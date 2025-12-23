SUSCRÍBETE POR $1100
    El proyecto por más de US$400 millones que Lader Energy busca impulsar en una exmina de la comuna de Pudahuel

    El proyecto, presentado a través de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), se localizará al interior del predio de la exfaena de la Mina Lo Aguirre, un histórico yacimiento de cobre que operó durante 20 años y presentó un plan de cierre voluntario en el 2000.

    Olivia Hernández D.Por 
    Olivia Hernández D.
    Batería Bess. Imagen referencial.

    La empresa Lader Energy —que se dedica al desarrollo de proyectos de energías renovables y tiene presencia en seis países— presentó este mes un proyecto de almacenamiento energético al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). El proyecto denominado “Bess Lo Prado” se pretende instalar en la comuna de Pudahuel, Región Metropolitana.

    La iniciativa considera una inversión de US$443 millones y una vida útil de 40 años. El objetivo del proyecto es almacenar excedentes de energía en momentos de alta producción energética, principalmente en horario solar, para liberarla cuando la generación es menor o nula. A través de la plataforma del SEA, la compañía señaló que la construcción del sistema de almacenamiento “contribuye indirectamente a la mitigación de gases efecto invernadero”.

    Proyecto de almacenamiento Bess Lo Prado. Fuente: SEIA

    Detalles del proyecto

    “El proyecto consiste en la construcción y operación de un sistema de almacenamiento de energía mediante baterías (BESS), con una capacidad aproximada de 2.709,12 MWh para asegurar un mínimo de 5 horas de suministro, y una potencia nominal de 508,8 MW”, precisó Lader Energy en la presentación de la iniciativa.

    Además, considera la construcción de una subestación eléctrica y la instalación de un doble circuito de líneas de alta tensión de 220 kV cada una, con longitudes aproximadas de 3,4 km (trazado sur) y 1,5 km (trazado norte). Las líneas se conectarán a la Subestación Lo Aguirre, punto de enlace con el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

    El sistema de almacenamiento estará compuesto por 480 contenedores de baterías, distribuidos en 60 estaciones de potencia, con 4 contenedores por estación. El acceso al proyecto será por la Ruta 68.

    La fase de construcción de la iniciativa tendrá una duración de 20 meses y requerirá de una dotación promedio de 150 trabajadores y una dotación máxima de 300. En tanto, la etapa de operación tendrá una duración de 40 años y será operará de manera remota, por lo tanto, solo se necesitará de una dotación máxima de 20 personas para tareas de mantención.

    Finalmente, la fase de cierre tendrá una duración de 12 meses y considera la desenergización de las instalaciones, desmantelamiento, retiro de equipos y posterior limpieza y cierre del sector. Para esta etapa se proyecta un máximo de 50 trabajadores.

