de clientes (llegaron a los 7,9 millones), 14% en términos de ingresos (US$ 218 millones) y 16% en Ebitda, el cual llegó a US$ 71 millones y con un margen del 32,5%. Adicional al crecimiento de nuestra rentabilidad operacional medido por el crecimiento en el Ebitda, hemos presentado utilidad neta positiva en los últimos 3 años. En 2020 nuestro foco era llegar al 30% de Ebitda y hoy lo hemos superado con un 32%. O sea, es una empresa que sigue creciendo a un muy buen ritmo, no solamente en el número de clientes, sino que también en su performance operacional. Es una empresa que se está consolidando”.

Agrega que, a partir de estos buenos resultados, viene el desafío de seguir desplegando la red 5G. Ya están cubriendo a 18 millones de personas, es decir, el 92% de la población tiene acceso a tener 5G con WOM, “con un despliegue que duplica o triplica a las otras compañías. De hecho, somos la quinta empresa a nivel mundial de acceso a 5G según un estudio de Opensignal”, indica el ejecutivo.

Pero el desafío está en hacer que esos accesos se conviertan en clientes. Precht señala que, a diferencia de la 4G, que en 2015 tenía una penetración baja, lo que se revirtió cuando introdujeron una agresiva competencia de precios al mercado, ahora el 5G va al doble de la velocidad de penetración de 4G. Hoy uno de cada dos teléfonos que vende WOM es 5G compatible y más de 800 mil de sus clientes ya tienen acceso a esta nueva tecnología.

Hoy, con las condiciones del mercado, ¿se sostiene una estrategia de precios?

-En nuestro modelo de negocios, hemos tenido la capacidad de seguir creciendo en clientes y seguir mejorando la performance operacional, eso no quiere decir que el modelo de negocio no tenga la posibilidad de ser evaluado y enriquecido.

Movistar y Entel han negociado la venta de su fibra. ¿Ustedes la están construyendo para vender o para quedarse con los activos?

Vamos a desplegar infraestructura y en el caso que corresponda, se la vamos a ir vendiendo a este tercero que opera, así apalancamos también la inversión. Ya lo hicimos el año pasado con algunas torres que vendimos a Phoenix Tower International.

Fitch, Moody’s y S&P les bajó la clasificación a sus bonos, argumentando que su nivel de deuda es muy alto, y que lo obtenido por la venta de torres se fue a sustentar la operación en Colombia. ¿Cómo responden a eso?

Una de las clasificadoras, cuando cambió su clasificación, también decía que su decisión se basaba en determinados puntos, pero que reconocía que el resultado operacional seguía mejorando. Nuestros bonos tienen vigencia hasta 2024 y, por lo tanto, en la medida que seamos capaces de seguir generando buenos resultados operacionales, eso va a recuperar la tendencia que siempre trajo. Por eso nuestro foco debe estar en seguir desplegando nuestra red y seguir teniendo resultados operacionales.

Entonces hoy están presionados a tener y mantener un buen resultado operacional.

El track record de crecimiento que hemos tenido ha sido una constante en el tiempo, eso no ha cambiado producto de la situación particular de los bonos, porque, como hemos visto en el último tiempo, esto es un fenómeno bastante generalizado, donde las clasificadoras están siendo más rigurosas en algunos criterios, pero a medida que las compañías tengan buenos resultados operacionales eso, obviamente tiende a cambiar también. Yo creo que de aquí a seis meses debería haber un hito.

¿Cuál es la razón de endeudamiento que tiene hoy la compañía?

No es que hayamos aumentado nuestra deuda. Mantenemos un buen resultado y nuestra inversión sigue siendo la misma, no hemos cambiado nuestro ratio de deuda. Tengo la sensación de que cuando vean que nuestros resultados van en la dirección correcta, esto debiera tender positivamente.

¿Por qué se hace este préstamo a Colombia si se supone que es una operación independiente?

Es un préstamo que se hizo bajo condiciones de mercado.

Estas transferencias de empresas relacionadas a la matriz generan dudas, más cuando es una empresa que tiene tenedores de bonos.

Son empresas que tienen management independiente, que se manejan independientemente, pero efectivamente ese hito es lo que gatilló alguna aprensión en un punto en particular.

¿Prevén una reestructuración de deuda?

El management siempre está evaluando todas las posibilidades.

La competencia

Durante los últimos meses, WOM se ha enfrascado en una disputa legal con Claro-VTR, luego que Subtel permitiera a la mexicana modificar su concesión en la banda 3.500 para ofrecer servicios 5G. Eso generó una protesta inmediata de WOM, que llevó el tema a los tribunales. Hoy existe una orden de no innovar, a la espera de su resolución.

Ante esta situación, Sebastián Precht indica que desde el primer día han tenido el mismo foco: más competencia, más transparencia y tratar de tener un mercado con condiciones justas para todos. “Nosotros pagamos US$ 150 millones por las distintas bandas de espectro, se comprometieron determinados despliegues y prestaciones y en la medida que esas condiciones sean equivalentes, la competencia va por buen camino. Aquí hubo una licitación que fue un hito, donde el Estado recaudó US$ 450 millones y lo que queremos es mantener el modelo, que es bien virtuoso, porque se trata de un proceso abierto, competitivo, con condiciones justas y equivalentes. La industria en Chile es una de las más competitivas del mundo y eso se produce desde la llegada de WOM, sin duda”.

¿Antes que WOM llegara no había una real competencia en Chile?

“Los datos duros son que antes que WOM llegara a Chile, el giga costaba $16 mil, hoy por $12 mil tienes un plan de 200 gigas. Los precios de los planes también bajaron en promedio un 40%, sin duda la transformación ha sido gigantesca. El cuarto operador fue el que movió el tablero”.