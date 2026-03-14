SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    El punto de partida

    Sebastián IzquierdoPor 
    Sebastián Izquierdo
    17 Marzo 2025 Fachada Ministerio de Hacienda Foto: Andres Perez Andres Perez

    Los cambios de gobierno suelen concentrar la atención en las prioridades del nuevo ciclo político. Sin embargo, antes de mirar hacia adelante conviene evaluar el punto de partida. En materia fiscal, esa mirada es especialmente necesaria: las decisiones de un período condicionan el margen de acción del siguiente. El cierre del gobierno y la instalación de una nueva administración invitan a revisar con perspectiva la evolución de las cuentas públicas. Los informes del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) permiten hacerlo con una base objetiva.

    Hace cuatro años, se registró un amplio sobrecumplimiento de la meta fiscal. En el contexto de la normalización posterior a la pandemia, el balance estructural alcanzó un superávit de 0,5% del PIB —muy por sobre la meta de déficit de 3,3%— mientras la deuda bruta se ubicó en 37,9%. El CFA destacó el fuerte ajuste del gasto público —que cayó 23% real respecto de 2021— permitiendo iniciar la convergencia fiscal tras el déficit estructural de 10,6% del PIB del año previo. Con todo, advirtió que parte de este resultado respondía a factores transitorios, como el tratamiento de la brecha del producto y los mayores ingresos asociados al litio.

    En 2023 este resultado positivo no se pudo mantener, y las cuentas volvieron a tensionarse. El balance estructural pasó a un déficit de 2,8% del PIB, mientras la deuda bruta aumentó hasta 39,4% y los activos del Tesoro Público continuaron reduciéndose. Asimismo, el CFA subrayó que, de haberse aplicado oportunamente un ajuste prudencial a los ingresos del litio, el déficit estructural habría sido mayor, lo que sugería una posición fiscal más debilitada que la reflejada entonces por las cifras oficiales.

    El deterioro se profundizó en 2024. El balance estructural alcanzó un déficit de 3,3% del PIB, incumpliendo la meta de -1,9% establecida en el decreto de política fiscal. El resultado respondió principalmente a menores ingresos respecto de lo proyectado, especialmente en la recaudación tributaria no minera y en las rentas del litio. El CFA señaló que la desviación respecto de la meta fue elevada para un año sin crisis y reflejaba una sobreestimación relevante de los ingresos en la formulación presupuestaria. En ese contexto, la deuda bruta alcanzó 41,7% del PIB. Posteriormente, el Ejecutivo modificó nuevamente el decreto de metas fiscales invocando “otras causales extraordinarias”, fundamento que el Consejo no compartió.

    Un año después, el incumplimiento fiscal se amplió. El balance estructural preliminar cerró en -3,6% del PIB, con un desvío aún más significativo, tanto respecto de la meta original como de la ajustada a la baja por la autoridad. Una vez más el CFA alertó que la magnitud del incumplimiento fue elevada para un período sin shocks extraordinarios y confirmó que las tensiones fiscales observadas desde 2023 no han sido transitorias. En efecto, este desempeño se explica principalmente por errores reiterados en la proyección de ingresos, cambios en el nivel de los ajustes cíclicos y un gasto superior al comprometido, especialmente en gasto corriente. Aunque la deuda bruta se mantuvo similar al año anterior, ello respondió a factores transitorios más que a una consolidación fiscal.

    El balance del período deja una advertencia clara: cuando los desvíos fiscales se vuelven persistentes, lo que comienza a erosionarse no es solo el balance, sino también la credibilidad de la regla fiscal. En los próximos meses, el nuevo gobierno deberá fijar las metas fiscales en un contexto más exigente: menor espacio fiscal, mayor deuda, el Fondo de Estabilización Económica y Social reducido a apenas 1% del PIB y presiones crecientes sobre el gasto. Los anuncios de la nueva administración reflejan la magnitud de este diagnóstico, aunque entre lo deseado y su implementación siempre existe riesgo.

    Al mismo tiempo, hay desafíos fiscales que trascienden el ciclo político. El envejecimiento poblacional ejercerá presiones persistentes sobre el gasto en pensiones y salud, mientras el cambio climático demandará mayores recursos para adaptación y gestión de riesgos. En ese contexto, resguardar la sostenibilidad fiscal no es solo un objetivo técnico: es una condición para preservar uno de los activos institucionales más valiosos del país.

    *Vicepresidente Consejo Fiscal Autónomo (CFA)

    Más sobre:sebastian izquierdocolumnadeficit fiscal

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Corea del Norte habría lanzado 10 misiles balísticos hacia el mar de Japón

    Detienen en Curacaví a sujeto imputado por homicidio ocurrido en enero de 2025

    La historia secreta de revista Fibra

    Balacera en Independencia deja a una persona fallecida y otras dos heridas

    Tierras raras en Chile: los proyectos que podrían llamar la atención de EE.UU.

    Cómo invertir y proteger las inversiones ante la crisis en Medio Oriente

    Lo más leído

    1.
    Fonasa publica reajuste de arancel de prestaciones para las clínicas: cubre la mitad de la inflación del año pasado

    Fonasa publica reajuste de arancel de prestaciones para las clínicas: cubre la mitad de la inflación del año pasado

    2.
    Solange Berstein y José Miguel Benavente llegan a la UAI tras dejar la CMF y Corfo

    Solange Berstein y José Miguel Benavente llegan a la UAI tras dejar la CMF y Corfo

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Servicios

    Temblor hoy, sábado 14 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 14 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Premios Oscar 2026: ¿A qué hora y dónde ver la ceremonia en vivo?

    Premios Oscar 2026: ¿A qué hora y dónde ver la ceremonia en vivo?

    Lollapalooza Chile 2026: revisa a qué hora es la apertura de puertas, accesos, objetos prohibidos y más

    Lollapalooza Chile 2026: revisa a qué hora es la apertura de puertas, accesos, objetos prohibidos y más

    Detienen en Curacaví a sujeto imputado por homicidio ocurrido en enero de 2025
    Chile

    Detienen en Curacaví a sujeto imputado por homicidio ocurrido en enero de 2025

    Balacera en Independencia deja a una persona fallecida y otras dos heridas

    Temblor hoy, sábado 14 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Tierras raras en Chile: los proyectos que podrían llamar la atención de EE.UU.
    Negocios

    Tierras raras en Chile: los proyectos que podrían llamar la atención de EE.UU.

    Cómo invertir y proteger las inversiones ante la crisis en Medio Oriente

    Nicholas Davis se convirtió en el controlador de Yuotopia

    La historia secreta del “gemido de WhatsApp”
    Tendencias

    La historia secreta del “gemido de WhatsApp”

    Cómo el segundo embarazo cambia de forma única a una mujer, según un estudio

    Qué se sabe del avión de la Fuerza Aérea de EE.UU. que se estrelló en Irak y dejó 6 fallecidos

    Salvador Capitano: “La U debió darle más partidos a Paqui Meneghini; lo echaron muy pronto”
    El Deportivo

    Salvador Capitano: “La U debió darle más partidos a Paqui Meneghini; lo echaron muy pronto”

    Unos hermanos en la lista: los cinco jugadores extranjeros que Córdova visitó en Europa pensando en el futuro de la Roja

    Claudia Schüler, el recuerdo de la “diabla” eterna

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor
    Tecnología

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    Cómo la inteligencia artificial de LG busca adaptarse a los hogares chilenos

    Reseña de libros: de Gisèle Pelicot a Slavoj Žižek
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Gisèle Pelicot a Slavoj Žižek

    La Misteriosa Mirada del Flamenco: La Familia Invencible

    Los shows imperdibles de sábado y domingo en Lollapalooza 2026

    Corea del Norte habría lanzado 10 misiles balísticos hacia el mar de Japón
    Mundo

    Corea del Norte habría lanzado 10 misiles balísticos hacia el mar de Japón

    El abastecimiento de agua, el otro blanco de la guerra en Irán

    El Pentágono intensifica la investigación sobre el ataque en la escuela iraní que dejó más de un centenar de muertos

    La historia secreta de revista Fibra
    Paula

    La historia secreta de revista Fibra

    Clean eating: el riesgo de obsesionarse con la comida “saludable”

    Mi mascota y yo: él me ayudó a vivir